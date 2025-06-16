Президент: Если Чехия хочет двигаться вперед, она должна уделять внимание образованию, науке и исследованиям

Новости 420on 16 июня 2025 13:30 240

Если Чехия как общество хочет двигаться вперед, она должна уделять приоритетное внимание образованию, науке, исследованиям и инновациям, заявил президент Петр Павел. По его мнению, приоритетов должно быть всего несколько, и им должно уделяться большое внимание, что должно найти отражение в ресурсах и подходах. Если их будет десятки, то на самом деле ни одно из направлений не будет приоритетным, сказал он.