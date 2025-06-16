Президент: Если Чехия хочет двигаться вперед, она должна уделять внимание образованию, науке и исследованиям
16 июня 2025
13:30
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Если Чехия как общество хочет двигаться вперед, она должна уделять приоритетное внимание образованию, науке, исследованиям и инновациям, заявил президент Петр Павел. По его мнению, приоритетов должно быть всего несколько, и им должно уделяться большое внимание, что должно найти отражение в ресурсах и подходах. Если их будет десятки, то на самом деле ни одно из направлений не будет приоритетным, сказал он.
«Я много раз подчеркивал, и не только здесь, в своих выступлениях, что образование должно быть приоритетом для нашей страны. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что это жизненно важно», — сказал Павел. По его мнению, образованное общество — это устойчивое общество. По мере того как мир становится все более сложным с точки зрения вызовов безопасности, а также с точки зрения новых технологий, он становится менее понятным для людей, сказал Павел.
«То, что непонятно, вызывает опасения. И этим пользуются многие отдельные лица, группы, государства, чтобы легче манипулировать людьми», — сказал Павел. По его мнению, большая роль академической сферы заключается в том, чтобы способствовать разъяснению того, что неясно, что вызывает опасения, чтобы быть голосом спокойного разума.
Павел напомнил, что в прошлом, во время назначения профессоров, он говорил о длительном недофинансировании вузов и науки, о несправедливом распределении денег в университетах или о низкой готовности рисковать и внедрять инновации. «Как мы, возможно, имели возможность сегодня отметить из опубликованного отчета NKÚ (Высшего контрольного органа), речь идет не только о размере финансовых средств, но и об эффективности их расходования», — сказал Павел.
NKÚ сообщил сегодня, что Министерство образования распределило более 30 миллиардов крон на развитие вузов, при этом не ясно, как конкретно эта поддержка улучшила качество обучения. По данным NKÚ, министерство не отслеживало, как эти деньги улучшили образование и получило ли государство соответствующую отдачу от вложенных средств.
«То, что непонятно, вызывает опасения. И этим пользуются многие отдельные лица, группы, государства, чтобы легче манипулировать людьми», — сказал Павел. По его мнению, большая роль академической сферы заключается в том, чтобы способствовать разъяснению того, что неясно, что вызывает опасения, чтобы быть голосом спокойного разума.
Павел напомнил, что в прошлом, во время назначения профессоров, он говорил о длительном недофинансировании вузов и науки, о несправедливом распределении денег в университетах или о низкой готовности рисковать и внедрять инновации. «Как мы, возможно, имели возможность сегодня отметить из опубликованного отчета NKÚ (Высшего контрольного органа), речь идет не только о размере финансовых средств, но и об эффективности их расходования», — сказал Павел.
NKÚ сообщил сегодня, что Министерство образования распределило более 30 миллиардов крон на развитие вузов, при этом не ясно, как конкретно эта поддержка улучшила качество обучения. По данным NKÚ, министерство не отслеживало, как эти деньги улучшили образование и получило ли государство соответствующую отдачу от вложенных средств.
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