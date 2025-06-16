В Чехии предъявлено обвинение мужчине, который 15 июня застрелил двух человек в частном доме

Новости 420on 16 июня 2025 12:00 823

Криминалисты предъявили обвинение в убийстве 65-летнему мужчине. Он подозревается в том, что в воскресенье вечером в Костельце-над-Черными-Лесы застрелил 50-летнюю женщину и мужчину на пять лет моложе. Следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу. Мужчине грозит исключительная мера наказания, сообщила сегодня пресс-секретарь региональной полиции Власта Суханькова.