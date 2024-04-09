При коммунистах было лучше? Это всего лишь ставка на ностальгию

Автор пытается вызвать ностальгическую атмосферу в самой презентации, которая напоминает о старых временах даже графически. Почему-то он опирается на то, что спустя 35 лет после революции люди помнят о жизни в тогдашней социалистической Чехословакии только хорошее. И это естественно. Мозг вытесняет неприятные воспоминания и отдает предпочтение хорошим, что, в свою очередь, искажает реальность. Другая причина заключается в том, что люди были на десятки лет моложе. А молодость — это прекрасное воспоминание.





В самом письме, среди прочего, содержится призыв к тому, чтобы «50-летние наконец-то начали говорить правду своим детям и внукам». Поэтому в сегодняшнем материале мы привели несколько высказываний, чтобы вы знали, что сказать в ответ на эту знакомую фразу о ярко-красном прошлом. И если вы думаете, что в это верят только несколько закоренелых коммунистов, которым нравился прошлый режим, то вы ошибаетесь. Опрос 2019 года, проведенный по заказу проекта «Память нации» компании NSM Market Research, показал, что около трети людей старше 40 лет считают, что при социализме все было лучше.





В письме автор, разумеется, широко использует критику капитализма, пряча свои утверждения в якобы риторических вопросах. Чтобы дать вам представление, он задает такие вопросы: Кто на самом деле обеспечил бесплатное образование на всех уровнях? Кто обеспечил дешевый транспорт в каждой деревне с утра до полуночи? Кто сделал так, чтобы все цыгане ходили на работу?





Уровень жизни вырос в два раза





Подобных вопросов, иногда многочисленных, а иногда еще более странных, на 24 страницах презентации очень много. К ней также прилагается богатый графический материал. Вкратце обсудим вопрос о бесплатном образовании, сравнение и пересчет цен на товары, доступность жилья и (не)выгоды коллективизации сельского хозяйства.





Если говорить о бесплатном образовании, то стоит вспомнить, что государственное образование в Чехии не основано на оплате за обучение. Однако стоит добавить, что лишь немногие услуги являются бесплатными. Особенно если речь идет о государственных услугах. Если образование не покрывается платой за обучение, то оно покрывается из бюджета Министерства образования. А откуда берутся деньги в бюджете? Из налогов. А кто их платит? Граждане. И так было при коммунистах.





То, что автор презентации говорит о плате за обучение, вероятно, потому, что сама презентация была сделана около пяти лет назад, когда плата за обучение была политическим вопросом в Чешской Республике.





Сам по себе пересчет цен — это сокрушительное поражение социализма. Как показал анализ, проведенный Торговой палатой в ноябре прошлого года, зарплаты сейчас примерно в 14 раз выше, а цены в семь раз выше, чем в 1989 году. Средняя зарплата в 1989 году? 3170 крон. Средняя зарплата в прошлом году? 43 341 чешская крона.





Издалека можно услышать следующее возражение: «А сколько из нас могут достичь этой средней зарплаты?». Ответ — примерно треть. Здесь в дело вступает медианная зарплата — линия, которая делит зарплату в Чехии пополам. В 2023 году она составляет 39 685 крон. Ровно половина людей имеет меньше, ровно половина — больше.





Если начать пересчитывать цены, то окажется, что подавляющее большинство товаров сегодня дешевле. Будь то продукты питания, электроника, одежда или ром. Некоторые услуги сегодня дороже, например, кино, парикмахерская или электроэнергия.





Резюме довольно простое. Если при социализме кому-то жилось лучше, то это, конечно, возможно. Не менее бесспорно и то, что у сегодняшнего времени есть свои отрицательные стороны. Однако нельзя утверждать, что было дешевле, приписывать коммунистам и социалистическому истеблишменту несуществующие заслуги и предаваться искаженной ностальгии.





Справочно





Ведущий программы Řetězák Тони Гавлик фокусируется на темах, которые появляются в массовых электронных письмах и темных уголках Интернета. Новый эпизод всегда выходит перед выходными, когда чаще всего происходит обмен мнениями между целыми семьями и поколениями. Řetězák — это краткий путеводитель по миру неправды. Программа создана в сотрудничестве с группой Czech Elves, которая борется с дезинформацией.



