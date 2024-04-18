Почти одна шестая часть пожилых людей попалась на удочку кибермошенников
21 апреля 2024
12:00
349
Число атак кибермошенников на клиентов чешских банков растет: в прошлом году оно увеличилось почти в три раза. Их жертвами часто становятся пожилые люди. Яна Копрживова из северной Чехии, например, получила поддельное текстовое сообщение о том, что ей полагается пособие на жилье. «Я была счастлива, потому что мне очень нужны были деньги», — рассказала она.
Она уже вводила свои банковские реквизиты на очередном фальшивом сайте министерства. «К счастью, вовремя подоспел сын и остановил меня», — говорит она.
Яна не одинока в подобной ситуации. Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos для проекта «Невидимки», большинство пожилых людей сталкивались с кибермошенниками, а 16% из них попадались на их удочку.
«Сегодня пожилые люди в основном ежедневно работают с компьютерами, они уверены в себе, но им не хватает того опыта, который ежедневно получают молодые люди», — комментирует Марек Сабака из Creditea.
Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенническим сообщением о недоставленной посылке, цель которого — получение банковских реквизитов. 61% получал такое сообщение, причем 58% сказали, что распознали мошенничество.
Поддельное видео о президенте
Сообщения, в которых утверждается, что человек выиграл приз, также относятся к распространенным видам мошенничества: 56% респондентов когда-либо получали такие сообщения. Тройку самых распространенных афер замыкают поддельные видеоролики, известные как deepfakes, с которыми сталкивались более половины пожилых людей.
«Когда мы показали пожилым людям, например, видео, в котором кто-то использовал изображение и голос президента, чтобы что-то порекомендовать, они не смогли распознать, что это афера», — сказал Сабака, добавив, что из-за искусственного интеллекта ситуация с такими видео будет только ухудшаться.
Пока что меньше всего пожилых людей сталкивались с фальшивым телефонным звонком от «члена семьи», о чем эксперты и СМИ предупреждали, особенно в последние шесть месяцев. Только 11% пожилых людей получили такой звонок.
Настораживает тот факт, что пятая часть пожилых людей вообще не распознает кибермошенников, а треть распознает лишь некоторых из них. Наибольшее беспокойство вызывают сообщения о заблокированных счетах, которых опасаются 58%, а 15% не смогли бы справиться с такой угрозой.
«Это самая серьезная опасность для них, потому что это настоящее мошенничество, где очень сложно отличить, звонит ли, например, сотрудник банка. Кроме того, это сильно бьет по их личным финансам», — говорит Сабака.
Давление и доверие к учреждениям
В таких аферах, когда мошенник выдает себя за банковского служащего или, например, полицейского, не только пожилые люди испытывают давление, требующее немедленного решения проблемы. «Если кто-то вас торопит, с большей вероятностью речь идет об обмане», — уточнил он.
Между тем, по его словам, гораздо более молодые люди, которые зарабатывают на жизнь работой с компьютерами и интернетом, тоже поддаются подобным угрозам. Это происходит именно из-за психологического давления, которое оказывают мошенники.
По словам Сабаки, такие мошенничества, как вышеупомянутые ложные сообщения из Министерства труда или Бюро по трудоустройству о пособиях или, совсем недавно, из Министерства финансов и Налогового управления о переплаченных налогах, очень эффективны против пожилых людей. Свою роль играет доверие к учреждениям, а также то, является ли мошенничество новым. Большинство пожилых людей узнают об аферах из средств массовой информации.
Яна не одинока в подобной ситуации. Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos для проекта «Невидимки», большинство пожилых людей сталкивались с кибермошенниками, а 16% из них попадались на их удочку.
«Сегодня пожилые люди в основном ежедневно работают с компьютерами, они уверены в себе, но им не хватает того опыта, который ежедневно получают молодые люди», — комментирует Марек Сабака из Creditea.
Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенническим сообщением о недоставленной посылке, цель которого — получение банковских реквизитов. 61% получал такое сообщение, причем 58% сказали, что распознали мошенничество.
Поддельное видео о президенте
Сообщения, в которых утверждается, что человек выиграл приз, также относятся к распространенным видам мошенничества: 56% респондентов когда-либо получали такие сообщения. Тройку самых распространенных афер замыкают поддельные видеоролики, известные как deepfakes, с которыми сталкивались более половины пожилых людей.
«Когда мы показали пожилым людям, например, видео, в котором кто-то использовал изображение и голос президента, чтобы что-то порекомендовать, они не смогли распознать, что это афера», — сказал Сабака, добавив, что из-за искусственного интеллекта ситуация с такими видео будет только ухудшаться.
