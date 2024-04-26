Скончалась женщина, которую покусала собака в приюте в Ждяре-над-Сазавоу

«Действительно, женщина скончалась от последствий травм в субботу», — сказала Хоржикова.



Собака, которая попала в приют, потому что ее пьяный хозяин был доставлен полицейскими в центр для задержанных алкоголиков, покусала женщину 16 апреля около полудня. Ее доставили по воздуху в больницу в Брно с помощью скорой медицинской помощи. Состояние ее здоровья было очень тяжелым.



«Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации по делу о нападении собаки на женщину в Ждяр-над-Сазавой до завершения расследования», — заявила сегодня пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.