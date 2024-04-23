Морозы в Чехии повредили виноградники. Некоторые чешские винодельни потеряли весь урожай
26 апреля 2024
12:00
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Несколько морозных ночей на неделе уничтожили большую часть урожая винограда этого года. От морозов пострадали в основном винодельческие районы Богемии, в то время как в Моравии большая часть винограда уцелела. Однако некоторые чешские винодельни потеряли весь урожай.
«Во вторник утром в винограднике было −6 градусов. За несколько ночей до этого был мороз, но ночь со вторника на среду была самой страшной», — рассказывает Катержина Крейзингер из чешской винодельни Chrámce. Ее предприятие выращивает преимущественно голубые сорта на 70 гектарах виноградников, расположенных на западной окраине Центрального богемского нагорья между Мостом и Ловошице.
«Мы потеряли практически 100% урожая. Мы оцениваем ущерб в 10 миллионов чешских крон», — говорит Крейзингер. «Посмотрим, выживет ли что-нибудь, но мы считаем, что в этом году не будем делать вино», — говорит он, добавляя, что запасов красного вина должно хватить до конца сезона.
«Скорее, я не знаю, что мы будем делать с персоналом. 12 человек работают на виноградниках, и для них не будет никакой работы. Но я не могу сказать им, чтобы они не выходили на работу», — размышляет он.
На винодельне Беттины Лобкович в Малинеце похожая ситуация. «Мы потеряли от 99 до 100% винограда», — говорит Йонаш Грепл, глава винодельни. Его компания обрабатывает 50 гектаров виноградников и в этом году потеряла около 200 000 бутылок вина, а ущерб будет исчисляться миллионами.
Винодельческие районы Моравии не пострадали от столь низких температур, в последние ночи они опускались до −2...−3 градусов, поэтому ущерб меньше. По оценкам ассоциации виноградарей, в Богемии замерз практически весь урожай, а в Моравии — примерно пятая часть.
«В некоторых районах мы потеряли 10%, в некоторых — половину, в некоторых — треть», — говорит Филипп Млинек из одноименной винодельни в Долни-Дунайовице под Микуловом. «В целом я бы оценил его примерно в треть», — добавляет он.
Индржих Кадрнка из Бржези в Микуловском районе также потерял треть урожая. «В некоторых местах погиб весь виноградник, в других — только его часть, которая находится на холме. Это также зависит от сортов. У мороза нет логики», — говорит Кадрнка. «Рестораны и винные магазины, куда мы поставляем вино, заменят нас другими винами, — прогнозирует он. — Мы постараемся закупить качественный виноград, чтобы дефицит продукции был как можно меньше».
Из-за морозов крупная винодельня Chateau Valtice также лишилась значительной части своего винограда. «Морозы долгое время обходили нас стороной, но теперь они сильно ударили, и мы до сих пор подсчитываем ущерб. В некоторых местах виноградники замерзли на 90%. Общий ущерб урожаю составит до 40%», — говорит Давид Штястны, директор Chateau Valtice — Vinné sklepy Valtice.
Защита от мороза в виде парафиновых свечей и дыма не помогла виноделам. «Эти меры повышают температуру максимум на два градуса. Когда на улице 6 градусов ниже нуля, это бессмысленно», — объясняет Катержина Крейзингер из винодельни Temple на севере Чехии.
Ущерб от морозов превысит миллиард
Ассоциация виноградарей еще подсчитывает ущерб, но, по словам главы ассоциации Мартина Хлада, он будет высоким.
«По нашим оценкам, он превысит 1 миллиард крон», — сказал Хлад в интервью SZ Byznys. Министр сельского хозяйства Марек Выборный объявил в четверг, что садоводы, которые также оценили ущерб от морозов в миллиард, могут рассчитывать на чрезвычайную помощь в размере 70-100 миллионов крон.
Однако эта помощь не распространяется на виноделов. «Объявленная программа касается садоводов. Министр находится в контакте с представителями виноделов и на следующей неделе обсудит возможную поддержку с Ассоциацией», — сказал пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Войтех Били.
По словам Хлада, морозы этого года еще раз показали, насколько хрупка винодельческая отрасль.
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