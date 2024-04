Иран атаковал цели в Израиле. Большинство из 300 ракет и дронов удалось уничтожить

Иран выполнил свои угрозы и атаковал израильские объекты — то, чего ожидали спецслужбы и к чему готовились все игроки в регионе. По данным израильских источников, Иран направил на Израиль не менее 300 беспилотников и ракет.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом коротком заявлении в сети X сказал: «Мы перехватили. Мы заблокировали. Вместе мы победим».



Израильские военные хорошо подготовились к перехвату беспилотника, и, по общему мнению, израильтянам удалось отразить атаку. Помимо беспилотников, Иран также использовал крылатые и баллистические ракеты, что было подтверждено Корпусом стражей иранской революции, элитной частью иранских вооруженных сил.



Как сообщает сайт The Times of Israel, пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что Иран направил на территорию Израиля 170 беспилотников, и ни один из них не вошел в воздушное пространство Израиля. Израиль также не пустил за пределы страны еще 30 ракет, 25 из которых были сбиты израильскими ВВС.



По словам Хагари, Иран также выпустил 120 баллистических ракет. Некоторым удалось прорвать израильскую оборону и поразить авиабазу Неватим на юге Израиля. База получила умеренные повреждения и функционирует в обычном режиме.



Президент США Джо Байден после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что американские военные помогли Израилю сбить «почти все» беспилотники и ракеты, направленные на территорию Израиля. В заявлении Белого дома говорится.



«В последние дни мы усилили как наступательные, так и оборонительные силы, и мы полны решимости защитить граждан Израиля всеми возможными способами», — заявил в свою очередь министр обороны Йоав Галант.



Помимо самого Ирана, в конфликт включились и его союзники в регионе: беспилотники и, по некоторым данным, ракеты летят в сторону Израиля со стороны йеменских хутистов на юге страны, а сирены звучат на севере страны у границы с Ливаном, где занимает позиции проиранская «Хезболла».



Таким образом, сирены зазвучали практически на всей территории Израиля, включая Иерусалим.



США вмешались в ситуацию вокруг Ирака и Сирии



Союзники — США, британцы и иорданцы — также помогли сорвать иранскую атаку, поскольку маршрут ракет и беспилотников из Ирана проходит через Ирак, а затем через Иорданию. Другой возможный маршрут — через Сирию и стратегически важные Голанские высоты к северу от Израиля.



Саудовское издание Al-Arabia News сообщило, что американские военные вмешались в ситуацию над Ираком и Сирией.



Вашингтон пообещал Израилю поддержку, и, по данным The Wall Street Journal, американцы передислоцировали свои корабли в регионе, чтобы они могли защищать как израильские, так и американские войска. Заверения в поддержке продолжали поступать от американского правительства и в субботу: министр обороны США Ллойд Остин и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявили, что поговорили со своими израильскими коллегами.



Президент США Джо Байден прервал свое пребывание в море и вернулся в Вашингтон для консультаций по Ближнему Востоку, сообщил в субботу Белый дом. В коммюнике говорится, что он должен был обсудить «с командой по национальной безопасности события на Ближнем Востоке». В пятницу Байден предостерег Иран от эскалации ситуации.



Британский премьер-министр Риши Сунак в воскресенье вечером также выразил поддержку Израилю. Он сказал, что Тегеран в очередной раз продемонстрировал, что заинтересован в распространении хаоса в регионе, говорится в заявлении главы британского кабинета, опубликованном на его аккаунте в социальной сети X.



Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил слова поддержки, получив благодарность от министра иностранных дел Израиля Йисраэля Каца.



Израильские военные объявили о запрете всех «образовательных мероприятий» и собраний с участием более 1000 человек по всей стране. Меры вступят в силу в воскресенье вечером, в первый день рабочей недели в Израиле. Министр транспорта Израиля объявил, что воздушное пространство страны будет закрыто с 23:30 по нашему времени.



Иран поклялся отомстить за нападение на иранское консульство в Дамаске, в результате которого также погибли члены иранской революционной гвардии, в том числе два генерала. Израиль официально не взял на себя ответственность за нападение. Это исторический момент: несмотря на годы вражды, Иран еще ни разу не нападал на Израиль напрямую.



Иран призвал США не вмешиваться в конфликт Тегерана с Израилем и предупредил о «более жестком» ответе, если Израиль ответит на продолжающуюся иранскую атаку.



Представительство Ирана в ООН заявило, что «военные действия были предприняты в ответ на израильскую агрессию против иранской дипломатической штаб-квартиры в Дамаске» и что этот вопрос «теперь можно считать закрытым». Тегеран заявил, что «если израильский режим совершит еще одну ошибку, иранский ответ будет более жестким».