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Дома злодей, за рубежом герой: два лица главы правительства Чехии Петра Фиалы

Новости 420on
25 апреля 2024
10:30
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Разница все больше бьет в глаза. В Вашингтоне к нему прислушиваются, в Брюсселе ему предлагают должности — а дома чешскому премьер-министру Петру Фиале доверяет минимум людей, пишет обозреватель Seznam Zprávy Вацлав Долейши.
Когда мы видим Петра Фиалу в Белом доме или в Конгрессе США, мы видим компетентного политика. Когда мы видим его в Брюсселе, убеждающего европейских лидеров внести свой вклад в инициативу по созданию боеприпасов для помощи Украине, мы видим чешского премьер-министра, пользующегося уважением окружающих.

Или наблюдая, как он едет в поезде в Киев в бронежилете и каске — через три недели после начала российского наступления, — мы видим мужество и, возможно, испытываем гордость. Очевидно, что международная политика — это то, что чешский премьер-министр любит, понимает и проявляет отличную интуицию.

Наблюдая за тем же Петром Фиалой в редких дебатах с разгневанными людьми на улицах Чехии, мы вдруг видим политика, который не может объяснить высокие цены в магазинах или убедительно защитить действия правительства.

В Чехии едва ли 20% людей доверяют ему лично и его правительству, что является самым низким показателем в мире. С другой стороны, его спокойствие производит впечатление за рубежом, как и история профессора-интеллектуала, сумевшего победить популиста-миллиардера, настолько, что ему даже предложили высокий пост главы ЕС.

Что делает Петра Фиалу, выражаясь киношным языком, злодеем дома и героем на улице? Почему то же качество, которое за границей превозносят как благоразумие, дома воспринимается как нерешительность?

«Он летает высоко»

«Проблема недоверия внутри страны заключается в том, что Петр Фиала, так сказать, летает высоко, — говорит эксперт по общественному мнению Ян Герцман. — Он не умеет сопереживать мыслям и проблемам людей с более низким социальным статусом и более низким уровнем образования. Он не знает, как говорить так, чтобы эти люди его понимали, не знает, как переманить их на свою сторону. Он просто не знает, как идти с людьми плечом к плечу по-масариковски».

И этого, в общем-то, следовало ожидать. Петр Фиала — интеллектуал, который пришел в политику из академической среды, а до этого был ректором Масарикова университета в Брно. Соратники называют его «профессором», что ему, безусловно, нравится.

«Он борется с внутренней политикой, потому что она не может обойтись без прямого контакта с избирателем, без понимания его потребностей и настроений. Именно такой эмпатии не хватает Фиале. В университете она ему не пригодилась, а после 50 лет этому трудно научиться, — говорит политический аналитик Лукаш Елинек. — У него свой стиль работы, своя манера говорить, одеваться — и все это не приближает его к среднему избирателю».

Хотя чешская аудитория ценит компетентность Фиалы во внешней политике в социологических опросах, для большинства людей это менее важная тема в порядке значимости. Более важными являются цены в магазинах или коммунальные платежи. Именно поэтому оппозиция изображает премьер-министра высокомерным, элитарным или некомпетентным.

Если его критики хотят найти хоть что-то положительное во внутренней политике, они говорят о его способности удержать вместе правительство из пяти партий. Просто о том, как Фиала улаживает споры, гасит недовольство и ищет компромиссы внутри весьма разношерстной правительственной коалиции.

Последствия кровавых компромиссов

Его партнер и соперник, лидер STAN Вит Ракушан, также говорит о том, что не стоит недооценивать профессора на внутреннем фронте. Он сравнивает Фиалу с марафонцем, который знает, как распределить силы, и не падает, как другие, от кризиса на 20-м километре. «Я думаю, что восприятие Петра Фиалы не однозначно плохое даже в нашей стране», — говорит Ракушан.

