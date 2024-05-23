Исследование: что больше всего загрязняет воздух в Чехии?
25 мая 2024
16:00
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Ученые проводили мониторинг качества воздуха в Брно с 2021 года. На первом этапе они измеряли его с помощью специальных машин, а на втором — с помощью персональных датчиков, которые носили дети.
Прошлым летом исследовательская группа начала измерять воздух в шести южноморавских муниципалитетах и двух районах Брно. В ходе исследования был проведен опрос, чтобы определить готовность людей перейти на более экологичный способ отопления своих домов. Об этом рассказала журналистам Доминика Тотова с факультета экономики и управления Масарикова университета и из Национального института SYRI.
Качество воздуха в Брно в долгосрочной перспективе улучшается, но, по мнению экспертов, оно все еще не идеально. Одна из причин — пробки, вызванные недостроенной большой городской кольцевой дорогой и автомагистралью север-юг. «Мы с удивлением обнаружили, что особенно на окраинах города наблюдается повышенная концентрация канцерогена бензоапирена, основным источником которого является местное теплоснабжение. Таким образом, в этих городских застройках возникают проблемы, которые в большей степени связаны с муниципалитетами», — говорит Тотова.
Исследование в Брно включало в себя измерения с участием 150 учеников из 12 начальных школ. В течение одной недели зимой и летом дети носили с собой небольшой прибор, который определял уровень загрязнения, которому они подвергались. Результаты не показали существенных различий между школами, хотя дети, которые учатся в центре города, хуже себя чувствуют. Тотова также отметила, что дети, которые ездят в школу на машине своих родителей, скорее всего, подвергаются воздействию более низкой концентрации летучей пыли. Но именно автомобили загрязняют воздух для других.
Влияние различных домохозяйств оказалось более выраженным, чем различия между школами. «В некоторых местах дети подвергаются воздействию курения, например. Поэтому то, что происходит дома, имеет решающее значение. Родители детей получили подробные индивидуальные отчеты», — добавил Ондржей Микеш из центра Recetox при факультете естественных наук. Тем не менее учредители школ могут внести свой вклад в улучшение качества воздуха. «Например, построив велосипедные дорожки вдали от дорог или снизив скорость на дорогах возле школы», — добавил он.
Практическое значение исследования заключается в обновлении городского плана действий. «Мы будем применять новые методы очистки дорог, чтобы уменьшить количество пыли, а также высаживать новые зеленые насаждения, задерживающие пыль. Твердое топливо также имеет большое значение для качества воздуха, что является проблемой, особенно на окраинах. Однако это вполне соответствует предписаниям Министерства охраны окружающей среды, которое совместно с городом будет влиять на замену источников. Мы также планируем обновить постановление о сжигании твердых отходов, особенно на садовых участках, мы будем более строгими», — сказал заместитель мэра по вопросам окружающей среды Филипп Хватал (KDU-ČSL).
В рамках второго проекта исследователи провели мониторинг качества воздуха в Глине, Муржинове, Боротине, Худчице, Доубравнике, Бабице-над-Свитавоу, а также в Жебетине и Мокре-Горе в Брно. Самой большой проблемой оказалось отопление необслуживаемыми твердотопливными котлами, особенно угольными. После измерений был проведен опрос, чтобы выяснить, при каких условиях люди готовы изменить способ отопления.
«В опросе приняли участие более 500 респондентов. Только около 7,5% думают о замене котла в ближайшие пять лет. Остальные либо имеют новый источник, либо утверждают, что их старый котел работает хорошо. Они не предвидят никакой экономии энергии и не видят причин для замены. Кроме того, большинство из них оценивают качество воздуха в своем районе как хорошее или очень хорошее, а 60% респондентов считают, что оно не влияет на здоровье. Это нас очень удивило. Нежелание заменить старый котел на более экологичный объясняется низкой осведомленностью», — добавила Тотова.
Качество воздуха в Брно в долгосрочной перспективе улучшается, но, по мнению экспертов, оно все еще не идеально. Одна из причин — пробки, вызванные недостроенной большой городской кольцевой дорогой и автомагистралью север-юг. «Мы с удивлением обнаружили, что особенно на окраинах города наблюдается повышенная концентрация канцерогена бензоапирена, основным источником которого является местное теплоснабжение. Таким образом, в этих городских застройках возникают проблемы, которые в большей степени связаны с муниципалитетами», — говорит Тотова.
Исследование в Брно включало в себя измерения с участием 150 учеников из 12 начальных школ. В течение одной недели зимой и летом дети носили с собой небольшой прибор, который определял уровень загрязнения, которому они подвергались. Результаты не показали существенных различий между школами, хотя дети, которые учатся в центре города, хуже себя чувствуют. Тотова также отметила, что дети, которые ездят в школу на машине своих родителей, скорее всего, подвергаются воздействию более низкой концентрации летучей пыли. Но именно автомобили загрязняют воздух для других.
Влияние различных домохозяйств оказалось более выраженным, чем различия между школами. «В некоторых местах дети подвергаются воздействию курения, например. Поэтому то, что происходит дома, имеет решающее значение. Родители детей получили подробные индивидуальные отчеты», — добавил Ондржей Микеш из центра Recetox при факультете естественных наук. Тем не менее учредители школ могут внести свой вклад в улучшение качества воздуха. «Например, построив велосипедные дорожки вдали от дорог или снизив скорость на дорогах возле школы», — добавил он.
Практическое значение исследования заключается в обновлении городского плана действий. «Мы будем применять новые методы очистки дорог, чтобы уменьшить количество пыли, а также высаживать новые зеленые насаждения, задерживающие пыль. Твердое топливо также имеет большое значение для качества воздуха, что является проблемой, особенно на окраинах. Однако это вполне соответствует предписаниям Министерства охраны окружающей среды, которое совместно с городом будет влиять на замену источников. Мы также планируем обновить постановление о сжигании твердых отходов, особенно на садовых участках, мы будем более строгими», — сказал заместитель мэра по вопросам окружающей среды Филипп Хватал (KDU-ČSL).
В рамках второго проекта исследователи провели мониторинг качества воздуха в Глине, Муржинове, Боротине, Худчице, Доубравнике, Бабице-над-Свитавоу, а также в Жебетине и Мокре-Горе в Брно. Самой большой проблемой оказалось отопление необслуживаемыми твердотопливными котлами, особенно угольными. После измерений был проведен опрос, чтобы выяснить, при каких условиях люди готовы изменить способ отопления.
«В опросе приняли участие более 500 респондентов. Только около 7,5% думают о замене котла в ближайшие пять лет. Остальные либо имеют новый источник, либо утверждают, что их старый котел работает хорошо. Они не предвидят никакой экономии энергии и не видят причин для замены. Кроме того, большинство из них оценивают качество воздуха в своем районе как хорошее или очень хорошее, а 60% респондентов считают, что оно не влияет на здоровье. Это нас очень удивило. Нежелание заменить старый котел на более экологичный объясняется низкой осведомленностью», — добавила Тотова.
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