МИД призвал чехов покинуть Иран
13 апреля 2024
09:30
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В связи с ухудшением ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел Чехии призвало чешских граждан не ездить в Иран, а тех, кто там находится, покинуть страну. Соединенные Штаты подозревают, что Иран может начать атаку на Израиль в отместку за взрыв иранского консульства в Дамаске. Это может спровоцировать дальнейшую реакцию со стороны еврейского государства.
«Госдепартамент фиксирует значительное число случаев, когда граждане государств-членов ЕС задерживались, подвергались расследованию или даже судебному преследованию в стране на основании искусственно сфабрикованных подозрений или обвинений. По оценке министерства, риск дальнейших подобных инцидентов остается значительным и распространяется также на граждан Чехии», — предупреждает министерство.
Министерство рекомендует избегать мест массового скопления людей и воздерживаться от фотографирования демонстраций, а также сотрудников сил безопасности и правительственных зданий.
В случае чрезвычайной ситуации можно связаться с посольством Чехии в Тегеране или воспользоваться горячей линией экстренной помощи +989128174178.
В начале апреля Израиль атаковал иранское консульство в столице Сирии Дамаске, в результате чего погибли два генерала и еще пять офицеров иранской революционной гвардии. Иран давно поддерживает палестинское террористическое движение ХАМАС, против которого Израиль проводит операцию в секторе Газа.
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