Пока что меньше всего пожилых людей сталкивались с фальшивым телефонным звонком от «члена семьи», о чем эксперты и СМИ предупреждали, особенно в последние шесть месяцев. Только 11% пожилых людей получили такой звонок.
Настораживает тот факт, что пятая часть пожилых людей вообще не распознает кибермошенников, а треть распознает лишь некоторых из них. Наибольшее беспокойство вызывают сообщения о заблокированных счетах, которых опасаются 58%, а 15% не смогли бы справиться с такой угрозой.
«Это самая серьезная опасность для них, потому что это настоящее мошенничество, где очень сложно отличить, звонит ли, например, сотрудник банка. Кроме того, это сильно бьет по их личным финансам», — говорит Сабака.
Давление и доверие к учреждениям
В таких аферах, когда мошенник выдает себя за банковского служащего или, например, полицейского, не только пожилые люди испытывают давление, требующее немедленного решения проблемы. «Если кто-то вас торопит, с большей вероятностью речь идет об обмане», — уточнил он.
Между тем, по его словам, гораздо более молодые люди, которые зарабатывают на жизнь работой с компьютерами и интернетом, тоже поддаются подобным угрозам. Это происходит именно из-за психологического давления, которое оказывают мошенники.
По словам Сабаки, такие мошенничества, как вышеупомянутые ложные сообщения из Министерства труда или Бюро по трудоустройству о пособиях или, совсем недавно, из Министерства финансов и Налогового управления о переплаченных налогах, очень эффективны против пожилых людей. Свою роль играет доверие к учреждениям, а также то, является ли мошенничество новым. Большинство пожилых людей узнают об аферах из средств массовой информации.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
21 АПРЕЛЯ 2024
576
При поездках в так называемые третьи страны пользователей может отпугнуть высокая стоимость мобильных данных, которая может сделать отдых очень дорогим. В странах, не входящих в Европейский союз,...
09:30
21 АПРЕЛЯ 2024
362
Палата представителей Конгресса США приняла серию из четырех законопроектов, которые включают 95 миллиардов долларов (2,25 триллиона долларов) в виде иностранной военной помощи Украине, Израилю и...
18:00
20 АПРЕЛЯ 2024
1442
Моника Бабишова представляла интересы главы движения ANO в трастовых фондах, управляющих компанией Agrofert и другими активами. Однако Бабиш мог в любой момент отстранить ее от управления фондами.
16:00
20 АПРЕЛЯ 2024
1199
Работники считают возраст от 60 до 61 года адекватным моментом для выхода на пенсию. При этом учитывается состояние чешской экономики и продолжительность жизни. С этим согласны все возрастные...
14:00
20 АПРЕЛЯ 2024
1267
Менее чем через пять месяцев чешские домохозяйства ждут большие перемены. С сентября они больше не смогут использовать для отопления старые твердотопливные котлы. Однако некоторые люди все еще не...
10:30
20 АПРЕЛЯ 2024
1665
Чехия выдаст Украине Тимура Третьякова, приговоренного к 22 годам лишения свободы за убийство водителя Sazkа и покушение на убийство армянского бизнесмена.
09:30
20 АПРЕЛЯ 2024
997
К концу марта этого года государственный долг Чехии увеличился на 110 миллиардов крон и составил 3,221 триллиона крон. Об этом в пятницу сообщило министерство финансов. Теоретически на каждого чеха...
18:30
19 АПРЕЛЯ 2024
1770
Председатель движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш расстается со своей женой Моникой. Об этом он объявил в пятницу днем в своих социальных сетях.
12:00
19 АПРЕЛЯ 2024
2345
ЧЕХИЯ БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЗЕМЛЮ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЗАМЕН ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ КВАРТИРЫ
Государство передаст муниципалитетам 200 земельных участков под строительство. Но они должны взять на себя обязательство построить на них доступное арендное жилье.
09:30
19 АПРЕЛЯ 2024
526
Сегодня, 19 апреля, во время акции Speed Marathon сотрудники полиции будут следить за соблюдением скоростного режима в более чем 1000 местах по всей Чешской Республике. В течение дня они будут...
08:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1288
Чешский производитель тортов Marlenka войдет в меню крупнейших мировых сетей. Американские Costco и Walmart хотят включить ее в свой ассортимент. Однако компания уже распродала все запасы до конца...
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
786
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
2996
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1647
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
873
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...