Чехия отправит репатриационный рейс для чехов в Израиле

Новости 420on 16 июня 2025 08:00 942

Чехия отправит в понедельник репатриационный рейс для чехов в Израиле, сообщило на социальной сети X Министерство иностранных дел. Желающие должны обратиться в посольство в Тель-Авиве. Пресс-секретарь министерства Даниэль Дрейк ранее сообщил ČTK, что несколько чехов в понедельник вылетят из иорданского Аммана в Братиславу словацким репатриационным рейсом.