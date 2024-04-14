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Сравнение и динамика цен на сливочное масло в Чехии и Германии. Почти как под копирку

Анастасия Князева
16 апреля 2024
21:00
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Согласно статистике, цены на сливочное масло в Чехии, которые после вторжения России в Украину поднялись выше 60 чешских крон за штуку, похоже, стабилизировались. Пачку весом в четверть килограмма теперь можно найти в продаже по цене 29,90 чешских крон, хотя средняя цена, конечно, выше - некоторые магазины продолжают предлагать пачки по цене, близкой к 60 чешским кронам. Тенденция роста цен в Чехии в феврале была даже более благоприятной, чем в Германии, где потребители в других случаях могут рассчитывать на более выгодные цены.
Динамика цен на сливочное масло в Чехии и Германии практически идентична — после значительного роста, который произошел после начала российского вторжения в феврале 2022 г., наступил спад на рубеже 2022/2023 г. Примерно с осени прошлого года цены снова немного выросли, но ничего драматичного в этом не было.

В настоящее время цена на этот товар падает. По данным Чешского статистического управления, в феврале этого года средняя цена четверти сливочного масла составляла 45,30 чешских крон, а в том же месяце этого года — 41,10 чешских крон.

Однако цена сливочного масла может значительно варьироваться в зависимости от производителя, страны происхождения или от того, идет ли речь о масле из морозильных камер, которое обычно дешевле. По данным Kupi.cz, в Kaufland, например, сливочного масла сейчас продают за 32,90 чешских крон, а в интернет-магазине Košík.cz масло из Мадеты в Южной Чехии стоит 59,90 чешских крон.

По словам главы Чешско-Моравской молочной ассоциации Йиржи Копачека, цены на сливочное масло могут еще немного снизиться. «В весенние месяцы удои молока достигают своего пика, и в нем больше жира. Это может повлиять на превышение предложения над спросом, и тогда цены могут упасть», — пояснил он. «Наибольшее потребление сливочного масла всегда наблюдается перед Рождеством и Пасхой, после этих праздников цена обычно падает», — отметил он.

Помимо цены на основное сырье — молоко, на стоимость масла также влияют цены на энергоносители для переработчиков, рост зарплат или транспортные расходы. Конечная цена на полке определяется коммерческой политикой сетей, решают ли они включить сливочное масло в маркетинговые акции, которыми они заманивают покупателей в свои магазины с помощью рекламных листовок.

В Германии цены на продукты питания в феврале выросли на 0,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, однако цены на отдельные товары могли снизиться. Так было, например, с подсолнечным маслом, огурцами или даже сливочным маслом (снижение цен примерно на 3,5%).

Германия также испытала шок
И в Чехии, и в Германии сливочное масло является одним из самых популярных жиров для приготовления пищи: чехи потребляют в среднем около пяти килограммов в год. За последние двадцать лет эта цифра практически не изменилась, но в прошлом году впервые произошло снижение до 4,9 килограмма. По последним данным из Германии, в 2022 году потребление составит около 5,36 килограмма на душу населения.

Как и для чехов, повышение цен с марта 2022 года стало для немцев шоком. По данным немецких статистиков, цена на классическую 250-граммовую упаковку в декабре 2022 года достигнет максимума в 2,29 евро (по текущему курсу более 58 крон).

Они отметили, что для производства 250-граммовой пачки масла требуется около пяти литров цельного молока и что на себестоимости производства негативно сказался не только рост цен на корма, но и цены на электричество и газ. Прежде чем масло попадет на рынок, оно должно пройти энергоемкий процесс — например, высокожирные сливки должны быть пастеризованы при температуре 90-110 °C, чтобы удалить нежелательные микроорганизмы.

Как и в Чехии, цены на сливочное масло в Германии снизились около года назад. В марте прошлого года сайт Focus сообщил, что впервые за более чем год покупатели платили за классическую 250-граммовую пачку не 1,99 евро (чуть больше 50 крон), а 1,59 евро (чуть больше 40 крон) — цена, которая в этом году держалась с небольшими колебаниями. В то же время снизились цены на сыр и йогурт. Однако цены еще не достигли уровня, существовавшего до 2020 года, и, по мнению экономистов, уже никогда не достигнут его.

На ситуацию в сельском хозяйстве и продовольственном секторе влияет целый ряд факторов. Это не только стоимость энергии, удобрений и кормов, которая выше, чем в прошлом, но и нехватка рабочей силы и уровень минимальной заработной платы, которые приводят к росту затрат, сообщает немецкий сайт для потребителей.
Чехия еда продукты

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