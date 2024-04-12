В Чехию приходит резкая смена погоды. Сколько продлится похолодание?
15 апреля 2024
16:30
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Холодная погода, которую приносит с собой прохождение холодного фронта в понедельник, будет сопровождать нас всю неделю. Обильные осадки и температура около 10°C будут резко контрастировать с только что закончившимися выходными, которые характеризовались летними температурами, сообщила метеоролог Дагмар Хонсова.
«После прохождения холодного фронта в понедельник холодный воздух будет поступать в Чехию с северо-запада на север, значительно понижая температуру. Во второй половине недели самые низкие утренние температуры местами опустятся ниже нуля, заморозки могут повредить цветущую растительность», — говорит Хонсова.
Если на вершинах гор снежинки появятся уже в понедельник, то в низинах они будут выпадать временно в течение недели. «В горах снежный покров будет держаться», — добавила метеоролог.
В понедельник будет преимущественно облачно или пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди, ливни и местами грозы. При этом на горных высотах пройдут снежные дожди.
Температура воздуха днем составит от 13 до 17°C, только в южной Моравии может еще достигать 21°C. Ожидается холодный ветер с порывами около 55 километров в час.
Во вторник ожидается переменная облачность, местами дождь или ливень, который со средних позиций постепенно перейдет в снег. Утром температура опустится до 2-7 °C, на западе страны уже возможны заморозки. Дневные максимумы достигнут 8-12°C. Ветер сохранится.
«В среду будет облачно/пасмурно, местами дождь или ливень, а на больших высотах — снегопад», — сказал Хонсова. Утренняя температура опустится до 0-5°C, местами ожидаются заморозки. Днем температура достигнет 6-11°C.
В четверг ожидается сохранение облачности, местами с дождем или ливнями. На больших высотах по-прежнему будут идти дожди со снегом. Утренние минимумы опустятся до −2 — +2°C, а днем температура будет держаться в пределах 5-9°C.
Похожая погода ожидается в пятницу и субботу. Температура не изменится ни в один из дней. Утренние минимумы в основном останутся в диапазоне от 2 до −2°C, а днем температура повысится до 5-9°C.
По прогнозам экспертов, в воскресенье также будет облачно. Осадки будут довольно редкими, но все же в виде дождя со снегом на больших высотах. Утренняя температура останется в пределах от 2 до −2°C, а дневная — от 6 до 10°C.
Если на вершинах гор снежинки появятся уже в понедельник, то в низинах они будут выпадать временно в течение недели. «В горах снежный покров будет держаться», — добавила метеоролог.
В понедельник будет преимущественно облачно или пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди, ливни и местами грозы. При этом на горных высотах пройдут снежные дожди.
Температура воздуха днем составит от 13 до 17°C, только в южной Моравии может еще достигать 21°C. Ожидается холодный ветер с порывами около 55 километров в час.
Во вторник ожидается переменная облачность, местами дождь или ливень, который со средних позиций постепенно перейдет в снег. Утром температура опустится до 2-7 °C, на западе страны уже возможны заморозки. Дневные максимумы достигнут 8-12°C. Ветер сохранится.
«В среду будет облачно/пасмурно, местами дождь или ливень, а на больших высотах — снегопад», — сказал Хонсова. Утренняя температура опустится до 0-5°C, местами ожидаются заморозки. Днем температура достигнет 6-11°C.
В четверг ожидается сохранение облачности, местами с дождем или ливнями. На больших высотах по-прежнему будут идти дожди со снегом. Утренние минимумы опустятся до −2 — +2°C, а днем температура будет держаться в пределах 5-9°C.
Похожая погода ожидается в пятницу и субботу. Температура не изменится ни в один из дней. Утренние минимумы в основном останутся в диапазоне от 2 до −2°C, а днем температура повысится до 5-9°C.
По прогнозам экспертов, в воскресенье также будет облачно. Осадки будут довольно редкими, но все же в виде дождя со снегом на больших высотах. Утренняя температура останется в пределах от 2 до −2°C, а дневная — от 6 до 10°C.
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