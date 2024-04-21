Европарламент: ремонт холодильника или стиральной машины должен быть дешевле, чем покупка новых

Ремонт сломанных приборов должен быть проще и экономичнее, чем покупка новых, даже после истечения гарантийного срока, согласились во вторник депутаты Европейского парламента (ЕП). В совместной позиции они предлагают, например, возможность аренды запасного оборудования на время ремонта или обязательство производителей предоставлять оригинальные запасные части независимым ремонтникам.





Сегодня никто не препятствует ремонту приборов на законодательном уровне, но на практике трудно найти ремонтников или запасные части, отметил депутат Европарламента от Чехии Марцел Колая, который также является членом фракции «зеленых». Колая ожидает, что окончательный вариант закона будет утвержден в течение нескольких месяцев, то есть до конца срока полномочий нынешнего состава Европарламента.





Право на ремонт — важный аспект перехода к так называемой циркулярной экономике, которая призвана обеспечить более эффективное использование ресурсов. Выбрасывание ремонтопригодных товаров приводит к тому, что в Европейском союзе ежегодно образуется 35 миллионов тонн отходов.





За предложение проголосовали 590 евродепутатов, 15 против и 15 воздержались. Цель предложения — упростить ремонт бракованных товаров, сократить количество отходов и поддержать ремонтный сектор, тем самым обеспечив более устойчивое потребление.





Если товар отремонтирован по гарантии, она будет продлена еще на год. По истечении этого срока производители будут обязаны ремонтировать обычные бытовые приборы, если ремонт по-прежнему «технически возможен», в соответствии с правилами ЕС. Потребители будут иметь право взять запасное оборудование на время ремонта.





«Вся цель директивы — продлить жизненный цикл продукта и способствовать развитию циркулярной экономики. ... Электронные отходы — самый быстрорастущий вид отходов во всем мире», — сказал чешский евродепутат Станислав Полчак.





Согласно исследованию ООН, на которое ссылается Полчак, к 2030 году объем электронных отходов будет составлять 73 миллиона тонн в год. Депутат Европарламента от STAN отметил, что стандарт будет применяться только к тем продуктам, которые включены в список. Полчак сожалеет, что в список не будут включены батареи, которые являются распространенной причиной неисправности бытовой техники.





Потребители получат онлайн-платформу, где смогут найти информацию о неисправностях, ценах и сроках ремонта. Это также поможет им найти и сравнить ремонтные службы в разных государствах — членах ЕС. Они должны будут принимать меры по популяризации ремонта, например проводить информационные кампании.



После того как директива будет окончательно утверждена государствами — членами ЕС и опубликована в Официальном журнале ЕС, у стран ЕС будет два года на то, чтобы включить ее в свое законодательство.





Директива дополняет другие недавно утвержденные правила ЕС, в том числе по экодизайну, которые требуют, чтобы продукция была рассчитана на более длительный срок службы, и запрещают утилизацию непроданной одежды и обуви.