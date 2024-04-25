Урегулировать претензии теперь можно быстрее, страховая компания уложится в несколько часов

Все зависит от характера ущерба и его тяжести, от того, какая документация необходима и какие стороны должны быть вовлечены в процесс урегулирования, а также от сотрудничества заинтересованных сторон. Однако в целом клиенты уже не ждут страховой выплаты неделями, как раньше, а получают деньги от страховой компании в течение нескольких дней или даже часов.



Для быстрого урегулирования автомобильной аварии или другой претензии необходимо как можно лучше ее задокументировать.



Если на месте аварии присутствует полиция Чешской Республики, она предоставит документацию. «Однако если ее нет, в идеале следует использовать евроформу, которую необходимо правильно заполнить с указанием второй стороны, причастной к аварии, и сделать как можно больше фотографий. Затем подайте заявление в соответствующую страховую компанию и следуйте ее инструкциям. Важно также помнить, что каждая страховая компания может предпочесть свой способ подачи заявления — по телефону или в электронном виде», — резюмирует Томаш Павлик, пресс-секретарь Чешского страхового бюро.



После несчастного случая позвоните в службу помощи страховой компании

«Для быстрого урегулирования претензии клиент должен сразу после аварии обратиться в службу помощи страховой компании. В случае крупной аварии они организуют буксировку, как правило, в договорной сервис. Там ущерб фотографируется, а связь со страховой компанией организует служба», — рассказывает Милан Каня, представитель Kooperativa.



Если клиент соглашается на устранение повреждений в сервисном центре, сеть которых постепенно расширяется страховыми компаниями, он просто отдает автомобиль в ремонт, оплачивает франшизу и забирает машину. Обычно это наименее затратно для клиента с организационной точки зрения.



Однако если ущерб незначительный и клиент хочет решить его с помощью так называемого расчета, то есть страховая компания перечисляет страховое возмещение на его счет, а он сам организует ремонт, то, по словам Кани, деньги могут поступить к нему в день обращения за ущербом.



«В 9:28 застрахованный сообщает о повреждении переднего бампера, левого переднего и левого заднего крыльев, а также левой передней и левой задней дверей. В 9:44 по электронной почте приходит письмо с просьбой предоставить подтверждающие документы, в 11:46 технический специалист рассматривает заявление, через шесть минут производится расчет суммы ущерба, а в 13:59 страховой случай оплачивается, а письмо с выплатой отправляется по электронной почте.



«Такой быстрый процесс объясняется тем, что уже несколько лет мы используем два основных онлайн-приложения: электронную регистрацию поврежденного транспортного средства, которая позволяет идентифицировать автомобиль по VIN-коду, и фотоприложение для мобильных телефонов», — отметил Каня.



«Мы прекрасно понимаем, что урегулирование страховых случаев, его скорость и качество имеют решающее значение. Мы всегда стараемся помочь клиенту решить его острую проблему, возникшую во время страхового случая, например, когда ему нужно быстро выехать в другое место или требуется помощь эксперта на месте», — добавил Каня.



Мартин Главач, директор по страховым случаям Allianz, говорит, что более 80% ущерба, нанесенного транспортным средствам и имуществу, уже подтверждено фотодокументами, присланными клиентом. «Мобильные техники физически осматривают менее 20% повреждений», — пояснил он, добавив, что во время пандемии ковида это соотношение значительно изменилось в пользу цифровой ликвидации, и эта тенденция сохраняется.



«Мы рекомендуем как можно скорее сообщить о претензии через сайт, приложение или по телефону, а также как можно скорее заполнить все документы, запрашиваемые в процессе рассмотрения претензии. Клиент может следить за дальнейшей процедурой и тем, какие документы необходимо предоставить, в своем приложении», — говорит Главач.



Задействован и искусственный интеллект

Он добавил, что фотодокументы поврежденного автомобиля, загруженные клиентом в приложение, оцениваются искусственным интеллектом. Среди прочего, он распознает поврежденные части автомобиля, непосредственно оценивает размер ущерба и может предложить оптимальный вариант действий для дальнейшего устранения повреждений.



По словам Евы Свободовой из страховой компании Uniqa, ускорению рассмотрения претензий способствуют также видеоосмотры, которые проводятся пострадавшим клиентом на специальном приложении с помощью смартфона, при онлайн-помощи специалистов по урегулированию претензий. «Нет необходимости договариваться о визите специалиста по урегулированию претензий, и при этом учитываются индивидуальные временные возможности клиента», — говорит Свободова, добавляя, что в случае претензий по общему имуществу или травмам Uniqa гарантирует урегулирование претензии в течение 48 часов.



«Если стороны не могут договориться о вине, мы рекомендуем вызвать полицию на место аварии, а также при подозрении на употребление алкоголя или других веществ, вызывающих зависимость, травмы или повреждение имущества третьих лиц», — советует Рената Чапкова, пресс-секретарь ČPP.



Ян Марек, пресс-секретарь Generali Česká pojišt’ovna, подтверждает, что процесс ликвидации значительно облегчается и ускоряется благодаря цифровизации. «У нас есть веб-приложение для клиентов, которое основано на двух функциях: осмотр поврежденного предмета, который клиент делает сам благодаря своему телефону. И на процессе прикрепления фотографий и документов к самому повреждению», — пояснил он.



Например, в Kooperativa техник делает фотодокументацию поврежденного автомобиля, имущества или других документов прямо в мобильном приложении. «В случае страхования имущества мы занимаемся только незначительными повреждениями на основе фотодокументов, присланных нам самими клиентами, например, с помощью веб-приложения. Благодаря этим новым технологиям весь процесс рассмотрения претензий ускорился в несколько раз», — говорит Милан Каня, представитель страховой компании.