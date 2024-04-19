В Чехии прохладная погода, но совсем скоро вернется тепло

«Зимняя одежда пригодится в горах, но и на более низких высотах может временно выпасть снег, и будьте внимательны при образовании льда. Снежный покров даже на более низких высотах может доставить неудобства водителям, особенно во вторник утром и в первой половине дня на юго-западе территории», — сказала Дагмар Гонсова из Института гидрометеорологии о характере погоды на неделе.



«Только конец недели принесет перемены — с юга проникнет теплый воздух, и уже в воскресенье термометры покажут до 20 °C», — сказала Гонсова.



В понедельник в начале дня будет облачно или частично облачно, в средних районах пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Постепенно облачность будет увеличиваться. Высота зоны снегопада увеличится примерно до 600 метров над уровнем моря. Утренние температуры составят от 1 до −5 °C. Дневные температуры от 5 до 9 °C.



Во вторник ожидается облачное или пасмурное небо, с юга постепенно пройдут осадки — в начале дня снег. Температура воздуха утром опустится до 1 −3 °C, днем поднимется до 5-9 °C.



Среда станет самым дождливым днем недели — будет блачно с дождем, в горах снег. В начале дня снег может выпасть в средних районах. Утренняя температура от 5 до 1 °C, дневная от 4 до 8 °C.



В четверг будет облачно/пасмурно, местами дождь, в горах снег. Утром образуется гололед. Утренние температуры от 2 до −2 °C. Дневные температуры от 6 до 10 °C.



В пятницу будет облачно или частично облачно с отдельными дождями. Утренняя температура от 1 до −3 °C, дневная от 12 до 16 °C.



В субботу будет частично облачно, утренние минимумы составят от 5 до 1 °C, а дневные максимумы — от 15 до 19 °C.



В воскресенье также будет частично облачно. Утренние температуры от 7 до 3 °C, дневные максимумы от 16 до 20 °C.