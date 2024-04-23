Чехия сможет «откупиться» от приема мигрантов

Слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана (STAN) подтверждаются текстом миграционного пакта, в частности, положением о действиях в кризисных ситуациях и форс-мажорных обстоятельствах.





В четвертой статье и втором абзаце регламента, среди прочего, говорится, что «усмотрение государств-членов, предоставляющих помощь, будет полностью соблюдаться при выборе типов мер солидарности». Под этим подразумевается именно суверенное решение государств о том, как они хотят помочь — принять беженцев или внести финансовый вклад.





Это подтверждается позицией Европейского парламента по данному регламенту, в которой говорится: «Важно обеспечить, чтобы выбор типов мер солидарности и поддержки был полностью на усмотрение государства-члена, предоставляющего помощь».





Миграционный пакт должен вступить в силу примерно через два года, и оппозиция раскритиковала министра, заявив, что Чехия сможет отдавать приказы о приеме мигрантов. «В миграционном пакте, одобренном Витом Ракушаном, мы не видим гарантий того, что Чехию никогда не заставят принимать мигрантов. Их там просто нет», — говорит Яна Мрачкова-Вилдумецова, член движения ANO и теневой министр внутренних дел.





Однако постановление показывает, что меры всегда будут зависеть от решения стран-членов.





Постановление предназначено для случаев, когда государство-член рушится под огромным давлением беженцев и его система предоставления убежища и миграции перестает функционировать. Оно также предназначено для ситуаций, когда иностранное государство злоупотребляет миграцией и намеренно отправляет беженцев на территорию Евросоюза.





Государство, испытывающее давление, может обратиться за помощью. Запрос будет принят Европейской комиссией и передан в Совет — представителям всех стран-членов — для принятия решения. Затем они определят план солидарных действий, который может включать увеличение числа перераспределяемых мигрантов или финансовые взносы.





Пострадавшее государство-член, обратившееся за помощью, может заявить, что считает перераспределение единственным выходом из кризиса. Комиссия учтет это в своем предложении, но упомянутые дискреционные полномочия не затрагиваются данным текстом. Решение о том, как направить помощь, остается за самими государствами.





Это подтвердил и министр. «В кризисном механизме также нет обязательных ассигнований, — заверил Ракушан. — Давайте проясним: правила, согласованные в Пакте о миграции и убежище, не требуют обязательного переселения, даже во время кризиса. Что требуется, так это обязательная солидарность».





Депутат Европарламента Томаш Здеховски (KDU-ČSL) подтвердил, что у стран-членов всегда будет возможность «откупиться» от обязательств по приему мигрантов. «Да, у нас есть возможность помогать другими способами. Однако это не тот случай, когда, получив финансовую помощь в размере 15 миллиардов, мы можем отправить материалов на 300 000 крон. Мы должны будем помочь в установленном объеме», — сказал он.