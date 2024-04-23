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Чешские школьницы не выдержали лекции психолога и попали в больницу

Анастасия Князева
25 апреля 2024
21:00
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Три ученицы Кутногорского среднего профессионального училища были доставлены в больницу службой скорой помощи, сотрудникам которой также пришлось оказывать помощь еще трем девочкам, эмоционально пострадавшим после вмешательства школьного психолога. Остальные дети в школе остались в классах. На месте работала полиция.
Спасательная служба и полиция выехали в среднее профессиональное и ремесленное училище на улице Чаславска в Кутной Горе.

«У нас на попечении было шесть потрясенных девочек, у всех наблюдалась гипервентиляция. Две из них доставлены в больницу в Чаславе, одна — в больницу в Колине, а остальные три остаются на месте», — сообщила Моника Новакова, представительница спасательной службы.

По данным Novinky.cz, в одном из классов школьный психолог провел вмешательство, которое не смогли выдержать некоторые ученики. По словам директора школы, речь шла о плохих отношениях между одноклассниками, которые психолог пытался разрешить вместе с учениками.

«Это был сеанс со школьным психологом. Дети из других классов оставались в кабинетах на перемене в качестве меры предосторожности, чтобы ситуация не повторилась», — сообщил директор школы Йозеф Вавржинец.

В социальных сетях школа описала инцидент как «немного необычную ситуацию». «Опасности для детей не было. Мы оставили других детей в классах, чтобы не мешать спасателям. Сейчас занятия проходят в обычном режиме», — добавили они.

Гипервентиляция — это более глубокое и учащенное дыхание, последствиями которого могут быть стресс, истощение или предынфарктное состояние.

По словам пресс-секретаря Павла Труксы, полиция не занимается дальнейшим расследованием этого дела.
Чехия школы дети

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