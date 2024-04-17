Работники хотят выходить на пенсию в 60 лет, но у правительства другие планы

Об этом свидетельствуют данные исследования сотрудников, в рамках которого компания Up Česká republika уже долгое время отслеживает отношение сотрудников к актуальным вопросам. По данным опроса, две трети сотрудников согласны с этим возрастным порогом.



«Цифры показывают, что проблемы со здоровьем чаще возникают после 61 года», — прокомментировал позицию сотрудников генеральный директор компании Стефан Николетти.



Они также согласны с тем, что представители физически тяжелых профессий должны выходить на пенсию раньше других. Так считают 70,5% респондентов. В отличие от них, так считают только 44,5% работников умственно сложных профессий и около трети многодетных женщин.



Повышение порога выхода на пенсию

Результаты опроса прямо противоречат планам правительства. Правительство хочет отменить нынешний порог выхода на пенсию, который должен быть установлен на уровне 65 лет. В своей пенсионной реформе оно хочет пойти гораздо дальше. Люди, родившиеся после 1981 года, смогут выходить на пенсию после 67 лет. В случае с рожденными в 1983 году это даже почти 67,5 лет.



Размер пенсии, по мнению работников, должен основываться в первую очередь на стаже, среднем заработке, то есть деньгах, уплаченных в систему, и физических нагрузках на работе. Реже они упоминают психологические нагрузки или количество воспитанных детей.



«Для молодых поколений проблема заключается уже не только в возрасте выхода на пенсию, но и в необходимости получения достаточной пенсии, которая позволит им достойно жить в последующем. В результате они не видят смысла в том, чтобы всю жизнь делать взносы, а потом не получать почти ничего», — добавляет Николетти.