В прошлом году в Чехии воры украли 4 156 обычных и электровелосипедов

В прошлом году полиции удалось раскрыть 31% всех заявленных краж велосипедов и электровелосипедов. В 2022 году этот показатель составлял 25%. Наибольшее количество краж, более 60%, было раскрыто в Пардубицком крае, в то время как в Праге раскрыли лишь 10% случаев.





Почти четверть всех краж велосипедов — 1 026 — полицейские зафиксировали в Праге, хотя там было украдено на 356 велосипедов меньше, чем годом ранее. Моравско-Силезский и Среднечешский регионы отстают от столицы по количеству краж. Меньше всего работы по раскрытию краж было у полицейских на Высочине. Там в полицию поступило 47 заявлений о кражах на сумму 1 миллион чешских крон. 30% дел были раскрыты.





Средний по стране ущерб от кражи велосипеда превысил 30 000 крон. Прага выделяется на фоне остальной страны не только по количеству краж, но и по среднему ущербу на один велосипед. В столице воры украли велосипедов в среднем на 45 400 крон, что на 15 000 крон больше, чем в остальной части страны. По сравнению с 2022 годом средняя сумма ущерба в Праге выросла на 15%.





Рост инвестиций в велосипедное оборудование подтверждается статистикой европейской страховой компании ERV. «Мелкие кражи дешевых велосипедов сократились по сравнению с прошлым годом. Однако клиенты сообщают о повреждениях более дорогих моделей. Средний ущерб от кражи велосипеда в прошлом году составил почти 50 000 крон», — говорит менеджер по маркетингу страховой компании Властимил Дивоки.





Страхование велосипедов и электронных велосипедов обычно покрывает кражу не только из здания, но и с улицы, из автомобиля или даже с велосипедной стойки. «Однако велосипедисты всегда должны пристегивать свои велосипеды хотя бы замком», — добавил Дивоки. Чтобы получить страховое покрытие, велосипедистам придется доказать, что вору пришлось преодолеть препятствие, будь то замок или гаражные ворота, чтобы совершить кражу.