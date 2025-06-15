Треть чехов отменяет и возобновляет подписку на стриминговые сервисы несколько раз в год

Новости 420on 15 июня 2025 17:00 716

Почти треть чехов в течение года отменяют и возобновляют подписку на стриминговые сервисы. Они делают это несколько раз в год, в зависимости от предложения программы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного дистрибьюторской компанией Axocom среди 1150 респондентов.