С сентября в Чехии будут введены большие штрафы за использование старых котлов
20 апреля 2024
14:00
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Менее чем через пять месяцев чешские домохозяйства ждут большие перемены. С сентября они больше не смогут использовать для отопления старые твердотопливные котлы. Однако некоторые люди все еще не решаются сменить источник тепла. Предприниматели предупреждают, что не все смогут себе это позволить из-за высокой стоимости. Они также предупреждают о возможном росте цен на котлы.
«Последние шесть месяцев были отмечены большим спадом продаж и установок новых источников тепла, но во второй половине года ожидается более значительный рост интереса к замене», — говорит Зденек Личка, президент Ассоциации предприятий отопительной техники.
Иржи Ганус, управляющий директор компании Acond, также говорил о слабом спросе в начале апреля во время открытия нового производственного цеха. Компания является одним из крупнейших чешских производителей тепловых насосов, и она запускает следующий завод, чтобы покрыть ожидаемый рост спроса в конце года.
Тепловые насосы — это один из вариантов замены старого источника тепла. Другой вариант — котел на биомассе. Однако ни одно из этих решений в настоящее время не пользуется спросом у чехов.
«Конечно, большой волны замен в последнюю минуту еще не началось, но уже без пяти минут двенадцать», — говорит Владимир Ступавский, председатель ассоциации Klastr Česká peleta, которая, помимо прочего, объединяет производителей вышеупомянутых современных котлов.
В начале сентября люди должны прекратить использование котлов первого и второго класса эмиссии, а также тех, которые старше 20 лет, когда эта маркировка вообще не использовалась. Котлы третьего класса и выше, которые производят менее вредные выбросы, будут разрешены к использованию.
Если люди продолжат использовать «старомодный» способ отопления, они рискуют быть оштрафованными муниципалитетом. Самым мягким наказанием станет уведомление о необходимости заменить котел. По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), это будет уместно, например, когда во время проверки люди докажут, что они уже подали заявку на субсидию для покупки нового котла. Однако в крайних случаях власти могут наложить штраф в размере до 50 000 чешских крон. Если не будут приняты меры по исправлению ситуации, штраф может быть наложен повторно.
Оценка: 150 000 котлов, не соответствующих требованиям
По предыдущим оценкам министерства, в Чехии насчитывается около 150 000 котлов, не отвечающих требованиям. По словам бизнесменов, люди, которые откладывают замену котлов на последний момент, рискуют пропустить сентябрьский срок. А те, кто успеет, скорее всего, заплатят за работу больше из-за повышенного спроса. «Цены на котлы и материалы также, скорее всего, вырастут перед праздниками», — говорит Ступавский.
Запрет на старые котлы уже однажды переносился. Правительство решило отложить его два года назад из-за тогдашних опасений по поводу последствий войны на Украине. Но теперь оно больше не собирается идти на такой шаг. «Крайний срок действителен и переноситься не будет», — сказал Гладик.
По словам Ступавского, больше всего не решаются на переход малообеспеченные семьи или семьи пожилых людей. Они могут воспользоваться так называемыми котельными субсидиями. Государство компенсирует 95% расходов в размере до 130 000 чешских крон за новый котел на биомассе и 180 000 чешских крон за тепловой насос.
В рамках двух программ можно возместить половину расходов. В зависимости от выбранного типа отопления эта сумма может достигать 140 000 чешских крон.
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