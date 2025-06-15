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Любовь чехов к Хорватии исчезает. Они перестают покупать там недвижимость и устремляются в Дубай

Новости 420on
15 июня 2025
15:00
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В последние годы покупка квартиры или виллы за границей стала для части чехов привлекательной альтернативой дачному отдыху. Покупателей привлекают более низкие цены на недвижимость по сравнению с Чехией и возможность в течение года зарабатывать приличные деньги на сдаче недвижимости в аренду туристам. Среди покупателей по-прежнему наиболее популярны европейские приморские направления или Альпы. Однако некоторые устоявшиеся предпочтения все же меняются.
Например, снижается интерес к покупке недвижимости в Хорватии. Этот постоянный фаворит среди курортных направлений в последнее время страдает от резкого роста цен.

«Впервые за двадцать лет Хорватия выпала из четверки наших самых предпочтительных стран», — сообщил Novinky Ян Рейха, владелец риэлторского агентства Rellox, специализирующегося на торговле зарубежной недвижимостью.

По его словам, постепенно исчезают покупатели, которые имеют отношение к Хорватии. Часть людей уже имеет там недвижимость. А другие решают искать в других местах, чему способствовал, среди прочего, рост цен на недвижимость и обычных расходов на проживание. Виллы и апартаменты на побережье Адриатического моря в прошлом году подорожали на девять процентов, а по всей Хорватии в среднем на десять процентов.

Стандартная недвижимость на море в Хорватии продается по цене от четырех тысяч евро, то есть примерно 100 тысяч крон за квадратный метр. Однако недвижимость в хорватских курортных зонах обходится в пять раз дороже.

«В Хорватии происходит кардинальный переход от массового рынка к рынку избранных. Чехи, скорее всего, больше никогда не будут покупать там недвижимость в таких количествах, как в прошлом», — констатировал Рейха.

Наиболее популярными направлениями для чехов на протяжении долгого времени остаются Испания и Австрия. В этих двух странах покупает почти половина заинтересованных лиц. Однако инвесторы постоянно ищут новые привлекательные места.

Например, риэлторское агентство Century 21 отмечает рост интереса к недвижимости в Албании. Она конкурирует с традиционными направлениями в первую очередь значительно более низкими ценами.

«В некоторых приморских районах Албании можно найти недвижимость даже по цене ниже двух тысяч евро за квадратный метр, что является исключительным явлением в европейском контексте и позволяет выйти на рынок даже тем, кто не мог бы позволить себе подобную инвестицию в других странах», — отметил Томаш Йелинек, директор Century 21.

Эмираты на подъеме

В то время как балканская страна только завоевывает позиции среди инвесторов, уже устоявшимся направлением, которое в последние месяцы привлекает все больше интересующихся, являются Объединенные Арабские Эмираты. В частности, популярностью пользуются Дубай и Абу-Даби.

«С точки зрения чешских инвесторов, Дубай превратился из избранного места для состоятельных инвесторов в более или менее массовую недвижимость. В точности противоположно Хорватии», — добавил Рейха.

Хотя цены в Дубае в прошлом году выросли на 18 процентов, они по-прежнему доступны для широкого круга заинтересованных лиц. Среди покупателей есть как инвесторы с бюджетом от трех до четырех миллионов крон, так и люди, которые в разы богаче.

Тем не менее, эксперты по недвижимости рекомендуют потенциальным покупателям сначала ознакомиться с условиями, на которых они могут приобрести недвижимость, а затем распоряжаться ею.

Например, в Испании рынок сейчас начал испытывать влияние ограничений на возможность предлагать краткосрочную аренду через сервисы типа Airbnb. В Дубае, в свою очередь, недвижимость не может принадлежать юридическому лицу, зарегистрированному в Чехии.
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