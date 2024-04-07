Прага выделит полиции 300 000 на специальное оборудование на случай массовой стрельбы

Пожертвование было одобрено городским советом. Согласно утвержденному материалу, во время декабрьского нападения на здание философского факультета на площади Яна Палаха полиция израсходовала в основном материалы и оборудование, необходимые для остановки обильного кровотечения, поддержания кровообращения и дыхания, а также обработки ран пострадавших. В таких случаях от полицейских зависят человеческие жизни, поскольку только они имеют доступ к месту нападения и только они могут оказать первую помощь пострадавшим. «Город Прага хочет (...) пополнить запасы товаров, потребляемых полицией Чешской Республики, а также расширить их за счет других специфических медицинских принадлежностей, которые могут понадобиться в будущем во время аналогичного вмешательства с большим количеством раненых и пострадавших», — говорится в утвержденном документе.



Стрелок убил 13 человек в здании философского факультета на площади Палаха 21 декабря прошлого года, 14-я жертва скончалась в больнице. Еще 25 человек получили ранения, некоторые из них очень тяжелые. Преступник закончил стрельбу самоубийством. Это наиболее трагический случай в истории Чехии, и событие вызвало шок и волну солидарности.