Ущерб, нанесенный морозами урожаю виноделов в Чехии, составит сотни миллионов крон

«Ежегодно мы выращиваем винограда на 2 миллиарда крон. В Богемии замерзло 40% виноградников почти во всех местах, в Моравии у нас пока нет полной картины, наибольший ущерб был нанесен ночным заморозком в пятницу. Но уже сейчас можно сказать, что ущерб будет исчисляться сотнями миллионов крон», — сказал Хлад.



Виноделы находятся в состоянии ночной бдительности с прошлой недели. Они следят за различными моделями прогнозов и собственными метеостанциями на виноградниках. Затем они устраивают ночные вахты в районах, подверженных риску ночных заморозков. Если приближается ночной заморозок, они сообщают об этом друг другу и выходят на виноградник, чтобы зажечь свечи и защитить кусты от мороза. Но виноделам нужно начинать зажигать их примерно за два часа до понижения температуры.



«Проблема нынешней погоды в том, что она меняется очень быстро, что для нее не характерно. Сейчас произошло так: ночью было облачно, даже выпало немного осадков, но потом облака разошлись и температура быстро опустилась до трех градусов ниже нуля в некоторых местах. В течение полутора часов погода полностью изменилась, после чего реагировать стало невозможно», — добавил Хлад.



Кроме того, температура в разных частях виноградника может отличаться: если на вершине может быть два градуса выше нуля, то в низине температура может опускаться до минус двух градусов на месте.



Пока неясно, какой ущерб будет нанесен фруктам в Моравии. По словам председателя Союза фруктоводов Моравии и Силезии, который также руководит предприятием Pomona Těšetice в регионе Зноймо, в южной и восточной Моравии есть анклавы, куда холодный воздух не дошел, и фрукты все еще прекрасно растут, в отличие от Чехии. «Я почти боюсь говорить, что здесь, в Тешетице, еще ничего не произошло», — сказал Покорный. Он также отметил, что еще в воскресенье казалось, что в четверг начнется потепление, но теперь заморозки снова угрожают в пятницу утром, как показывает карта риска на сайте AgroRisk. Пока что на этой неделе наибольший риск заморозков приходится на пятницу.