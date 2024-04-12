Люди в Чехии пожертвовали 467 тонн товаров в рамках благотворительного сбора продуктов в магазинах

По словам организаторов, покупатели в 2 112 магазинах пожертвовали 417 тонн продуктов питания, из которых можно приготовить до 834 000 обедов. Кроме того, они собрали 50 тонн вещей и туалетных принадлежностей, которые продовольственные банки также предоставляют нуждающимся. Люди также могут пожертвовать товары через интернет-магазины. По словам организаторов, в основном это консервы, детское питание, молоко длительного хранения, масло, супы быстрого приготовления, рис, бобовые, макаронные изделия, а также основные и детские аптечные товары.





В ходе прошлогоднего осеннего сбора люди пожертвовали 624 тонны товаров в магазинах, в том числе 562 тонны продуктов питания и 62 тонны основных аптечных и гигиенических товаров. С учетом онлайн-сбора в ноябре было собрано рекордное количество товаров — 718 тонн. В прошлом году в ходе весеннего сбора в магазинах было собрано 438 тонн товаров, а с учетом онлайн-сбора весной было собрано 495 тонн товаров для нуждающихся,





«Ежегодно мы помогаем 400 000 нуждающихся. В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к продовольственной помощи для одиноких родителей с маленькими детьми», — сказал Алеш Славичек, председатель Чешской федерации продовольственных банков. По его словам, субботний сбор доказал, что людям не безразлична судьба других. Сбор продуктов является одним из крупнейших материальных благотворительных мероприятий в Чешской Республике, в котором участвуют тысячи людей из числа волонтеров, сотрудников магазинов и некоммерческих организаций.





Люди могли передать часть своих покупок волонтерам в зеленых фартуках во всех участвующих торговых сетях, например, в Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann и Tesco.





В этом году сбор проходит уже в 12-й раз, а за 11 лет его существования было собрано 4 860 тонн продуктов, что эквивалентно почти десяти миллионам порций еды. В прошлом году продовольственные банки при сетях супермаркетов оказали помощь 400 000 нуждающихся, что на треть больше, чем в прошлом году. В ходе весеннего и осеннего раундов сбора продовольствия в 2023 году было собрано в общей сложности 1 213 тонн товаров, что является самым большим показателем за всю историю. Сбор продуктов питания организуют Чешская федерация продовольственных банков, Чешская ассоциация торговли и туризма, Ассоциация социальной ответственности, Raben Logistics Czech и партнеры из некоммерческого сектора.





Собранные продукты передаются в продовольственные банки, откуда часть их распределяется среди нуждающихся, а оставшимися запасами банки распоряжаются так, чтобы их хватило как минимум на полгода до следующего цикла сбора. На сбор продуктов питания, проводимый два раза в год, приходится около 10% всего объема товаров, поступающих в эти банки. Большую часть из них они получают от сетей супермаркетов, которые с 2018 года обязаны сдавать непригодные продукты. Рестораны также могут пожертвовать благотворительным организациям остатки еды.