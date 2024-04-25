Урегулировать претензии теперь можно быстрее, страховая компания уложится в несколько часов
27 апреля 2024
12:00
274
Вместо нескольких недель или дней страховые компании перечисляют деньги на счета своих клиентов в течение нескольких часов после автомобильных аварий. За последние десять лет процесс урегулирования страховых случаев в Чешской Республике значительно ускорился. Значительную роль в этом сыграли цифровизация и стремительное развитие современных технологий, а также их использование страховыми компаниями и самими клиентами. Ускорению процесса урегулирования страховых случаев с помощью мобильного телефона или компьютера также в значительной степени способствовала пандемия ковида.
Все зависит от характера ущерба и его тяжести, от того, какая документация необходима и какие стороны должны быть вовлечены в процесс урегулирования, а также от сотрудничества заинтересованных сторон. Однако в целом клиенты уже не ждут страховой выплаты неделями, как раньше, а получают деньги от страховой компании в течение нескольких дней или даже часов.
Для быстрого урегулирования автомобильной аварии или другой претензии необходимо как можно лучше ее задокументировать.
Если на месте аварии присутствует полиция Чешской Республики, она предоставит документацию. «Однако если ее нет, в идеале следует использовать евроформу, которую необходимо правильно заполнить с указанием второй стороны, причастной к аварии, и сделать как можно больше фотографий. Затем подайте заявление в соответствующую страховую компанию и следуйте ее инструкциям. Важно также помнить, что каждая страховая компания может предпочесть свой способ подачи заявления — по телефону или в электронном виде», — резюмирует Томаш Павлик, пресс-секретарь Чешского страхового бюро.
После несчастного случая позвоните в службу помощи страховой компании
«Для быстрого урегулирования претензии клиент должен сразу после аварии обратиться в службу помощи страховой компании. В случае крупной аварии они организуют буксировку, как правило, в договорной сервис. Там ущерб фотографируется, а связь со страховой компанией организует служба», — рассказывает Милан Каня, представитель Kooperativa.
Если клиент соглашается на устранение повреждений в сервисном центре, сеть которых постепенно расширяется страховыми компаниями, он просто отдает автомобиль в ремонт, оплачивает франшизу и забирает машину. Обычно это наименее затратно для клиента с организационной точки зрения.
Однако если ущерб незначительный и клиент хочет решить его с помощью так называемого расчета, то есть страховая компания перечисляет страховое возмещение на его счет, а он сам организует ремонт, то, по словам Кани, деньги могут поступить к нему в день обращения за ущербом.
«В 9:28 застрахованный сообщает о повреждении переднего бампера, левого переднего и левого заднего крыльев, а также левой передней и левой задней дверей. В 9:44 по электронной почте приходит письмо с просьбой предоставить подтверждающие документы, в 11:46 технический специалист рассматривает заявление, через шесть минут производится расчет суммы ущерба, а в 13:59 страховой случай оплачивается, а письмо с выплатой отправляется по электронной почте.
«Такой быстрый процесс объясняется тем, что уже несколько лет мы используем два основных онлайн-приложения: электронную регистрацию поврежденного транспортного средства, которая позволяет идентифицировать автомобиль по VIN-коду, и фотоприложение для мобильных телефонов», — отметил Каня.
«Мы прекрасно понимаем, что урегулирование страховых случаев, его скорость и качество имеют решающее значение. Мы всегда стараемся помочь клиенту решить его острую проблему, возникшую во время страхового случая, например, когда ему нужно быстро выехать в другое место или требуется помощь эксперта на месте», — добавил Каня.
Мартин Главач, директор по страховым случаям Allianz, говорит, что более 80% ущерба, нанесенного транспортным средствам и имуществу, уже подтверждено фотодокументами, присланными клиентом. «Мобильные техники физически осматривают менее 20% повреждений», — пояснил он, добавив, что во время пандемии ковида это соотношение значительно изменилось в пользу цифровой ликвидации, и эта тенденция сохраняется.
«Мы рекомендуем как можно скорее сообщить о претензии через сайт, приложение или по телефону, а также как можно скорее заполнить все документы, запрашиваемые в процессе рассмотрения претензии. Клиент может следить за дальнейшей процедурой и тем, какие документы необходимо предоставить, в своем приложении», — говорит Главач.
Задействован и искусственный интеллект
Он добавил, что фотодокументы поврежденного автомобиля, загруженные клиентом в приложение, оцениваются искусственным интеллектом. Среди прочего, он распознает поврежденные части автомобиля, непосредственно оценивает размер ущерба и может предложить оптимальный вариант действий для дальнейшего устранения повреждений.
По словам Евы Свободовой из страховой компании Uniqa, ускорению рассмотрения претензий способствуют также видеоосмотры, которые проводятся пострадавшим клиентом на специальном приложении с помощью смартфона, при онлайн-помощи специалистов по урегулированию претензий. «Нет необходимости договариваться о визите специалиста по урегулированию претензий, и при этом учитываются индивидуальные временные возможности клиента», — говорит Свободова, добавляя, что в случае претензий по общему имуществу или травмам Uniqa гарантирует урегулирование претензии в течение 48 часов.
