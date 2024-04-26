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Как резиденты Чешской Республики выигрывают в азартных играх

Анастасия Князева
29 апреля 2024
15:30
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Индустрия казино развивается по всему миру и в Чехии в частности. Узнайте, как чешские игроки одерживают победу при игре в азартные игры на конкретных примерах.
В Чешской Республике наблюдается настоящий бум интереса к азартным играм, особенно к казино. Согласно недавно опубликованному отчету, в 2019 году общая сумма ставок чехов в азартных играх выросла на впечатляющие 55% по сравнению с 2018 годом и достигла рекордных 389 миллиардов крон. Что касается выигрышей, то их объем тоже вызывает восхищение — 353 миллиарда крон были выплачены счастливчикам в качестве выигрышей. Примерно в то же время, восприятие онлайн развлечений и ситуация с регулированием казино онлайн на деньги начинает стремительно изменяться во многих других странах мира, в том числе и Украине. Появляются специальные регулирующие органы, вроде КРАИЛ, которые позволяют убедиться в том, что в казино играть безопасно и оно подарит исключительно положительные эмоции.

Стремительный рост спроса на азартные игры


Казино по-прежнему доминируют на рынке азартных игр Чехии, занимая более 40% всего рынка. Несмотря на резкое сокращение числа казино за последние годы — с 8367 в 2010 году до 1162 к концу 2019 года, эти игорные заведения продолжают притягивать чехов как магнитом.

Одним из факторов роста популярности казино является все большая доступность топ интернет казино. Всемирная сеть позволила пользователям подключаться к самым лучшим игровым заведениям за считанные минуты, не выходя за пределы собственного дома. Крупнейшие казино-операторы активно развивают свое онлайн-присутствие, предлагая широкий ассортимент игр для компьютеров и мобильных устройств. Возможность играть в любое время и в любом месте значительно упрощает доступ к азартным играм.

Не всё так просто


Однако у этой медали есть и обратная сторона. Согласно тому же отчету, около 144 тысяч человек в Чехии считаются зависимыми от азартных игр. Более того, около 74 тысяч из них подвержены высокому риску серьезных проблем из-за своего пристрастия к играм в лицензионном казино. Эти цифры не могут не вызывать беспокойства.

Люди с игровой зависимостью часто вынуждены расплачиваться за свое увлечение крупными финансовыми потерями. Около 90% излечившихся от зависимости игроков имеют долги, при этом средний долг составляет ошеломляющие 800 тысяч крон. В худшем случае задолженность доходила до 7 миллионов крон! Многие зависимые от азартных игр тратят на ставки всю свою зарплату, а некоторые вынуждены брать кредиты для поддержания губительной привычки.

Было найдено отличное решение такой проблемы — чешские власти ввели специальный реестр физических лиц, которым запрещено посещать казино и участвовать в иных азартных играх. В этот реестр вошли:

  • Получатели государственных пособий;
  • Банкроты;
  • Люди, проходящие лечение от игровой зависимости. 

Реестр был запущен в апреле 2019 года в тестовом режиме Министерством финансов и должен быть полностью введен в действие к 20 декабря текущего года. Это позволяет сделать индустрию азартных развлечений безопасной и действительно приносящей удовольствие. Потому что игры казино — это в первую очередь возможность хорошо провести время, а не зарабатывать деньги на постоянной основе. 


Истории известных игроков
Статистика индустрии азартных развлечений Чехии — очень приятно удивляет. В таблице приведены цифры потенциала роста этого бизнеса в рамках страны:
Статистические данные
Статистические данные
Выручка 8,5 миллиона чешских крон
Годовой темп роста — 2024-2028 6,01%
Прогноз рынка на 2028 год 10,7 миллиона чешских крон
Рынок онлайн казино 4,2 миллиона крон
Ожидаемое число пользователей к 2028 году 380 тысяч зарегистрированных игроков
История 58-летнего Яна Новака из Праги является наглядной иллюстрацией того, как велики могут быть ставки в игре. Страстный поклонник рулетки и блэкджека, Ян когда-то работал рабочим на заводе. Но семь лет назад он выиграл невероятную сумму — 10 миллионов крон в одном из пражских казино. По словам Новака, он отлично запомнил тот день. У него было стойкое ощущение, что необходимо поставить все деньги, которые у него оставались на 23 красное. И это сыграло свою роль, он действительно одержал феноменальную победу. 

Одна из немногочисленных историй о том, когда человеку действительно удалось оставить свою работу и с тех пор посвятить себя исключительно игре в казино. По его собственным подсчетам, за эти годы ему удалось выиграть еще около 50 миллионов крон. При этом он признается, что проигрывал примерно такие же огромные суммы. В азартных играх всегда есть взлеты и падения, главное — не сдаваться. По крайней мере так считают наиболее опытные игроки в слоты казино. 

Другим примечательным случаем является история 35-летней Люси Прохазковой из Брно. В январе этого года она сорвала джекпот в одном из онлайн-казино, выиграв более 5 миллионов крон за один спин игрового автомата. Она до сих пор не в состоянии поверить своему счастью. Девушка всегда играла на мелкие ставки, около 50 крон за спин. И тут выпали семь диких символов вместе. Сумма джекпота просто сбила её с ног.

На свой выигрыш Люси купила роскошный автомобиль и квартиру в центре Брно. По ее словам, она не бросает играть, но стала более осторожной с размером ставок.

Конечно, истории вроде этих людей — лишь верхушка айсберга возможности чехов играть в онлайн казино. За каждым таким счастливчиком стоят тысячи игроков, регулярно проигрывающих большие суммы. Тем не менее, для многих чехов такие развлечения остаются заманчивым и волнующим развлечением.


Новая эра гэбмлинга — наступила
Хотя власти пытаются бороться с игровой зависимостью, игорный бизнес в Чехии, похоже, переживает настоящий ренессанс. Казино и онлайн-площадки привлекают все новых клиентов по всему миру, чему может послужить положительный пример регулирования онлайн казино в Украине. И этот тренд продолжает набирать обороты, что доказано удивительными счастливчиками из Чехии — Яна Новака и Люси Прохазковой, которые выступают отличной мотивацией для других пользователей пробовать и достигать. Особенно, когда разнообразие азартных развлечений велико и каждый пользователь может найти достойную себе по душе игру.
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