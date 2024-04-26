Климатолог: апрельские заморозки — норма, проблема была в жаре

После нескольких теплых недель и так называемых летних дней в марте и апреле, когда температура воздуха поднималась до 25 градусов, наступил более прохладный период с ночными заморозками.



«Можно сказать, что ночные заморозки и заморозки на почве — это более или менее нормальное явление в апреле. Даже при нынешнем более теплом климате такие апрельские температуры ниже нуля обычно фиксируются на более низких возвышенностях, таких как Полаби и другие низины», — сказал Лхотка. Однако, по его словам, проблема возникла из-за того, что ранее наблюдались аномально высокие, иногда даже совсем летние температуры, которые не характерны для конца марта и начала апреля. «Это не совсем обычно — жаркий день в конце марта», — добавил он.



Скачки температуры особенно опасны для животных и растительности. «Растения и деревья, например, гораздо более восприимчивы к этим заморозкам, потому что у них нет календаря, и они цветут естественным образом, например, в зависимости от температуры воздуха или каких-то других факторов», — сказал климатолог.



«Я бы сказал, что в начале мая не было бы странным увидеть слабые ночные заморозки, но в этом году мы этого не ожидаем, судя по прогнозам. Когда я посмотрел на прогноз моих коллег из Чешского гидрометеорологического института, на следующей неделе температура снова должна быть выше средней», — сказал Лхотка на прошлой неделе.



Климатолог прогнозирует, что ситуации, подобные нынешней, будут повторяться все чаще и чаще. «По крайней мере, мы наблюдаем подобные аномалии. Два года назад в декабре в канун Нового года температура была около 12 градусов по Цельсию. В последние несколько лет в это холодное полугодие температура неоднократно достигала высоких температур. На то, что холодный воздух поступает в Чехию с севера, повлиять невозможно, и изменение климата здесь ни при чем», — сказал он, добавив, что подтвердить такую же ситуацию на каждый следующий год невозможно.



Согласно большинству исследований, которые читал или над которыми работал Лхотка, подобные периоды заморозков после раннего потепления в будущем будут увеличиваться. Он подчеркнул, что сами по себе заморозки не имеют значения, проблемы с ними возникают после периодов высоких температур. Они вызваны изменением климата.