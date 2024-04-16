Американцы и японцы открыли чешскую «Марленку»
19 апреля 2024
08:00
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Чешский производитель тортов Marlenka войдет в меню крупнейших мировых сетей. Американские Costco и Walmart хотят включить ее в свой ассортимент. Однако компания уже распродала все запасы до конца года и нуждается в увеличении производства.
873 миллиона крон в продажах и 250 миллионов крон прибыли до налогообложения. В прошлом году Marlenka показала рекордные результаты и решает проблему, которой могут позавидовать некоторые компании. К концу года она уже распродала весь ассортимент своей продукции, поэтому многие планы пришлось отложить.
Из-за необходимости увеличить производство «Марленка» недавно продала на аукционе за 100 миллионов крон «историческую жемчужину» — текстильную фабрику в Лембергере, где на первом этапе планируется установить четыре производственные линии, которые позволят удвоить производство тортов.
По оптимистичному варианту, она должна быть закончена через два года, по пессимистичному — через четыре года, а общий счет должен составить 1,5 миллиарда чешских крон. Однако уже сейчас ясно, что до этого компания должна купить или арендовать хотя бы одно производственное предприятие.
«В прошлом году мы достигли роста в 20%. Мы были немного пессимистичны и ожидали, что рост будет оставаться на уровне 10% в течение пяти лет, а существующий зал прослужит нам четыре-пять лет. К сожалению, этого уже недостаточно, и мы должны ускориться», — говорит Ншан Аветисян, представитель семейной компании Marlenka, в интервью SZ Byznys.
Компании срочно необходимо увеличить производственные мощности. «Сегодня мы решаем вопрос о расширении производства в другом месте, пока мы не закончили фабрику в Лембергере. Мы рассматриваем варианты аренды или покупки. Нам нужно готовое производство, которое находится недалеко от нас. Там мы установим линию по производству медовых шариков. Потому что технология производства медовых тортов гораздо сложнее», — добавляет Аветисян. Инвестиции в одну такую линию составят 100 миллионов крон.
Высокий спрос обусловлен в основном иностранным интересом, куда уходит более 70% продукции.
«Сегодня мы развиваемся в Корее высокими темпами. В прошлом году мы экспортировали туда около шести контейнеров в месяц, в этом году — вдвое больше. Хорошо идут дела и в Германии, где в конце прошлого года мы осуществили первые поставки в Lidl, а в этом году планируем поставки в Пенни и ведем переговоры с другими сетями. Честно говоря, сейчас мы тормозим», — добавляет Аветисян.
Два крупнейших магазина в мире
Новое предприятие Marlenka будет обслуживать одну из крупнейших сетей мира, Costco, и ритейлера номер один в мире — американский Walmart.
«В международном масштабе Costco — престижная сеть, у нас есть спрос в американской Costco, а в настоящее время — и в американской Walmart», — подтверждает Аветисян. «У нас очень амбициозные планы, через 10 или 20 лет мы хотели бы быть там, где, например, Ferrero или Mars и другие компании в международном восприятии», — объясняет Аветисян.
Между тем компания уже однажды поставляла продукцию Walmart через партнера, снабжающего канадские филиалы. «Думаю, в то время мы могли бы лучше это понять. Спрос на продукт все еще есть, в данный момент мы сами сдерживаем его», — добавляет Аветисян. Marlenka также работает в Китае, но там оборот пока не очень велик.
«Пока Китай не является для нас стратегически важной страной, но с учетом того, как развивается Южная Корея, где мы будем входить в сети, а также благодаря выходу на Costco в Японии, мы укрепимся и там. Потому что весь южноазиатский регион взаимосвязан, и сети там работают с одними и теми же брендами. Результаты в одной стране автоматически означают выход в другую», — объясняет Аветисян.
Компания уже направляет около 20% своего оборота на рекламу. Ее телевизионная кампания проходит в 10 странах, что способствует узнаваемости бренда. «Конечно, вкусы и восприятие продуктов в каждой стране немного отличаются, но на каждом рынке у нас есть партнеры, которые знают больше о нем, и мы прислушиваемся к их советам», — говорит он.
В прошлом году спрос вырос и в Чешской Республике. Изначально компания планировала построить здесь сеть собственных кофеен, которые также пользовались спросом из-за рубежа в качестве франшизы. Но теперь эти планы пришлось отложить — у нее нет для них товаров.
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