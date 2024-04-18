Почти одна шестая часть пожилых людей попалась на удочку кибермошенников

Она уже вводила свои банковские реквизиты на очередном фальшивом сайте министерства. «К счастью, вовремя подоспел сын и остановил меня», — говорит она.



Яна не одинока в подобной ситуации. Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos для проекта «Невидимки», большинство пожилых людей сталкивались с кибермошенниками, а 16% из них попадались на их удочку.



«Сегодня пожилые люди в основном ежедневно работают с компьютерами, они уверены в себе, но им не хватает того опыта, который ежедневно получают молодые люди», — комментирует Марек Сабака из Creditea.



Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенническим сообщением о недоставленной посылке, цель которого — получение банковских реквизитов. 61% получал такое сообщение, причем 58% сказали, что распознали мошенничество.



Поддельное видео о президенте

Сообщения, в которых утверждается, что человек выиграл приз, также относятся к распространенным видам мошенничества: 56% респондентов когда-либо получали такие сообщения. Тройку самых распространенных афер замыкают поддельные видеоролики, известные как deepfakes, с которыми сталкивались более половины пожилых людей.



«Когда мы показали пожилым людям, например, видео, в котором кто-то использовал изображение и голос президента, чтобы что-то порекомендовать, они не смогли распознать, что это афера», — сказал Сабака, добавив, что из-за искусственного интеллекта ситуация с такими видео будет только ухудшаться.



Пока что меньше всего пожилых людей сталкивались с фальшивым телефонным звонком от «члена семьи», о чем эксперты и СМИ предупреждали, особенно в последние шесть месяцев. Только 11% пожилых людей получили такой звонок.



Настораживает тот факт, что пятая часть пожилых людей вообще не распознает кибермошенников, а треть распознает лишь некоторых из них. Наибольшее беспокойство вызывают сообщения о заблокированных счетах, которых опасаются 58%, а 15% не смогли бы справиться с такой угрозой.



«Это самая серьезная опасность для них, потому что это настоящее мошенничество, где очень сложно отличить, звонит ли, например, сотрудник банка. Кроме того, это сильно бьет по их личным финансам», — говорит Сабака.



Давление и доверие к учреждениям

В таких аферах, когда мошенник выдает себя за банковского служащего или, например, полицейского, не только пожилые люди испытывают давление, требующее немедленного решения проблемы. «Если кто-то вас торопит, с большей вероятностью речь идет об обмане», — уточнил он.



Между тем, по его словам, гораздо более молодые люди, которые зарабатывают на жизнь работой с компьютерами и интернетом, тоже поддаются подобным угрозам. Это происходит именно из-за психологического давления, которое оказывают мошенники.



По словам Сабаки, такие мошенничества, как вышеупомянутые ложные сообщения из Министерства труда или Бюро по трудоустройству о пособиях или, совсем недавно, из Министерства финансов и Налогового управления о переплаченных налогах, очень эффективны против пожилых людей. Свою роль играет доверие к учреждениям, а также то, является ли мошенничество новым. Большинство пожилых людей узнают об аферах из средств массовой информации.