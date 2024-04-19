Акция JEHLA: Что делать и куда звонить, если на улице вы обнаружили иглу?
22 апреля 2024
18:00
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Сегодня полиция Праги проводит акцию JEHLA, в ходе которой полицейские очищают отдельные территории от инфекционного материала, оставленного наркоманами. Мероприятие проводится по всему городу. Помимо определенных мест, патрули проверяют детские площадки и зоны отдыха. Помимо более чем 50 сотрудников городской полиции, в мероприятии принимают участие сотрудники отдела профилактики.
Несмотря на то, что сотрудники городской полиции Праги круглый год занимаются сбором загрязненного материала от наркозависимых, ежемесячно они получают десятки сообщений о найденных иглах и шприцах. Поэтому в понедельник, 22 апреля, была организована целевая операция по сбору игл и шприцев, в ходе которой полицейские очищают места по всей Праге, где могут быть найдены материалы наркоманов. Помимо мест, где обычно собираются люди, употребляющие наркотические вещества, патрули проверяют детские площадки и другие проблемные места.
Безопасность превыше всего
Патрули муниципальной полиции и сотрудники отдела профилактики оснащены защитными средствами, такими как щипцы, пинцеты, перчатки и коробки для сбора шприцев и игл. Загрязненный материал затем будет вывезен специализированной компанией для утилизации. На своем профиле в Facebook муниципальная полиция призвала население не собирать инфекционный материал самостоятельно. В случае обнаружения зараженного материала на первом месте стоит личная безопасность, поэтому следует обратиться по номеру 156 или к полицейским на улицах.
В прошлом году в Праге было собрано 7 383 иглы и шприца, что на 632 меньше, чем в 2022 году.
Безопасность превыше всего
Патрули муниципальной полиции и сотрудники отдела профилактики оснащены защитными средствами, такими как щипцы, пинцеты, перчатки и коробки для сбора шприцев и игл. Загрязненный материал затем будет вывезен специализированной компанией для утилизации. На своем профиле в Facebook муниципальная полиция призвала население не собирать инфекционный материал самостоятельно. В случае обнаружения зараженного материала на первом месте стоит личная безопасность, поэтому следует обратиться по номеру 156 или к полицейским на улицах.
В прошлом году в Праге было собрано 7 383 иглы и шприца, что на 632 меньше, чем в 2022 году.
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