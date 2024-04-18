Остерегайтесь непомерно высоких тарифов на мобильную передачу данных за пределами ЕС
21 апреля 2024
10:30
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При поездках в так называемые третьи страны пользователей может отпугнуть высокая стоимость мобильных данных, которая может сделать отдых очень дорогим. В странах, не входящих в Европейский союз, за каждый переданный мегабайт приходится платить сотни крон, в то время как на загрузку одной веб-страницы уходит несколько мегабайт.
Важно отметить, что при включении мобильного телефона с активным роумингом данных смартфон сразу же начинает загружать данные в приложения в фоновом режиме, даже если владелец активно не пользуется телефоном, то есть не смотрит в Интернет или не отправляет электронное письмо. За несколько секунд с пользователя может быть снято более тысячи крон без его ведома.
Поэтому перед отъездом важно подумать, стоит ли полностью отключить передачу данных в роуминге в этих странах, или приобрести пакет, который позволит сэкономить на передаче данных во многих местах. Однако даже при отключенной передаче данных вы все равно сможете подключиться к интернету через местную сеть Wi-Fi. Можно также приобрести электронную SIM-карту с данными, но многие телефоны, особенно старые, ее не поддерживают.
Роуминг на день
Ондржей Луштинец из Vodafone рекомендует установить лимит данных на ноль крон на сайте Vodafone или в мобильном приложении, чтобы избежать непредвиденных расходов на данные перед отъездом за пределы Европы. Тогда вам не придется беспокоиться о включении телефона - данные не будут загружаться.
А можно на день активировать роуминг, который в Таиланде, Объединенных Эмиратах, Чили и сотне других стран, например, стоит 199 крон в день. Пакет включает в себя 500 мегабайт данных на двадцать четыре часа, бесплатные входящие звонки и, в случае безлимитных тарифов, неограниченные бесплатные звонки обратно в Чехию. Для других тарифов стоимость зависит от количества бесплатных минут.
Если вы забудете отключить данные, Vodafone установит лимит в 1 300 чешских крон, при превышении которого он заблокирует ваши данные. O2, напротив, предупреждает, когда стоимость оплаты данных достигает 1 000 крон.
O2 взимает 3,90 чешских крон за мегабайт при передаче данных в странах, не входящих в ЕС, таких как США, Вьетнам и Таиланд.
T-Mobile предлагает пакет на один гигабайт или тысячу мегабайт в таких странах, как Япония, Шри-Ланка, США, Вьетнам, Таиланд, Турция и других, за 199 чешских крон, по словам пресс-секретаря Патриции Шедивы (Patricia Šedivá). Пакет действует в течение семи дней. Компания также предлагает тридцатидневный пакет с двумя гигабайтами данных по цене 379 чешских крон в более чем 120 странах.
Дома в ЕС
Проще всего в Европейском союзе, а также в Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Там чешские пользователи могут совершать звонки, отправлять SMS и расходовать данные в соответствии со своим внутренним тарифом. Только тем, у кого есть безлимитные данные, приходится считаться с тем, что они не совсем безлимитные, а имеют установленный лимит, но, как правило, в десятки гигабайт данных, чего более чем достаточно.
Это работает автоматически. Когда клиент прибывает в страну, он получает подтверждение, что услуги тарифицируются, как дома, в соответствии с его тарифом. Он может легко найти обзор использования своих услуг в приложении My T-Mobile, сказал Шедива.
Однако при поездке в Швейцарию следует быть осторожным. Как только телефон подключается к сети там, вы платите за данные гораздо больше. В этой стране также действует цена T-Mobile в 199 за гигабайт данных, Vodafone - 7,70 чешских крон за мегабайт, а O2 - 3,90 чешских крон.
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