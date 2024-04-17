С сентября в Чехии будут введены большие штрафы за использование старых котлов

«Последние шесть месяцев были отмечены большим спадом продаж и установок новых источников тепла, но во второй половине года ожидается более значительный рост интереса к замене», — говорит Зденек Личка, президент Ассоциации предприятий отопительной техники.





Иржи Ганус, управляющий директор компании Acond, также говорил о слабом спросе в начале апреля во время открытия нового производственного цеха. Компания является одним из крупнейших чешских производителей тепловых насосов, и она запускает следующий завод, чтобы покрыть ожидаемый рост спроса в конце года.





Тепловые насосы — это один из вариантов замены старого источника тепла. Другой вариант — котел на биомассе. Однако ни одно из этих решений в настоящее время не пользуется спросом у чехов.





«Конечно, большой волны замен в последнюю минуту еще не началось, но уже без пяти минут двенадцать», — говорит Владимир Ступавский, председатель ассоциации Klastr Česká peleta, которая, помимо прочего, объединяет производителей вышеупомянутых современных котлов.





В начале сентября люди должны прекратить использование котлов первого и второго класса эмиссии, а также тех, которые старше 20 лет, когда эта маркировка вообще не использовалась. Котлы третьего класса и выше, которые производят менее вредные выбросы, будут разрешены к использованию.





Если люди продолжат использовать «старомодный» способ отопления, они рискуют быть оштрафованными муниципалитетом. Самым мягким наказанием станет уведомление о необходимости заменить котел. По словам министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL), это будет уместно, например, когда во время проверки люди докажут, что они уже подали заявку на субсидию для покупки нового котла. Однако в крайних случаях власти могут наложить штраф в размере до 50 000 чешских крон. Если не будут приняты меры по исправлению ситуации, штраф может быть наложен повторно.





Оценка: 150 000 котлов, не соответствующих требованиям





По предыдущим оценкам министерства, в Чехии насчитывается около 150 000 котлов, не отвечающих требованиям. По словам бизнесменов, люди, которые откладывают замену котлов на последний момент, рискуют пропустить сентябрьский срок. А те, кто успеет, скорее всего, заплатят за работу больше из-за повышенного спроса. «Цены на котлы и материалы также, скорее всего, вырастут перед праздниками», — говорит Ступавский.





Запрет на старые котлы уже однажды переносился. Правительство решило отложить его два года назад из-за тогдашних опасений по поводу последствий войны на Украине. Но теперь оно больше не собирается идти на такой шаг. «Крайний срок действителен и переноситься не будет», — сказал Гладик.





По словам Ступавского, больше всего не решаются на переход малообеспеченные семьи или семьи пожилых людей. Они могут воспользоваться так называемыми котельными субсидиями. Государство компенсирует 95% расходов в размере до 130 000 чешских крон за новый котел на биомассе и 180 000 чешских крон за тепловой насос.





В рамках двух программ можно возместить половину расходов. В зависимости от выбранного типа отопления эта сумма может достигать 140 000 чешских крон.