«Если стороны не могут договориться о вине, мы рекомендуем вызвать полицию на место аварии, а также при подозрении на употребление алкоголя или других веществ, вызывающих зависимость, травмы или повреждение имущества третьих лиц», — советует Рената Чапкова, пресс-секретарь ČPP.
Ян Марек, пресс-секретарь Generali Česká pojišt’ovna, подтверждает, что процесс ликвидации значительно облегчается и ускоряется благодаря цифровизации. «У нас есть веб-приложение для клиентов, которое основано на двух функциях: осмотр поврежденного предмета, который клиент делает сам благодаря своему телефону. И на процессе прикрепления фотографий и документов к самому повреждению», — пояснил он.
Например, в Kooperativa техник делает фотодокументацию поврежденного автомобиля, имущества или других документов прямо в мобильном приложении. «В случае страхования имущества мы занимаемся только незначительными повреждениями на основе фотодокументов, присланных нам самими клиентами, например, с помощью веб-приложения. Благодаря этим новым технологиям весь процесс рассмотрения претензий ускорился в несколько раз», — говорит Милан Каня, представитель страховой компании.
Для быстрого урегулирования автомобильной аварии или другой претензии необходимо как можно лучше ее задокументировать.
Если на месте аварии присутствует полиция Чешской Республики, она предоставит документацию. «Однако если ее нет, в идеале следует использовать евроформу, которую необходимо правильно заполнить с указанием второй стороны, причастной к аварии, и сделать как можно больше фотографий. Затем подайте заявление в соответствующую страховую компанию и следуйте ее инструкциям. Важно также помнить, что каждая страховая компания может предпочесть свой способ подачи заявления — по телефону или в электронном виде», — резюмирует Томаш Павлик, пресс-секретарь Чешского страхового бюро.
После несчастного случая позвоните в службу помощи страховой компании
«Для быстрого урегулирования претензии клиент должен сразу после аварии обратиться в службу помощи страховой компании. В случае крупной аварии они организуют буксировку, как правило, в договорной сервис. Там ущерб фотографируется, а связь со страховой компанией организует служба», — рассказывает Милан Каня, представитель Kooperativa.
Если клиент соглашается на устранение повреждений в сервисном центре, сеть которых постепенно расширяется страховыми компаниями, он просто отдает автомобиль в ремонт, оплачивает франшизу и забирает машину. Обычно это наименее затратно для клиента с организационной точки зрения.
Однако если ущерб незначительный и клиент хочет решить его с помощью так называемого расчета, то есть страховая компания перечисляет страховое возмещение на его счет, а он сам организует ремонт, то, по словам Кани, деньги могут поступить к нему в день обращения за ущербом.
«В 9:28 застрахованный сообщает о повреждении переднего бампера, левого переднего и левого заднего крыльев, а также левой передней и левой задней дверей. В 9:44 по электронной почте приходит письмо с просьбой предоставить подтверждающие документы, в 11:46 технический специалист рассматривает заявление, через шесть минут производится расчет суммы ущерба, а в 13:59 страховой случай оплачивается, а письмо с выплатой отправляется по электронной почте.
«Такой быстрый процесс объясняется тем, что уже несколько лет мы используем два основных онлайн-приложения: электронную регистрацию поврежденного транспортного средства, которая позволяет идентифицировать автомобиль по VIN-коду, и фотоприложение для мобильных телефонов», — отметил Каня.
«Мы прекрасно понимаем, что урегулирование страховых случаев, его скорость и качество имеют решающее значение. Мы всегда стараемся помочь клиенту решить его острую проблему, возникшую во время страхового случая, например, когда ему нужно быстро выехать в другое место или требуется помощь эксперта на месте», — добавил Каня.
Мартин Главач, директор по страховым случаям Allianz, говорит, что более 80% ущерба, нанесенного транспортным средствам и имуществу, уже подтверждено фотодокументами, присланными клиентом. «Мобильные техники физически осматривают менее 20% повреждений», — пояснил он, добавив, что во время пандемии ковида это соотношение значительно изменилось в пользу цифровой ликвидации, и эта тенденция сохраняется.
«Мы рекомендуем как можно скорее сообщить о претензии через сайт, приложение или по телефону, а также как можно скорее заполнить все документы, запрашиваемые в процессе рассмотрения претензии. Клиент может следить за дальнейшей процедурой и тем, какие документы необходимо предоставить, в своем приложении», — говорит Главач.
Задействован и искусственный интеллект
Он добавил, что фотодокументы поврежденного автомобиля, загруженные клиентом в приложение, оцениваются искусственным интеллектом. Среди прочего, он распознает поврежденные части автомобиля, непосредственно оценивает размер ущерба и может предложить оптимальный вариант действий для дальнейшего устранения повреждений.
