В выходные потеплеет. В воскресенье будет до 26 градусов
12 апреля 2024
15:00
192
В конце недели температура воздуха в Чехии вновь поднимется выше 20 градусов Цельсия, а в воскресенье может быть до 26 градусов, особенно на юго-востоке, однако по утрам будет прохладно, а в пятницу возможны заморозки. В остальное время метеорологи ожидают частично облачное небо, преимущественно без осадков. В начале следующей недели снова похолодает. Это следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Прошлые выходные и начало этой недели уже были теплее обычного, а в воскресенье в Чехии наблюдался первый в этом году тропический день, когда температура превысила 30 градусов Цельсия.
«Сегодня утром, особенно в Богемии, заметно прохладнее, чем в предыдущие дни. Температура здесь в основном опустилась до 0-5 градусов Цельсия, местами появились заморозки. В Моравии и Силезии теплее, в основном от 5 до 10 градусов Цельсия. В течение дня ожидается солнечное небо и потепление до 16-20 градусов Цельсия, что станет возвращением к температурам выше нормы после одного дня нормальных температур», — говорится в сообщении Чешской национальной метеорологической службы в социальной сети X.
В пятницу метеорологи ожидают частично облачное или почти ясное небо, местами временную облачность и туман по утрам. Самая низкая ночная температура составит от 4 до 8 градусов Цельсия, в долинах — до 2 градусов Цельсия, местами возможны заморозки, сообщают метеорологи. Дневные температуры поднимутся до 17-21 градуса.
В выходные продолжится потепление, температура достигнет 23 градусов в субботу и 26 градусов в воскресенье, особенно на юго-востоке, а затем снова похолодает. «В понедельник холодный фронт еще будет влиять на погоду в нашей стране, а за ним к нам будет проникать холодный и влажный воздух с северо-запада на север», — сказали в ČHMÚ. К середине следующей недели средняя максимальная дневная температура опустится ниже 10 градусов, а средняя минимальная ночная температура составит около 2 градусов по Цельсию. В горах и немного ниже может выпасть снег.
В пятницу метеорологи ожидают частично облачное или почти ясное небо, местами временную облачность и туман по утрам. Самая низкая ночная температура составит от 4 до 8 градусов Цельсия, в долинах — до 2 градусов Цельсия, местами возможны заморозки, сообщают метеорологи. Дневные температуры поднимутся до 17-21 градуса.
В выходные продолжится потепление, температура достигнет 23 градусов в субботу и 26 градусов в воскресенье, особенно на юго-востоке, а затем снова похолодает. «В понедельник холодный фронт еще будет влиять на погоду в нашей стране, а за ним к нам будет проникать холодный и влажный воздух с северо-запада на север», — сказали в ČHMÚ. К середине следующей недели средняя максимальная дневная температура опустится ниже 10 градусов, а средняя минимальная ночная температура составит около 2 градусов по Цельсию. В горах и немного ниже может выпасть снег.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
12 АПРЕЛЯ 2024
217
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ФИЦО К УКРАИНЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТО ЕГО УСТРАИВАЕТ, ПИШЕТ ГАЗЕТА
Братислава еще какое-то время будет заинтересована в хороших отношениях с Киевом, но как долго — вопрос, предупреждает газета «Украинская правда» в комментарии к состоявшейся в четверг встрече...
13:00
12 АПРЕЛЯ 2024
431
Формулу «При коммунистах было лучше» слышал, наверное, каждый. Эта фраза часто и регулярно появляется в качестве приложения к массовой рассылке электронных писем. Хотя ее автор называет себя...
09:30
12 АПРЕЛЯ 2024
550
Чехия, следуя примеру восьми европейских стран, готовит соглашение о безопасности с Украиной. По словам президента Чехии Петра Павела, можно ожидать, что оно будет подписано в мае или июне.
22:00
11 АПРЕЛЯ 2024
652
Система противовоздушной обороны NASAMS, 400 солдат и ставшие уже традиционными украинские флаги в Вильнюсе. Именно так в четверг литовская столица приветствовала представителей 13 стран — участниц...
21:00
11 АПРЕЛЯ 2024
947
НА КОМПАНИЮ ZÁSILKOVNA ДАВИТ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО: ОНА РАЗРЕШИТ СВОИМ ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ БРАТЬ КОНКУРЕНТОВ
Теперь для конкурентов будут открыты до 3 400 торговых точек, где до сих пор официально могла работать только Zásilkovna.
18:00
11 АПРЕЛЯ 2024
2544
Пьяницы, беспорядки, ночной шум, кражи, иглы наркоманов на тротуарах и детских площадках. Это проблемы, которые все чаще беспокоят жителей Млада-Болеслава. Они говорят, что огромное количество...
22:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1451
Банда, состоящая из украинцев, проживающих в Чехии, из своей штаб-квартиры в Брно контролировала перевозку людей от венгерско-сербской границы на запад. Суд отправил пятерых мужчин в тюрьму.
21:00
10 АПРЕЛЯ 2024
972
Окружной суд в Остраве во вторник присудил условный срок активистке и дезинформатору Неле Лисковой за неоднократные пренебрежительные высказывания в адрес депутата от чешской Пиратской партии Ольги...
18:00
10 АПРЕЛЯ 2024
879
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ «НЕТ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЧЕХИИ ИЗМЕНИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию....
16:30
10 АПРЕЛЯ 2024
359
Посетивший сегодня Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высоко оценил чешский план по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Он...
15:00
10 АПРЕЛЯ 2024
609
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот...
10:30
10 АПРЕЛЯ 2024
2093
В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет...
08:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1932
«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит...
22:00
9 АПРЕЛЯ 2024
879
Penta — одна из немногих крупных чешских финансовых групп, открывшихся для внешних инвесторов. Она готовит фонд, чтобы привлечь капитал для дальнейшего роста своих компаний. В обмен предлагается...
20:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1448
Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей,...