Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Россияне не вернут аннексированный Крым Украине, мир будет стоить дорого, говорит Фицо

Анастасия Князева
18 апреля 2024
15:00
636
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины — это всего лишь теория международного права, а любой мир будет стоить дорого, и русские выигрывают в военном отношении.
«С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что русские никогда не вернут Крым, русские никогда не уйдут из Донбасса и Луганска», — заявил Фицо членам Европейского комитета словацкого парламента.

Словацкий премьер-министр уже давно критикует стратегию западных стран в отношении Украины, которая более двух лет сопротивлялась российскому вторжению.

По словам Фицо, Украина теряет территорию с каждым днем. «Россия получила больше территории в рамках своего наступления. У Украины нет военного потенциала и военной силы. У нее нет военного решения и никогда не будет, будет только еще 100 000 погибших с одной и с другой стороны. Единственное, что бы помогло, если бы НАТО вторглось туда, — это Третья мировая война», — утверждает Фицо.

Фицо вновь высказался за прекращение военных действий в Украине. Он упомянул о возможности того, что участники переговоров могут предложить, например, ввести особый статус для контролируемых Россией территорий на востоке Украины и впоследствии провести референдум об их будущем. «Вы можете рисовать воздушные замки, но русские отсюда не уйдут, это их территория», — сказал он.

Нынешнее четвертое правительство Фицо прекратило военную помощь Украине за счет государственных поставок после вступления в должность осенью прошлого года. Однако оно оставило открытой возможность коммерческих поставок оружия Киеву.
Словакия Украина Россия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
178
ЭКОНОМИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА, ВКЛЮЧАЯ НАДЗОР ЧНБ
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
415
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЧЕХОВ ПРИБЛИЗИЛСЯ К УРОВНЮ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
455
ОБЩЕСТВО
СЛОВАКИ ЗА 41 ЧАС СОБРАЛИ МИЛЛИОН ЕВРО НА ПОКУПКУ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
796
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ВЫИГРАЛ ПОЧТИ 130 МИЛЛИОНОВ КРОН В ЛОТЕРЕЮ
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
939
ПОЛИТИКА
КАМПАНИЯ БАБИША ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И АРМИИ В САМОМ РАЗГАРЕ
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...
21:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1943
ЭКОНОМИКА
СЛАБАЯ КРОНА СВОДИТ НА НЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПОК ЗА ГРАНИЦЕЙ
Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят...
19:30
17 АПРЕЛЯ 2024
552
ОБЩЕСТВО
ПОЧТА СТОЛКНУЛАСЬ С ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНОЙ МОШЕННИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ, ВЫМАНИВАЮЩИХ ДАННЫЕ СЧЕТОВ
Чешская почта столкнулась с очередной волной мошенничества, в ходе которого ее название используется в мошеннических сообщениях о доставке. Цель злоумышленников — получить от клиентов почты...
14:00
17 АПРЕЛЯ 2024
861
ЭКОНОМИКА
ПОЧЕМУ БЕНЗИН В ЧЕХИИ СТОИТ 40 КРОН? ТОЛЬКО ТРИ ИГРОКА КОНТРОЛИРУЮТ РЫНОК, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
Топливо в Чехии дороже всего с октября прошлого года. Цена на бензин впервые в этом году поднялась выше 40 крон за литр и будет расти дальше. Почти все основные факторы говорят о дальнейшем росте...
11:30
17 АПРЕЛЯ 2024
340
ПОЛИТИКА
ОПРОС: 60% ЕВРОПЕЙЦЕВ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВЫБОРАМИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СРЕДИ ЧЕХОВ ТАКИХ ТОЛЬКО 38%
Выборами в Европейский парламент (ЕП) в этом году интересуется больше европейцев, чем перед голосованием 2019 года, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, который стал последним перед...
09:30
17 АПРЕЛЯ 2024
1536
ПОЛИТИКА
«Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ РУССКИЕ ТАНКИ В СВОЕМ ГОРОДЕ». ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕХИИ ОБРАТИЛСЯ К АМЕРИКАНЦАМ
Петр Фиала провел переговоры со спикером Палаты депутатов и другими политиками в Конгрессе США. Встреча состоялась в тот момент, когда в США говорят о скором разблокировании помощи Украине....
22:00
16 АПРЕЛЯ 2024
971
ОБЩЕСТВО
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ВНЕДОРОЖНИКОВ HILUX СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРД КРОН
Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux,...
21:00
16 АПРЕЛЯ 2024
906
ОБЩЕСТВО
СРАВНЕНИЕ И ДИНАМИКА ЦЕН НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО В ЧЕХИИ И ГЕРМАНИИ. ПОЧТИ КАК ПОД КОПИРКУ
Согласно статистике, цены на сливочное масло в Чехии, которые после вторжения России в Украину поднялись выше 60 крон за штуку, стабилизировались. Пачку весом в четверть килограмма теперь можно...
16:30
16 АПРЕЛЯ 2024
3529
ЭКОНОМИКА
ČMKOS ПОДАСТ ЖАЛОБУ НА ЧЕХИЮ В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) подаст жалобу в Европейскую комиссию в связи с намерением отменить гарантированную заработную плату на предприятиях в Чешской Республике. Она...
13:00
16 АПРЕЛЯ 2024
1011
ПОЛИТИКА
ФИЦО ОТВЕРГ НОВОЕ МИГРАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЕС. ОН СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО ДИКТАТ СО СТОРОНЫ БРЮССЕЛЯ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и...
10:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1514
ПОЛИТИКА
ЧЕХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ, ПРИГРОЗИЛ ГОСТЬ В ПРОГРАММЕ СОЛОВЬЕВА НА РОССИЙСКОМ ТВ
Политический обозреватель российского агентства РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что Чехия заплатит за гражданские объекты на территории России, по которым украинская армия нанесла удары из...