«Мы можем помочь Киеву с возвращением мужчин призывного возраста», — сказал польский министр
26 апреля 2024
22:00
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Варшава может помочь Киеву с возвращением украинских граждан призывного возраста, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются возмущены, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам стоит помочь Украине», — сказал он в интервью Polsat.
На этой неделе у украинских консульств образовались очереди из украинцев в Польше, которые тщетно пытаются получить новый паспорт до вступления в силу нового закона, обязывающего их вернуться на родину, чтобы получить документ.
«Жалобы (украинцев) на то, что соотечественники покидают страну, чтобы избежать призыва, обоснованы», — сказала Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat. «У граждан Украины есть обязательства перед своим государством», — добавил он.
«Мы уже давно говорим, что можем помочь украинской стороне обеспечить выезд на Украину тех, кто обязан проходить военную службу», — сказал глава польского оборонного ведомства. Отвечая на вопрос, согласится ли Польша на просьбу Украины о помощи в переводе мужчин на родину, польский министр ответил, что «все возможно».
Высказывания польского министра обороны прозвучали вскоре после того, как украинское правительство одобрило закон, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, желающие покинуть Украину или находящиеся за ее пределами, смогут получить украинский паспорт только на территории своей страны. Закон вступит в силу в середине мая.
Между тем, на этой неделе польские СМИ сообщили, что в консульствах Украины в Польше образовались большие очереди, когда выдача паспортов была приостановлена из-за сбоя в компьютерной системе. Однако украинцы, стоявшие у консульств, скептически отнеслись к официальному обоснованию, и атмосфера на местах была очень напряженной.
«Я звонил своим друзьям в Украину, и там работает такая же система. Они лгут нам. Они хотят заставить нас вернуться в страну любой ценой, — сказал 34-летний Вадим, например, новостному сайту Wirtualna Polska, корреспондент которого побывал в офисе в Варшаве.
«У каждого из нас есть друзья и коллеги, погибшие на фронте. Они не заставят меня вернуться. Раньше я бы отказался от своего гражданства. Каждый имеет право решать за себя», — сказал мужчина по имени Дмитрий.
В толпе, например, была женщина с 18-летним сыном, который также не смог забрать свой паспорт. По данным сайта, во время разговора она разрыдалась, заявив, что не отправит сына умирать. «Я не понимаю, что мы сделали. Как они могли принять такие радикальные меры против нас?», - говорит женщина.
«Если мужчина призывного возраста уезжает за границу, он показывает своей стране, что не заботится о ее выживании. А потом он приезжает и хочет получать услуги от этого государства. Так не бывает. Наша страна находится в состоянии войны», — написал на этой неделе в социальной сети X министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», — предупредил он.
По данным Евростата, опубликованным в марте этого года, наибольшее число украинских беженцев проживает в Германии (более 1,2 миллиона человек), за которой следуют Польша (более 951 тысячи человек) и Чехия (более 381 тысячи человек).
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