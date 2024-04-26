Летняя погода продержится до четверга, а затем немного похолодает

С юга в Чехию приходит теплый воздух. «День принесет преимущественно солнечную погоду, но количество облаков будет зависеть от количества песчаной пыли из Сахары, как и вчера (в воскресенье)», — говорится в сообщении ČHMÚ в социальной сети X. Сегодняшние максимальные температуры в Чехии от 21 до 25 градусов по Цельсию будут одними из самых высоких в Европе, сообщают метеорологи.



Ожидается, что во вторник температура в Чехии поднимется до 27 градусов по Цельсию. Во вторник и среду метеорологи ожидают порывы ветра до 70 километров в час, особенно в горных районах. Высокий риск лесных пожаров начнет действовать сегодня на юго-западе Моравии, а со вторника распространится на большую часть Чешской Республики.



«В четверг на погоду в нашей стране начнет влиять низкое давление над Альпами, которое в ближайшие дни будет медленно продвигаться на восток», — говорится в сообщении ČHMÚ. Сначала ливни будут носить эпизодический характер, но с пятницы они могут участиться, а местами появятся грозы. В четверг температура по-прежнему будет достигать 24 градусов по Цельсию, а в пятницу и на выходных температура не превысит 20 градусов.