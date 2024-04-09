На компанию Zásilkovna давит антимонопольное ведомство: она разрешит своим торговым точкам брать конкурентов

По условиям контракта Zásilkovna требовала у торговых точек, с которыми она договаривалась о выдаче товаров, не допускать одновременной работы конкурентов. Антимонопольное ведомство ведет расследование по этому делу с конца 2020 года. Сейчас Zásilkovna обязалась изменить договоры с операторами.



Компания сама предложила подобную процедуру, и антимонопольное ведомство приняло ее как достаточное решение. В противном случае почтовой компании грозил штраф в размере 10% от ее оборота, который в прошлом году составил 7,25 миллиарда чешских крон. Теперь компания должна будет внести изменения в свои контракты в течение 30 дней. «В результате этого решения более 3 400 пунктов выдачи могут быть открыты для конкурирующих перевозчиков, и у потребителей, таким образом, потенциально появится больше возможностей для получения своих посылок», — говорится в пресс-релизе ведомства.



Помимо ограничения выдачи одним поставщиком, ведомство также было обеспокоено тем, что торговые точки не имели права заключать договор с другой компанией до истечения года после расторжения договора. «В то же время компания по доставке имела высокую долю рынка на определенном релевантном рынке доставки мелких посылок весом до 30 килограммов до пунктов выдачи, особенно в сегменте доставки до внешних пунктов выдачи, который затрагивается рассматриваемыми конкурентными положениями», — добавили в ведомстве.



В рамках административного производства компания направила в ведомство предложение, согласно которому операторам пунктов выдачи, с которыми у компании заключен договор на срок более двух лет, будет разрешено открывать пункты выдачи для других перевозчиков. Однако при этом должны быть соблюдены определенные критерии качества. Каковы они, пока неясно. В службе доставки пока не комментируют решение антимонопольного ведомства.



Однако ранее компания заявляла iDnes.cz, что в договорах есть оговорки о конкуренции, чтобы никто не смог воспользоваться ее ноу-хау, что якобы неоднократно случалось в прошлом. «Если бы не было таких переговоров, то существовал бы реальный риск возникновения ситуации, с которой мы неоднократно сталкивались: наша компания тратит свои силы, ноу-хау, финансовые ресурсы и т. д. на открытие и создание пункта выдачи, а конкурирующие организации просто ждут, пока о таком пункте выдачи узнают клиенты. И тогда они без всяких усилий откроют свой собственный пункт выдачи», — прокомментировал в конце прошлого года Штепан Длоухи, представитель компании.



Административное производство продолжалось, несмотря на то, что в конце прошлого года компания сменила владельца. Группа Packeta, к которой относится Zásilkovna, теперь принадлежит консорциуму, состоящему из транснационального инвестора CVC, группы Emma Capital Иржи Шмейца и R2G, инвестиционной компании, основанной Ольдржихом Шлемром.