По словам Евы Свободовой из страховой компании Uniqa, ускорению рассмотрения претензий способствуют также видеоосмотры, которые проводятся пострадавшим клиентом на специальном приложении с помощью смартфона, при онлайн-помощи специалистов по урегулированию претензий. «Нет необходимости договариваться о визите специалиста по урегулированию претензий, и при этом учитываются индивидуальные временные возможности клиента», — говорит Свободова, добавляя, что в случае претензий по общему имуществу или травмам Uniqa гарантирует урегулирование претензии в течение 48 часов.
«Если стороны не могут договориться о вине, мы рекомендуем вызвать полицию на место аварии, а также при подозрении на употребление алкоголя или других веществ, вызывающих зависимость, травмы или повреждение имущества третьих лиц», — советует Рената Чапкова, пресс-секретарь ČPP.
Ян Марек, пресс-секретарь Generali Česká pojišt’ovna, подтверждает, что процесс ликвидации значительно облегчается и ускоряется благодаря цифровизации. «У нас есть веб-приложение для клиентов, которое основано на двух функциях: осмотр поврежденного предмета, который клиент делает сам благодаря своему телефону. И на процессе прикрепления фотографий и документов к самому повреждению», — пояснил он.
Например, в Kooperativa техник делает фотодокументацию поврежденного автомобиля, имущества или других документов прямо в мобильном приложении. «В случае страхования имущества мы занимаемся только незначительными повреждениями на основе фотодокументов, присланных нам самими клиентами, например, с помощью веб-приложения. Благодаря этим новым технологиям весь процесс рассмотрения претензий ускорился в несколько раз», — говорит Милан Каня, представитель страховой компании.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
27 АПРЕЛЯ 2024
61
Большинство продуктов питания, регулярно отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в апреле подорожали в месячном исчислении. Больше всего подорожал килограмм яблок — на 9,07%, до...
22:00
26 АПРЕЛЯ 2024
1317
Варшава может помочь Киеву с возвращением украинских граждан призывного возраста, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются...
19:30
26 АПРЕЛЯ 2024
1066
Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно для вторжения в Украину, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ARD.
19:30
26 АПРЕЛЯ 2024
690
Российская газовая компания «Газпром» подала иск в суд Санкт-Петербурга к трем компаниям Центральной Европы, в том числе чешской энергетической компании CEZ и словацкой ZSE, сообщает ТАСС.
18:00
26 АПРЕЛЯ 2024
1718
В Чешской Республике, согласно Закону о потребительском кредите, потребитель имеет право досрочно погасить весь кредит или его часть в любое время в течение срока действия кредитного договора....
16:30
26 АПРЕЛЯ 2024
484
За первые два месяца этого года европейские страны выделили в общей сложности около 6 миллиардов евро (более 150 миллиардов крон) на помощь Украине, подвергающейся нападению российской армии,...
15:00
26 АПРЕЛЯ 2024
473
Несмотря на разные взгляды на российскую угрозу, важно вести честный разговор с партнерами. Об этом министр иностранных дел Ян Липавский заявил журналистам перед своим сегодняшним отъездом в...
13:30
26 АПРЕЛЯ 2024
1030
СТУДЕНТ, УСТРОИВШИЙ СТРЕЛЬБУ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В ПРАГЕ, НЕ СТРАДАЛ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, УТВЕРЖДАЕТ ПРОКУРОР
Мотив преступника, устроившего в прошлом году трагическую стрельбу на философском факультете Карлова университета, не связан с психическим расстройством. Об этом, ссылаясь на результаты экспертизы...
12:00
26 АПРЕЛЯ 2024
589
Несколько морозных ночей на неделе уничтожили большую часть урожая винограда этого года. От морозов пострадали в основном винодельческие районы Богемии, в то время как в Моравии большая часть...
10:30
26 АПРЕЛЯ 2024
810
Хотя к следующему году Чехия должна избавиться от зависимости от российской нефти, на долю России по-прежнему приходится более половины общего объема импорта. Это следует из данных Чешского...
08:00
26 АПРЕЛЯ 2024
505
Во второй половине 2023 года цены на электроэнергию и газ в Европейском союзе снизились по сравнению с предыдущим годом. Однако между странами существуют значительные различия, и, например, счета...
22:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1268
По оценкам садоводов, ущерб, нанесенный урожаю фруктов из-за заморозков, превысит 1 миллиард крон. Большинство фруктовых деревьев в Чехии уже повреждены, морозы уничтожили почти 100% урожая....
21:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1931
Три ученицы Кутногорского среднего профессионального училища были доставлены в больницу службой скорой помощи, сотрудникам которой также пришлось оказывать помощь еще трем девочкам, эмоционально...
12:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1548
Чехия не будет обязана принимать мигрантов даже во время кризиса, когда пострадавшие от миграции страны будут просить о помощи и перераспределении беженцев. У Чехии всегда будет возможность оказать...
10:30
25 АПРЕЛЯ 2024
1236
Разница все больше бьет в глаза. В Вашингтоне к нему прислушиваются, в Брюсселе ему предлагают должности — а дома чешскому премьер-министру Петру Фиале доверяет минимум людей, пишет обозреватель...