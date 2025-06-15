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Треть чехов отменяет и возобновляет подписку на стриминговые сервисы несколько раз в год

Новости 420on
15 июня 2025
17:00
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Почти треть чехов в течение года отменяют и возобновляют подписку на стриминговые сервисы. Они делают это несколько раз в год, в зависимости от предложения программы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного дистрибьюторской компанией Axocom среди 1150 респондентов.
При этом, согласно анализу компании Atmedia, количество пользователей платных видеосервисов (VoD) в Чехии в прошлом году увеличилось примерно на четверть миллиона и во второй половине года составило около 3,1 миллиона человек в возрасте от 15 до 69 лет.

«Отмена и возобновление подписки — одна из типичных тенденций для стриминговых сервисов. Чаще всего это происходит в периоды, когда у зрителей есть время для просмотра, например, во время отпуска или когда они болеют и проводят время дома. Или, наоборот, это поклонники определенного сериала. После его окончания они отказываются от услуги. Или же они оплачивают подписку на другой сервис, который предлагает сериал, который в данный момент находится в тренде», — сказала директор компании Axocom Эрика Лузсица.

Исследование показывает, что среди тех, кто переключается между подписками, 63% отменяют подписку один-два раза в год, а остальные 27% пользователей делают это три или более раз в год.

По данным Axocom, Netflix по-прежнему имеет наибольшее количество подписчиков в стране — 71 %. За ним следует

«Самая стабильная аудитория у лидера рынка Netflix. Наибольшее количество продлений и отказов от подписки приходится на местные сервисы. Это не так уж удивительно, поскольку они не могут конкурировать по контенту с глобальными игроками, которые легко производят и лицензируют новые программы. Напротив, в местных сервисах зрители ценят прежде всего реалити-шоу, которые им близки культурно и социально», — добавила Лузсица.
Стриминговые программы смотрят в Чехии 45 процентов всех взрослых. Чехи догоняют европейский стандарт в оплате аудиовизуального контента в Интернете. Если до пандемии, по данным статистиков, только каждый двадцатый был готов платить за контент, то к концу прошлого года этот показатель почти сравнялся с европейским средним, который составляет 50 процентов.
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