Прага выделит полиции 300 000 на специальное оборудование на случай массовой стрельбы
9 апреля 2024
19:30
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Городской совет Праги передаст региональному полицейскому управлению столицы около 300 000 крон для пополнения запасов специального медицинского оборудования, которое полицейские использовали во время массовой стрельбы на философском факультете Карлова университета в конце прошлого года.
Пожертвование было одобрено городским советом. Согласно утвержденному материалу, во время декабрьского нападения на здание философского факультета на площади Яна Палаха полиция израсходовала в основном материалы и оборудование, необходимые для остановки обильного кровотечения, поддержания кровообращения и дыхания, а также обработки ран пострадавших. В таких случаях от полицейских зависят человеческие жизни, поскольку только они имеют доступ к месту нападения и только они могут оказать первую помощь пострадавшим. «Город Прага хочет (...) пополнить запасы товаров, потребляемых полицией Чешской Республики, а также расширить их за счет других специфических медицинских принадлежностей, которые могут понадобиться в будущем во время аналогичного вмешательства с большим количеством раненых и пострадавших», — говорится в утвержденном документе.
Стрелок убил 13 человек в здании философского факультета на площади Палаха 21 декабря прошлого года, 14-я жертва скончалась в больнице. Еще 25 человек получили ранения, некоторые из них очень тяжелые. Преступник закончил стрельбу самоубийством. Это наиболее трагический случай в истории Чехии, и событие вызвало шок и волну солидарности.
Стрелок убил 13 человек в здании философского факультета на площади Палаха 21 декабря прошлого года, 14-я жертва скончалась в больнице. Еще 25 человек получили ранения, некоторые из них очень тяжелые. Преступник закончил стрельбу самоубийством. Это наиболее трагический случай в истории Чехии, и событие вызвало шок и волну солидарности.
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