Чехия сможет «откупиться» от приема мигрантов
25 апреля 2024
12:00
512
Чехия не будет обязана принимать мигрантов даже во время кризиса, когда пострадавшие от миграции страны будут просить о помощи и перераспределении беженцев. У Чехии всегда будет возможность оказать финансовую или материальную помощь.
Слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана (STAN) подтверждаются текстом миграционного пакта, в частности, положением о действиях в кризисных ситуациях и форс-мажорных обстоятельствах.
В четвертой статье и втором абзаце регламента, среди прочего, говорится, что «усмотрение государств-членов, предоставляющих помощь, будет полностью соблюдаться при выборе типов мер солидарности». Под этим подразумевается именно суверенное решение государств о том, как они хотят помочь — принять беженцев или внести финансовый вклад.
Это подтверждается позицией Европейского парламента по данному регламенту, в которой говорится: «Важно обеспечить, чтобы выбор типов мер солидарности и поддержки был полностью на усмотрение государства-члена, предоставляющего помощь».
Миграционный пакт должен вступить в силу примерно через два года, и оппозиция раскритиковала министра, заявив, что Чехия сможет отдавать приказы о приеме мигрантов. «В миграционном пакте, одобренном Витом Ракушаном, мы не видим гарантий того, что Чехию никогда не заставят принимать мигрантов. Их там просто нет», — говорит Яна Мрачкова-Вилдумецова, член движения ANO и теневой министр внутренних дел.
Однако постановление показывает, что меры всегда будут зависеть от решения стран-членов.
Постановление предназначено для случаев, когда государство-член рушится под огромным давлением беженцев и его система предоставления убежища и миграции перестает функционировать. Оно также предназначено для ситуаций, когда иностранное государство злоупотребляет миграцией и намеренно отправляет беженцев на территорию Евросоюза.
Государство, испытывающее давление, может обратиться за помощью. Запрос будет принят Европейской комиссией и передан в Совет — представителям всех стран-членов — для принятия решения. Затем они определят план солидарных действий, который может включать увеличение числа перераспределяемых мигрантов или финансовые взносы.
Пострадавшее государство-член, обратившееся за помощью, может заявить, что считает перераспределение единственным выходом из кризиса. Комиссия учтет это в своем предложении, но упомянутые дискреционные полномочия не затрагиваются данным текстом. Решение о том, как направить помощь, остается за самими государствами.
Это подтвердил и министр. «В кризисном механизме также нет обязательных ассигнований, — заверил Ракушан. — Давайте проясним: правила, согласованные в Пакте о миграции и убежище, не требуют обязательного переселения, даже во время кризиса. Что требуется, так это обязательная солидарность».
Депутат Европарламента Томаш Здеховски (KDU-ČSL) подтвердил, что у стран-членов всегда будет возможность «откупиться» от обязательств по приему мигрантов. «Да, у нас есть возможность помогать другими способами. Однако это не тот случай, когда, получив финансовую помощь в размере 15 миллиардов, мы можем отправить материалов на 300 000 крон. Мы должны будем помочь в установленном объеме», — сказал он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
25 АПРЕЛЯ 2024
543
Разница все больше бьет в глаза. В Вашингтоне к нему прислушиваются, в Брюсселе ему предлагают должности — а дома чешскому премьер-министру Петру Фиале доверяет минимум людей, пишет обозреватель...
09:30
25 АПРЕЛЯ 2024
462
«ВЫ ПЕРЕЖИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО», — СКАЗАЛА ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ О ЧЕХИИ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС
Чешская Республика, как и девять других стран, вступивших в ЕС в 2004 году, пережила «настоящее экономическое чудо», заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечая...
19:30
24 АПРЕЛЯ 2024
683
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА КРЫШЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ? ЧЕШСКИЙ СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Что важнее — сохранение наследия или возобновляемая генерация электроэнергии в виде фотоэлектрических панелей? С таким вопросом столкнулись защитники исторических зданий, а затем и судьи при...
18:00
24 АПРЕЛЯ 2024
297
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в этом году на места 21 чешского депутата Европарламента претендуют 675 кандидатов. Это меньше, чем на последних выборах в Европарламент пять...
16:30
24 АПРЕЛЯ 2024
608
Вблизи границы с Польшей началось строительство водопровода, который будет оплачен за счет польской компенсации последствий горных работ на шахте Турув. На польские деньги уже построена...
15:00
24 АПРЕЛЯ 2024
1199
Гражданин Российской Федерации должен заплатить 300 000 крон за попытку нарушить международные санкции. Чешская Республика конфискует с его счета 3,3 миллиона крон. Такое решение принял сегодня...
14:00
24 АПРЕЛЯ 2024
423
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Прагу во вторник, 30 апреля. В рамках предвыборной кампании Европейской народной партии (ЕНП), в ходе которой она хочет во второй раз...
12:30
24 АПРЕЛЯ 2024
1196
Областной суд в Пльзене сегодня приговорил 19-летнего Виктора Веселовского из Украины к 19 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима. Он был признан виновным в сексуальном насилии,...
08:00
24 АПРЕЛЯ 2024
870
Большинству чехов это знакомо: холодильник, посудомоечная или стиральная машина сломались после пяти-шести лет эксплуатации, а вызванный мастер предупредил, что ремонт не стоит денег и лучше купить...
21:00
23 АПРЕЛЯ 2024
3962
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) заявил, что Чешская Республика может выплачивать 480 миллионов крон в год в фонд ЕС в рамках миграционного пакта. Однако эта сумма ориентировочная,...
19:30
23 АПРЕЛЯ 2024
690
Ущерб, нанесенный морозами урожаю виноградарей Чехии в этом году, будет исчисляться сотнями миллионов крон, 40% виноградников в Чехии замерзли, сообщил Мартин Хлад, президент Ассоциации...
18:00
23 АПРЕЛЯ 2024
523
Чешский национальный банк (ЧНБ) может еще больше снизить процентные ставки на следующей неделе. Однако после этого он будет подходить к дальнейшему снижению ставок очень осторожно, заявил сегодня...
13:30
23 АПРЕЛЯ 2024
3817
ЧЕШСКИЕ СМИ: БАНДА УКРАИНСКИХ ШКОЛЬНИЦ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЧАСОВ ЖЕСТОКО ИЗБИВАЛА И ПЫТАЛА 13-ЛЕТНЮЮ СЛОВАЦКУЮ ДЕВОЧКУ
Банда из четырех украинских школьниц в возрасте от 12 до 17 лет напала на 13-летнюю словацкую девочку в парке саксонского города Майсен, затащила в развалины дома и в течение пяти часов издевалась...
10:30
23 АПРЕЛЯ 2024
2047
Чешская крона за последний год значительно ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам — к доллару США и евро. По отношению к американской валюте за последний год она потеряла более 11%.
09:30
23 АПРЕЛЯ 2024
1210
Правила Корана важнее немецких законов. Таков вывод исследования Научно-исследовательского института криминологии земли Нижняя Саксония (KFN), проведенного институтом среди 8 539 студентов, средний...