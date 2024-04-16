Россияне не вернут аннексированный Крым Украине, мир будет стоить дорого, говорит Фицо

«С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что русские никогда не вернут Крым, русские никогда не уйдут из Донбасса и Луганска», — заявил Фицо членам Европейского комитета словацкого парламента.



Словацкий премьер-министр уже давно критикует стратегию западных стран в отношении Украины, которая более двух лет сопротивлялась российскому вторжению.



По словам Фицо, Украина теряет территорию с каждым днем. «Россия получила больше территории в рамках своего наступления. У Украины нет военного потенциала и военной силы. У нее нет военного решения и никогда не будет, будет только еще 100 000 погибших с одной и с другой стороны. Единственное, что бы помогло, если бы НАТО вторглось туда, — это Третья мировая война», — утверждает Фицо.



Фицо вновь высказался за прекращение военных действий в Украине. Он упомянул о возможности того, что участники переговоров могут предложить, например, ввести особый статус для контролируемых Россией территорий на востоке Украины и впоследствии провести референдум об их будущем. «Вы можете рисовать воздушные замки, но русские отсюда не уйдут, это их территория», — сказал он.



Нынешнее четвертое правительство Фицо прекратило военную помощь Украине за счет государственных поставок после вступления в должность осенью прошлого года. Однако оно оставило открытой возможность коммерческих поставок оружия Киеву.