Россияне не вернут аннексированный Крым Украине, мир будет стоить дорого, говорит Фицо
18 апреля 2024
15:00
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Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины — это всего лишь теория международного права, а любой мир будет стоить дорого, и русские выигрывают в военном отношении.
«С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что русские никогда не вернут Крым, русские никогда не уйдут из Донбасса и Луганска», — заявил Фицо членам Европейского комитета словацкого парламента.
Словацкий премьер-министр уже давно критикует стратегию западных стран в отношении Украины, которая более двух лет сопротивлялась российскому вторжению.
По словам Фицо, Украина теряет территорию с каждым днем. «Россия получила больше территории в рамках своего наступления. У Украины нет военного потенциала и военной силы. У нее нет военного решения и никогда не будет, будет только еще 100 000 погибших с одной и с другой стороны. Единственное, что бы помогло, если бы НАТО вторглось туда, — это Третья мировая война», — утверждает Фицо.
Фицо вновь высказался за прекращение военных действий в Украине. Он упомянул о возможности того, что участники переговоров могут предложить, например, ввести особый статус для контролируемых Россией территорий на востоке Украины и впоследствии провести референдум об их будущем. «Вы можете рисовать воздушные замки, но русские отсюда не уйдут, это их территория», — сказал он.
Нынешнее четвертое правительство Фицо прекратило военную помощь Украине за счет государственных поставок после вступления в должность осенью прошлого года. Однако оно оставило открытой возможность коммерческих поставок оружия Киеву.
Словацкий премьер-министр уже давно критикует стратегию западных стран в отношении Украины, которая более двух лет сопротивлялась российскому вторжению.
По словам Фицо, Украина теряет территорию с каждым днем. «Россия получила больше территории в рамках своего наступления. У Украины нет военного потенциала и военной силы. У нее нет военного решения и никогда не будет, будет только еще 100 000 погибших с одной и с другой стороны. Единственное, что бы помогло, если бы НАТО вторглось туда, — это Третья мировая война», — утверждает Фицо.
Фицо вновь высказался за прекращение военных действий в Украине. Он упомянул о возможности того, что участники переговоров могут предложить, например, ввести особый статус для контролируемых Россией территорий на востоке Украины и впоследствии провести референдум об их будущем. «Вы можете рисовать воздушные замки, но русские отсюда не уйдут, это их территория», — сказал он.
Нынешнее четвертое правительство Фицо прекратило военную помощь Украине за счет государственных поставок после вступления в должность осенью прошлого года. Однако оно оставило открытой возможность коммерческих поставок оружия Киеву.
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