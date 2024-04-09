Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В выходные потеплеет. В воскресенье будет до 26 градусов

Анастасия Князева
12 апреля 2024
15:00
192
В конце недели температура воздуха в Чехии вновь поднимется выше 20 градусов Цельсия, а в воскресенье может быть до 26 градусов, особенно на юго-востоке, однако по утрам будет прохладно, а в пятницу возможны заморозки. В остальное время метеорологи ожидают частично облачное небо, преимущественно без осадков. В начале следующей недели снова похолодает. Это следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Прошлые выходные и начало этой недели уже были теплее обычного, а в воскресенье в Чехии наблюдался первый в этом году тропический день, когда температура превысила 30 градусов Цельсия.
«Сегодня утром, особенно в Богемии, заметно прохладнее, чем в предыдущие дни. Температура здесь в основном опустилась до 0-5 градусов Цельсия, местами появились заморозки. В Моравии и Силезии теплее, в основном от 5 до 10 градусов Цельсия. В течение дня ожидается солнечное небо и потепление до 16-20 градусов Цельсия, что станет возвращением к температурам выше нормы после одного дня нормальных температур», — говорится в сообщении Чешской национальной метеорологической службы в социальной сети X.

В пятницу метеорологи ожидают частично облачное или почти ясное небо, местами временную облачность и туман по утрам. Самая низкая ночная температура составит от 4 до 8 градусов Цельсия, в долинах — до 2 градусов Цельсия, местами возможны заморозки, сообщают метеорологи. Дневные температуры поднимутся до 17-21 градуса.

В выходные продолжится потепление, температура достигнет 23 градусов в субботу и 26 градусов в воскресенье, особенно на юго-востоке, а затем снова похолодает. «В понедельник холодный фронт еще будет влиять на погоду в нашей стране, а за ним к нам будет проникать холодный и влажный воздух с северо-запада на север», — сказали в ČHMÚ. К середине следующей недели средняя максимальная дневная температура опустится ниже 10 градусов, а средняя минимальная ночная температура составит около 2 градусов по Цельсию. В горах и немного ниже может выпасть снег.
Чехия погода

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
12 АПРЕЛЯ 2024
217
ПОЛИТИКА
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ФИЦО К УКРАИНЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТО ЕГО УСТРАИВАЕТ, ПИШЕТ ГАЗЕТА
Братислава еще какое-то время будет заинтересована в хороших отношениях с Киевом, но как долго — вопрос, предупреждает газета «Украинская правда» в комментарии к состоявшейся в четверг встрече...
13:00
12 АПРЕЛЯ 2024
431
ОБЩЕСТВО
ПРИ КОММУНИСТАХ БЫЛО ЛУЧШЕ? ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СТАВКА НА НОСТАЛЬГИЮ
Формулу «При коммунистах было лучше» слышал, наверное, каждый. Эта фраза часто и регулярно появляется в качестве приложения к массовой рассылке электронных писем. Хотя ее автор называет себя...
09:30
12 АПРЕЛЯ 2024
550
ПОЛИТИКА
«МЫ ЗАКЛЮЧИМ ДОГОВОР О БЕЗОПАСНОСТИ С УКРАИНОЙ К ИЮНЮ», — ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ
Чехия, следуя примеру восьми европейских стран, готовит соглашение о безопасности с Украиной. По словам президента Чехии Петра Павела, можно ожидать, что оно будет подписано в мае или июне.
22:00
11 АПРЕЛЯ 2024
652
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛИСЬ В ВИЛЬНЮСЕ НА САММИТЕ «ИНИЦИАТИВЫ ТРЕХ МОРЕЙ»
Система противовоздушной обороны NASAMS, 400 солдат и ставшие уже традиционными украинские флаги в Вильнюсе. Именно так в четверг литовская столица приветствовала представителей 13 стран — участниц...
21:00
11 АПРЕЛЯ 2024
947
ОБЩЕСТВО
НА КОМПАНИЮ ZÁSILKOVNA ДАВИТ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО: ОНА РАЗРЕШИТ СВОИМ ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ БРАТЬ КОНКУРЕНТОВ
Теперь для конкурентов будут открыты до 3 400 торговых точек, где до сих пор официально могла работать только Zásilkovna.
18:00
11 АПРЕЛЯ 2024
2544
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛИ МЛАДА-БОЛЕСЛАВА БОЯТСЯ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ. ОНИ ОБВИНЯЮТ ИНОСТРАНЦЕВ С ФАБРИК
Пьяницы, беспорядки, ночной шум, кражи, иглы наркоманов на тротуарах и детских площадках. Это проблемы, которые все чаще беспокоят жителей Млада-Болеслава. Они говорят, что огромное количество...
22:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1451
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКАЯ БАНДА ЗАНИМАЛАСЬ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ БЕЖЕНЦЕВ, ГЛАВАРЬ ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Банда, состоящая из украинцев, проживающих в Чехии, из своей штаб-квартиры в Брно контролировала перевозку людей от венгерско-сербской границы на запад. Суд отправил пятерых мужчин в тюрьму.
21:00
10 АПРЕЛЯ 2024
972
ПОЛИТИКА
ПРОРОССИЙСКАЯ АКТИВИСТКА ПРИЗВАЛА К ДЕНАЦИФИКАЦИИ ЧЕХИИ И ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК
Окружной суд в Остраве во вторник присудил условный срок активистке и дезинформатору Неле Лисковой за неоднократные пренебрежительные высказывания в адрес депутата от чешской Пиратской партии Ольги...
18:00
10 АПРЕЛЯ 2024
879
ОБЩЕСТВО
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ «НЕТ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЧЕХИИ ИЗМЕНИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию....
16:30
10 АПРЕЛЯ 2024
359
ПОЛИТИКА
КЭМЕРОН ПОХВАЛИЛ ИНИЦИАТИВУ ЧЕХИИ ПО ЗАКУПКЕ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ
Посетивший сегодня Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высоко оценил чешский план по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Он...
15:00
10 АПРЕЛЯ 2024
609
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПРИНЯЛ РАЙХЛА, ПОЛУЧИВ ОТ НЕГО ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот...
10:30
10 АПРЕЛЯ 2024
2093
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИН В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЕТ ДО 40 КРОН
В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет...
08:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1932
ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ «МЫ НЕ ВЫЖИВЕМ БЕЗ РОССИИ» ПОЯВИЛИСЬ В СЛОВАКИИ
«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит...
22:00
9 АПРЕЛЯ 2024
879
ЭКОНОМИКА
PENTA ЗАРАБОТАЛА 12 МИЛЛИАРДОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ И НАЧНЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ИНВЕСТИЦИИ ВНЕШНИМ ИНВЕСТОРАМ
Penta — одна из немногих крупных чешских финансовых групп, открывшихся для внешних инвесторов. Она готовит фонд, чтобы привлечь капитал для дальнейшего роста своих компаний. В обмен предлагается...
20:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1448
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛЬ В ЧЕХИИ НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДОВ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ
Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей,...