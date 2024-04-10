МИД призвал чехов покинуть Иран

«Госдепартамент фиксирует значительное число случаев, когда граждане государств-членов ЕС задерживались, подвергались расследованию или даже судебному преследованию в стране на основании искусственно сфабрикованных подозрений или обвинений. По оценке министерства, риск дальнейших подобных инцидентов остается значительным и распространяется также на граждан Чехии», — предупреждает министерство.





Министерство рекомендует избегать мест массового скопления людей и воздерживаться от фотографирования демонстраций, а также сотрудников сил безопасности и правительственных зданий.





В случае чрезвычайной ситуации можно связаться с посольством Чехии в Тегеране или воспользоваться горячей линией экстренной помощи +989128174178.





В начале апреля Израиль атаковал иранское консульство в столице Сирии Дамаске, в результате чего погибли два генерала и еще пять офицеров иранской революционной гвардии. Иран давно поддерживает палестинское террористическое движение ХАМАС, против которого Израиль проводит операцию в секторе Газа.