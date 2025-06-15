Любовь чехов к Хорватии исчезает. Они перестают покупать там недвижимость и устремляются в Дубай

Новости 420on 15 июня 2025 15:00 405

В последние годы покупка квартиры или виллы за границей стала для части чехов привлекательной альтернативой дачному отдыху. Покупателей привлекают более низкие цены на недвижимость по сравнению с Чехией и возможность в течение года зарабатывать приличные деньги на сдаче недвижимости в аренду туристам. Среди покупателей по-прежнему наиболее популярны европейские приморские направления или Альпы. Однако некоторые устоявшиеся предпочтения все же меняются.