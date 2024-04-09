В выходные потеплеет. В воскресенье будет до 26 градусов

«Сегодня утром, особенно в Богемии, заметно прохладнее, чем в предыдущие дни. Температура здесь в основном опустилась до 0-5 градусов Цельсия, местами появились заморозки. В Моравии и Силезии теплее, в основном от 5 до 10 градусов Цельсия. В течение дня ожидается солнечное небо и потепление до 16-20 градусов Цельсия, что станет возвращением к температурам выше нормы после одного дня нормальных температур», — говорится в сообщении Чешской национальной метеорологической службы в социальной сети X.



В пятницу метеорологи ожидают частично облачное или почти ясное небо, местами временную облачность и туман по утрам. Самая низкая ночная температура составит от 4 до 8 градусов Цельсия, в долинах — до 2 градусов Цельсия, местами возможны заморозки, сообщают метеорологи. Дневные температуры поднимутся до 17-21 градуса.



В выходные продолжится потепление, температура достигнет 23 градусов в субботу и 26 градусов в воскресенье, особенно на юго-востоке, а затем снова похолодает. «В понедельник холодный фронт еще будет влиять на погоду в нашей стране, а за ним к нам будет проникать холодный и влажный воздух с северо-запада на север», — сказали в ČHMÚ. К середине следующей недели средняя максимальная дневная температура опустится ниже 10 градусов, а средняя минимальная ночная температура составит около 2 градусов по Цельсию. В горах и немного ниже может выпасть снег.