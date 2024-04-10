В прошлом году в Чехии воры украли 4156 обычных и электровелосипедов
13 апреля 2024
18:00
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Это 14% меньше, чем в 2022 г. Общий ущерб также снизился по сравнению с прошлым годом на 13% и составил 126 млн крон. Это данные полицейской статистики, которая учитывает только правильно зарегистрированные случаи. Поэтому реальная сумма может быть гораздо выше.
В прошлом году полиции удалось раскрыть 31% всех заявленных краж велосипедов и электровелосипедов. Это было успешнее, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 25%. Наибольшее количество краж, более 60%, было раскрыто в Пардубицком крае, в то время как в Праге это была лишь 10% случаев.
Почти четверть всех краж велосипедов — 1026 — полицейские зафиксировали в Праге в прошлом году, хотя там было украдено на 356 велосипедов меньше, чем годом ранее. Моравско-Силезский и Среднечешский регионы отстают от столицы по количеству краж. Меньше всего работы по раскрытию краж было у полицейских в Высочине. Там в полицию поступило 47 заявлений о кражах на сумму 1 миллион чешских крон. 30% дел были раскрыты.
Средний по стране ущерб от кражи велосипеда превысил 30 000 чешских крон. Прага выделяется на фоне остальной страны не только по количеству краж, но и по среднему ущербу на один велосипед. В столице воры украли велосипедов в среднем на 45 400 чешских крон, что на 15 000 крон больше, чем в остальной части страны. По сравнению с 2022 годом средняя сумма ущерба в Праге выросла на 15%.
Рост инвестиций в велосипедное оборудование подтверждается статистикой европейской страховой компании ERV. «Мелкие кражи дешевых велосипедов сократились по сравнению с прошлым годом. Однако клиенты сообщают о повреждениях более дорогих моделей. Средний ущерб от кражи велосипеда в прошлом году составил почти 50 000 чешских крон», — говорит менеджер по маркетингу страховой компании Властимил Дивоки.
Страхование велосипедов и электронных велосипедов обычно покрывает кражу не только из здания, но и с улицы, из автомобиля или даже с велосипедной стойки. «Однако велосипедисты всегда должны пристегивать свои велосипеды хотя бы замком», — добавил Дивоки. Чтобы получить страховое покрытие, велосипедистам придется доказать, что вору пришлось преодолеть препятствие, будь то замок или гаражные ворота, чтобы совершить кражу.
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