Чехия отправит репатриационный рейс для чехов в Израиле
16 июня 2025
08:00
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Чехия отправит в понедельник репатриационный рейс для чехов в Израиле, сообщило на социальной сети X Министерство иностранных дел. Желающие должны обратиться в посольство в Тель-Авиве. Пресс-секретарь министерства Даниэль Дрейк ранее сообщил ČTK, что несколько чехов в понедельник вылетят из иорданского Аммана в Братиславу словацким репатриационным рейсом.
Чешская дипломатия также выпустила сегодня новую рекомендацию, в которой предупредила о нежелательности поездок в ближайшие дни в Израиль, который находится в состоянии военного конфликта с Ираном. Она также выпустила предупреждение о поездках в Ливан и Иорданию. Министерство иностранных дел Чехии уже в пятницу призвало граждан покинуть Иран.
Авиаперевозчики 15 июня отменили все рейсы между Прагой и Тель-Авивом. Речь идет о шести вылетах из Праги и семи прилетах. Также отменены все четыре пары рейсов в понедельник. Перевозчики отменяют рейсы с пятницы, когда было закрыто воздушное пространство Израиля для гражданской авиации.
Израильские власти заявили, что запрет на гражданские полеты остается в силе и о его отмене будет объявлено за шесть часов, сообщает агентство AFP. Однако пока не ясно, когда это произойдет. Израильские власти призвали своих граждан в некоторых зарубежных странах, например в Греции и на Кипре, ждать официальных указаний и пока не выходить в аэропорты.
В системе Drozd зарегистрировано 144 чеха в Израиле, 50 в Иордании, 55 в Ливане и два в Иране. В Израиле чешская дипломатия регистрирует сотни людей с чешским гражданством, проживающих в Израиле на постоянной основе.
Чернинский дворец также обновил сегодня свои рекомендации по поездкам в Израиль, в связи с военным конфликтом между Израилем и Ираном предупреждая о поездках в Израиль в ближайшие дни. «Учитывая, что в настоящее время воздушное пространство Израиля закрыто, мы рекомендуем уделять должное внимание связи с авиакомпанией и следить за сообщениями о рейсах. Страну можно покинуть наземным транспортом через Иорданию и Египет», — сообщило министерство. Сегодня министерство выпустило рекомендации по поездкам в Иорданию только в случае крайней необходимости. Кроме того, с учетом ситуации с безопасностью чешская дипломатия предупреждает о всех поездках в Ливан.
Новый конфликт между Израилем и Ираном начался в ночь на пятницу с израильских ударов по иранским военным объектам и ядерным объектам. Израиль мотивировал это стремлением остановить Иран в производстве ядерного оружия. Тегеран, однако, отрицает, что работает над созданием такого оружия. С вечера пятницы Иран наносит ракетные удары по Израилю и запускает беспилотные летательные аппараты.
Авиаперевозчики 15 июня отменили все рейсы между Прагой и Тель-Авивом. Речь идет о шести вылетах из Праги и семи прилетах. Также отменены все четыре пары рейсов в понедельник. Перевозчики отменяют рейсы с пятницы, когда было закрыто воздушное пространство Израиля для гражданской авиации.
Израильские власти заявили, что запрет на гражданские полеты остается в силе и о его отмене будет объявлено за шесть часов, сообщает агентство AFP. Однако пока не ясно, когда это произойдет. Израильские власти призвали своих граждан в некоторых зарубежных странах, например в Греции и на Кипре, ждать официальных указаний и пока не выходить в аэропорты.
В системе Drozd зарегистрировано 144 чеха в Израиле, 50 в Иордании, 55 в Ливане и два в Иране. В Израиле чешская дипломатия регистрирует сотни людей с чешским гражданством, проживающих в Израиле на постоянной основе.
Чернинский дворец также обновил сегодня свои рекомендации по поездкам в Израиль, в связи с военным конфликтом между Израилем и Ираном предупреждая о поездках в Израиль в ближайшие дни. «Учитывая, что в настоящее время воздушное пространство Израиля закрыто, мы рекомендуем уделять должное внимание связи с авиакомпанией и следить за сообщениями о рейсах. Страну можно покинуть наземным транспортом через Иорданию и Египет», — сообщило министерство. Сегодня министерство выпустило рекомендации по поездкам в Иорданию только в случае крайней необходимости. Кроме того, с учетом ситуации с безопасностью чешская дипломатия предупреждает о всех поездках в Ливан.
Новый конфликт между Израилем и Ираном начался в ночь на пятницу с израильских ударов по иранским военным объектам и ядерным объектам. Израиль мотивировал это стремлением остановить Иран в производстве ядерного оружия. Тегеран, однако, отрицает, что работает над созданием такого оружия. С вечера пятницы Иран наносит ракетные удары по Израилю и запускает беспилотные летательные аппараты.
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