Военная полиция в Чехии проверяет контракт на поставку внедорожников Hilux стоимостью в миллиард крон
16 апреля 2024
22:00
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Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux, которые уже два года используются армией.
«Военная полиция проводит расследование в связи с закупкой внедорожников для армии», — сообщила пресс-секретарь военной полиции Катержина Млынкова.
На вопрос о том, вмешивались ли сотрудники военной полиции в работу Генерального штаба, она ответила, что нет.
Закупка автомобилей Toyota Hilux
Она не стала уточнять, о какой именно закупке идет речь, добавив, что дополнительную информацию предоставит надзорная прокуратура. По данным двух независимых источников, речь идет о закупке автомобилей Toyota Hilux.
Информацию подтвердили и в Министерстве обороны. «Мы можем подтвердить вмешательство военной полиции, которая инициировала реализацию ареста в рамках уголовного производства», — заявил пресс-секретарь министерства обороны Карел Чапек. Он также не сообщил, что это за контракт. «Мы можем только сказать, что это контракт, заключенный в период последних выборов», — добавил он.
Контракт на миллиард
Миллиардный контракт на 1200 вездеходов Toyota Hilux от Glomex MS был подписан в 2020 году, а уже через год солдаты получили свои первые машины.
Летом 2022 года Чешское телевидение сообщило, что заказ сопровождался проблемами с некоторыми из поставленных автомобилей. Заместитель министра обороны Лубор Коуделка заявил тогда, что из примерно 950 поставленных автомобилей дефекты были обнаружены в 246 машинах. По словам поставщика, компании Glomex, у машин были проблемы с инжекторами и сажевыми фильтрами, и поставщик обязался устранить дефекты.
Японские Hilux заменили в армии устаревшие советские УАЗы и британские Land Rover. Армия долго не могла приобрести автомобили, и только после второго тендера, в котором Glomex преуспел среди десяти кандидатов. Согласно контракту, за одну машину оборона должна была заплатить 893 000 чешских крон с НДС. Таким образом, замена устаревшего парка должна была обойтись примерно в 1 млрд чешских крон. Министерство обороны рассчитывало на 1,6 миллиарда чешских крон.
Изначально армия хотела получить только пятидверные внедорожники, но весной 2019 года отменила контракт и перезаключила его на пятиместные пикапы, которые смогут перевозить не только солдат, но и грузы. Hilux, который является одним из самых распространенных военных автомобилей, используемых как обычными армиями, так и повстанцами в различных партизанских войнах.
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