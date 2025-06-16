ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Президент: Если Чехия хочет двигаться вперед, она должна уделять внимание образованию, науке и исследованиям

Новости 420on
16 июня 2025
13:30
240
Если Чехия как общество хочет двигаться вперед, она должна уделять приоритетное внимание образованию, науке, исследованиям и инновациям, заявил президент Петр Павел. По его мнению, приоритетов должно быть всего несколько, и им должно уделяться большое внимание, что должно найти отражение в ресурсах и подходах. Если их будет десятки, то на самом деле ни одно из направлений не будет приоритетным, сказал он.
«Я много раз подчеркивал, и не только здесь, в своих выступлениях, что образование должно быть приоритетом для нашей страны. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что это жизненно важно», — сказал Павел. По его мнению, образованное общество — это устойчивое общество. По мере того как мир становится все более сложным с точки зрения вызовов безопасности, а также с точки зрения новых технологий, он становится менее понятным для людей, сказал Павел.

«То, что непонятно, вызывает опасения. И этим пользуются многие отдельные лица, группы, государства, чтобы легче манипулировать людьми», — сказал Павел. По его мнению, большая роль академической сферы заключается в том, чтобы способствовать разъяснению того, что неясно, что вызывает опасения, чтобы быть голосом спокойного разума.

Павел напомнил, что в прошлом, во время назначения профессоров, он говорил о длительном недофинансировании вузов и науки, о несправедливом распределении денег в университетах или о низкой готовности рисковать и внедрять инновации. «Как мы, возможно, имели возможность сегодня отметить из опубликованного отчета NKÚ (Высшего контрольного органа), речь идет не только о размере финансовых средств, но и об эффективности их расходования», — сказал Павел.

NKÚ сообщил сегодня, что Министерство образования распределило более 30 миллиардов крон на развитие вузов, при этом не ясно, как конкретно эта поддержка улучшила качество обучения. По данным NKÚ, министерство не отслеживало, как эти деньги улучшили образование и получило ли государство соответствующую отдачу от вложенных средств.
Чехия президент образование
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
16 ИЮНЯ 2025
823
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ 15 ИЮНЯ ЗАСТРЕЛИЛ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ЧАСТНОМ ДОМЕ
10:30
16 ИЮНЯ 2025
523
ОБЩЕСТВО
PENTA HOSPITALS ОТКРОЕТ К 2026 ГОДУ НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ В ПРАГЕ
09:30
16 ИЮНЯ 2025
1130
ОБЩЕСТВО
ТРАГИЧЕСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ИЮНЯ НА ДОРОГАХ ЧЕХИИ ПОГИБЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК
08:00
16 ИЮНЯ 2025
942
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ОТПРАВИТ РЕПАТРИАЦИОННЫЙ РЕЙС ДЛЯ ЧЕХОВ В ИЗРАИЛЕ
17:00
15 ИЮНЯ 2025
1425
ОБЩЕСТВО
ТРЕТЬ ЧЕХОВ ОТМЕНЯЕТ И ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОДПИСКУ НА СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД
15:00
15 ИЮНЯ 2025
4155
ОБЩЕСТВО
ЛЮБОВЬ ЧЕХОВ К ХОРВАТИИ ИСЧЕЗАЕТ. ОНИ ПЕРЕСТАЮТ ПОКУПАТЬ ТАМ НЕДВИЖИМОСТЬ И УСТРЕМЛЯЮТСЯ В ДУБАЙ
13:00
15 ИЮНЯ 2025
2190
ОБЩЕСТВО
СЛЕДУЮЩИЙ УЧАСТОК ПРАЖСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ТОННЕЛЕ
18:00
14 ИЮНЯ 2025
2686
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ПОЛУЧАТ ВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ДО МАРТА 2027 ГОДА
15:00
14 ИЮНЯ 2025
1141
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ИНФЛЮЕНСЕРЫ СОЗДАЛИ СОБСТВЕННУЮ АССОЦИАЦИЮ
11:00
14 ИЮНЯ 2025
11447
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ОТКРОЕТ ЛЕТОМ ЦЕНТР ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ОН БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
19:30
13 ИЮНЯ 2025
1738
ПОЛИТИКА
СЛОВАЦКАЯ ПОЛИТИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ МЫ ДАВНО ОСТАВИЛИ ПОЗАДИ, СЧИТАЕТ ПОЛИТОЛОГ
16:30
13 ИЮНЯ 2025
5042
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПЕРЕСТАЛ СДЕРЖИВАТЬСЯ И ОТКРЫТО НАСТРАИВАЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ
15:00
13 ИЮНЯ 2025
6917
ОБЩЕСТВО
В СУББОТУ НА ПРАЖСКОЙ МАГИСТРАЛИ НАЧНЕТСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
12:00
13 ИЮНЯ 2025
3808
КУЛЬТУРА
МАЙКЛ ДУГЛАС ПРИЕДЕТ НА КИНОФЕСТИВАЛЬ В КАРЛОВЫ ВАРЫ. ОН ПРЕДСТАВИТ ОТРЕСТАВРИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ ФИЛЬМА «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
10:30
13 ИЮНЯ 2025
1854
ОБЩЕСТВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВКЛЮЧИЛ ЧУЖОЕ АВТО В СТАТЬЮ РАСХОДОВ ФИРМЫ. ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЕМУ ГРОЗИТ ДО ТРЕХ ЛЕТ ТЮРЬМЫ