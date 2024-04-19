В Чехии прохладная погода, но совсем скоро вернется тепло
22 апреля 2024
16:30
625
Холодный северный поток продолжит влиять на погоду в течение рабочей недели. Температура останется значительно ниже средней, опускаясь по утрам ниже нуля, с уменьшением облачности и снегом в горах и временно на более низких высотах. Перемены должны наступить ближе к концу недели.
«Зимняя одежда пригодится в горах, но и на более низких высотах может временно выпасть снег, и будьте внимательны при образовании льда. Снежный покров даже на более низких высотах может доставить неудобства водителям, особенно во вторник утром и в первой половине дня на юго-западе территории», — сказала Дагмар Гонсова из Института гидрометеорологии о характере погоды на неделе.
«Только конец недели принесет перемены — с юга проникнет теплый воздух, и уже в воскресенье термометры покажут до 20 °C», — сказала Гонсова.
В понедельник в начале дня будет облачно или частично облачно, в средних районах пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Постепенно облачность будет увеличиваться. Высота зоны снегопада увеличится примерно до 600 метров над уровнем моря. Утренние температуры составят от 1 до −5 °C. Дневные температуры от 5 до 9 °C.
Во вторник ожидается облачное или пасмурное небо, с юга постепенно пройдут осадки — в начале дня снег. Температура воздуха утром опустится до 1 −3 °C, днем поднимется до 5-9 °C.
Среда станет самым дождливым днем недели — будет блачно с дождем, в горах снег. В начале дня снег может выпасть в средних районах. Утренняя температура от 5 до 1 °C, дневная от 4 до 8 °C.
В четверг будет облачно/пасмурно, местами дождь, в горах снег. Утром образуется гололед. Утренние температуры от 2 до −2 °C. Дневные температуры от 6 до 10 °C.
В пятницу будет облачно или частично облачно с отдельными дождями. Утренняя температура от 1 до −3 °C, дневная от 12 до 16 °C.
В субботу будет частично облачно, утренние минимумы составят от 5 до 1 °C, а дневные максимумы — от 15 до 19 °C.
В воскресенье также будет частично облачно. Утренние температуры от 7 до 3 °C, дневные максимумы от 16 до 20 °C.
«Только конец недели принесет перемены — с юга проникнет теплый воздух, и уже в воскресенье термометры покажут до 20 °C», — сказала Гонсова.
В понедельник в начале дня будет облачно или частично облачно, в средних районах пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Постепенно облачность будет увеличиваться. Высота зоны снегопада увеличится примерно до 600 метров над уровнем моря. Утренние температуры составят от 1 до −5 °C. Дневные температуры от 5 до 9 °C.
Во вторник ожидается облачное или пасмурное небо, с юга постепенно пройдут осадки — в начале дня снег. Температура воздуха утром опустится до 1 −3 °C, днем поднимется до 5-9 °C.
Среда станет самым дождливым днем недели — будет блачно с дождем, в горах снег. В начале дня снег может выпасть в средних районах. Утренняя температура от 5 до 1 °C, дневная от 4 до 8 °C.
В четверг будет облачно/пасмурно, местами дождь, в горах снег. Утром образуется гололед. Утренние температуры от 2 до −2 °C. Дневные температуры от 6 до 10 °C.
В пятницу будет облачно или частично облачно с отдельными дождями. Утренняя температура от 1 до −3 °C, дневная от 12 до 16 °C.
В субботу будет частично облачно, утренние минимумы составят от 5 до 1 °C, а дневные максимумы — от 15 до 19 °C.
В воскресенье также будет частично облачно. Утренние температуры от 7 до 3 °C, дневные максимумы от 16 до 20 °C.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
22 АПРЕЛЯ 2024
272
НЕУМЕЮЩИЕ ПАРКОВАТЬСЯ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ПОЛУЧАЛИ ПО ЗАСЛУГАМ. ПОЛИЦИЯ ЭВАКУИРОВАЛА МАШИНЫ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Полицейские рассматривают до 100 правонарушений, связанных с неправильной парковкой во время мероприятий на стадионе Fortuna Arena. У Праги 10 закончилось терпение, и с воскресенья она начала...
18:00
22 АПРЕЛЯ 2024
327
Сегодня полиция Праги проводит акцию JEHLA, в ходе которой полицейские очищают отдельные территории от инфекционного материала, оставленного наркоманами. Мероприятие проводится по всему городу....
15:00
22 АПРЕЛЯ 2024
451
Стареющая Чехия ломает голову над тем, как создать устойчивую пенсионную систему. С начала тысячелетия баланс пенсионных накоплений в стране находится в минусе на половину миллиарда крон. Старение...
11:30
22 АПРЕЛЯ 2024
777
Картина Франтишека Купки «Зачатие/Данае» продана на аукционе в Праге за 115 млн крон. По словам Виктории Косейковой из Adolf Loos Apartment and Gallery, общая цена с учетом аукционной надбавки...
09:30
22 АПРЕЛЯ 2024
596
Антимонопольное управление Чехии хочет внести изменения в закон о конкуренции. По примеру Германии это позволит регулировать неработающие рынки, в том числе рынок продуктов питания.
08:00
22 АПРЕЛЯ 2024
1925
Какой путь ведет к миру в Украине? Недавно опубликованное исследование чешских экспертов не нашло ответа на этот вопрос. Наиболее вероятным сценарием видится продолжение войны в виде замороженного...
12:00
21 АПРЕЛЯ 2024
547
Число атак кибермошенников на клиентов чешских банков растет: в прошлом году оно увеличилось почти в три раза. Их жертвами часто становятся пожилые люди. Яна Копрживова из северной Чехии, например,...
10:30
21 АПРЕЛЯ 2024
814
При поездках в третьи страны пользователей может отпугнуть высокая стоимость мобильных данных, которая может сделать отдых очень дорогим. В странах, не входящих в Европейский союз, за каждый...
09:30
21 АПРЕЛЯ 2024
480
Палата представителей Конгресса США приняла серию из четырех законопроектов, которые включают 95 миллиардов долларов (2,25 триллиона долларов) в виде иностранной военной помощи Украине, Израилю и...
18:00
20 АПРЕЛЯ 2024
1708
Моника Бабишова представляла интересы главы движения ANO в трастовых фондах, управляющих компанией Agrofert и другими активами. Однако Бабиш мог в любой момент отстранить ее от управления фондами.
16:00
20 АПРЕЛЯ 2024
2382
Работники считают возраст от 60 до 61 года адекватным моментом для выхода на пенсию. При этом учитывается состояние чешской экономики и продолжительность жизни. С этим согласны все возрастные...
14:00
20 АПРЕЛЯ 2024
1589
Менее чем через пять месяцев чешские домохозяйства ждут большие перемены. С сентября они больше не смогут использовать для отопления старые твердотопливные котлы. Однако некоторые люди все еще не...
10:30
20 АПРЕЛЯ 2024
1888
Чехия выдаст Украине Тимура Третьякова, приговоренного к 22 годам лишения свободы за убийство водителя Sazkа и покушение на убийство армянского бизнесмена.
09:30
20 АПРЕЛЯ 2024
1143
К концу марта этого года государственный долг Чехии увеличился на 110 миллиардов крон и составил 3,221 триллиона крон. Об этом в пятницу сообщило министерство финансов. Теоретически на каждого чеха...
18:30
19 АПРЕЛЯ 2024
1933
Председатель движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш расстается со своей женой Моникой. Об этом он объявил в пятницу днем в своих социальных сетях.