Реальность такова, что правительство Фиалы, состоящее из пяти коалиций, не может сделать ничего путного. Логично, что оппозиционные избиратели всегда будут недовольны. А иногда кровавые компромиссы, как это случилось с пакетом консолидации, потом не находят понимания у сторонников ни одной из пяти правящих партий.

В сегодняшней политике, где многие полагаются на короткие сообщения в социальных сетях, а популизм набирает обороты по всему миру, кажется, что интеллектуал совсем не подходит. Вся ситуация, в которой Фиалу воспринимают как звезду за рубежом и почти не понимают дома, чем-то напоминает историю Вацлава Гавела — хотя, как и любое сравнение, оно не совсем подходит. За свою историческую роль в оказании помощи Украине сегодняшний премьер-министр даже заслужил похвалу от главного редактора журнала Respekt Эрика Табери.

«Петр Фиала переступил через свою тень. Он присоединился к традиции Масарика и Гавела, которую можно выразить в двух словах: каким бы большим ни было наше государство, мы несем свою долю ответственности за Европу и мир, и если мы можем помочь сделать его лучше, мы должны это сделать. Потому что это вернется к нам», — пишет Табери в своем комментарии.

Дотошный и циничный систематизатор

Конечно, Фиала никогда не станет таким же знаменитым, как Гавел. Но, как и он, он убежден, что все важное для Чехии происходит в Брюсселе, Берлине или Вашингтоне, и именно туда он направляет свои усилия в первоочередном порядке. Что, конечно, некоторым людям либо совсем непонятно, либо даже воспринимается как презрение к повседневным заботам простых людей.

Одна из показательных историй. Когда Вацлав Гавел вернулся с саммита НАТО в Мадриде в июле 1997 года, где он помог Альянсу предложить членство Чешской Республике, Венгрии и Польше, его коллеги еще в аэропорту убеждали его, что он должен поспешить в Моравию, где были сильные наводнения. Президент Гавел, заявив, что «теперь я сделал страну безопасной на десятилетия», не понял их требования.

«Если Гавел действовал в основном по инстинкту и ценностному компасу, то Фиала — осторожный, даже немного циничный систематик, который поворачивает внешнеполитический руль вдумчиво и хладнокровно, особенно на основе исторического опыта, — говорит аналитик Лукаш Елинек, который, кстати, учил у Фиалы политологию в Брно. — Сегодня я понимаю, что он применяет на практике то, что читал нам в теории».

Помимо инстинкта, Петр Фиала полагается на свои знания в области внешней политики и дипломатии. У него академическое образование в области истории, философии и международных отношений. Он прекрасно знает европейские страны, их сильные и слабые стороны — благодаря этому ему удается производить минимальное впечатление на своих коллег в ЕС. Он много читает немецких, британских и французских авторов, хорошо разбирается в истории консерватизма и имеет прекрасные контакты по всей Европе.

«Когда все это сочетается с практиками, которые сегодня формируют чешскую внешнюю политику, такими как советник премьер-министра Томаш Пояр или советник президента Петр Коларж, результатом становится очень высокая компетентность Фиала и успех всего правительства на международной арене», — объясняет Елинек магию успеха Фиалы.
правительство Чехия Европа

Комментарии:
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paulina 25 апреля 2024 11:56
Не слишком ли комплиментарно для Фиалы сравнение с Гавелом? Для человека, увлеченного внешней политикой, существует много должностей помимо премьерской. Но интересы и, мягко скажем, не всегда адекватная политика Брюсселя и США, в том числе и по отношению к своим народам, не всегда совпадает с интересами Чехии. И чехов мало волнует, что он там делает для чужих стран, когда дома проблем по горло. Именно вот это высокомерие, перекладывание ответственности на предшественников, нежелание и неумение общаться со своими соотечественниками и объяснять, как его реформы, вызывающие трудности в Чехии в настоящем, могут (если вообще могут) благотворно повлиять на нее в будущем, будут стоить ему премьерского кресла уже на следующих выборах. И тогда всем уже будет все равно, что он там пытался сделать - для рядового чеха он останется премьером, при котором роглик подорожал.
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