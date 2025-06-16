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В Чехии предъявлено обвинение мужчине, который 15 июня застрелил двух человек в частном доме

Новости 420on
16 июня 2025
12:00
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Криминалисты предъявили обвинение в убийстве 65-летнему мужчине. Он подозревается в том, что в воскресенье вечером в Костельце-над-Черными-Лесы застрелил 50-летнюю женщину и мужчину на пять лет моложе. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу. Мужчине грозит исключительная мера наказания, сообщила сегодня пресс-секретарь региональной полиции Власта Суханькова.
Сообщение о стрельбе и двух погибших в саду частного дома в Костельце поступило в полицию в воскресенье после 19:00. «По прибытии на место все патрули действовали тактически и под единым командованием начальника полиции, поскольку, согласно проверке ситуации, подозреваемый все еще находился внутри дома. Затем последовала быстрая операция, в ходе которой полицейские из Колина и Нимбурка с использованием средства принуждения в виде угрозы применения огнестрельного оружия задержали мужчину, ограничили его свободу и надели наручники», — сообщила пресс-секретарь. Полицейские также изъяли оружие, из которого, по предварительным данным, стрелял мужчина, и поместили подозреваемого в полицейскую камеру.

«Все лица были знакомы, женщина была бывшей партнершей стрелка», — добавила пресс-секретарь.

Криминалисты будут ходатайствовать перед прокурором о заключении обвиняемого под стражу. Это делается по двум основаниям: чтобы он не уклонялся от уголовного преследования и не оказывал влияние на еще не допрошенных свидетелей.
убийство полиция Чехия
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