Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешское мнение: Противовоздушная оборона будет играть ключевую роль в грядущих конфликтах

Анастасия Князева
30 апреля 2024
15:00
106
Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона будут играть ключевую роль в любом будущем конфликте, заявил журналистам начальник Генерального штаба Карел Ржехка после встречи с командующим ВВС НАТО Джеймсом Хекером, состоявшейся сегодня в Праге. Ржехка и Хекер обсудили, в частности, уроки, извлеченные из украинского военного конфликта, а также нападение на Израиль, в ходе которого Иран направил на территорию еврейского государства 300 ракет и ударных беспилотников.
По словам Ржехки, они с Хекером обсудили задания с саммита НАТО в Вильнюсе, а также реализацию оборонной стратегии и региональных планов. «Получается, что в любом возможном вооруженном конфликте воздушная мощь и противовоздушная оборона будут играть ключевую роль», — сказал он. В ходе дискуссии обсуждались тенденции и то, как использовать опыт Украины или Израиля в противовоздушной обороне будущего.

Хекер добавил, что ситуация в Украине показывает ключевую роль превосходства в воздухе. «Необходимо избежать ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, когда артиллерийские снаряды летят тысячами, а окопная война почти напоминает Вторую мировую войну. Много раненых и убитых, разрушаются целые города», — пояснил он.

По словам Хекера, в начале российского вторжения, более двух лет назад, Украина смогла остановить продвижение России благодаря хорошо интегрированной противовоздушной обороне. «Украинцы сбили более 100 российских самолетов, не позволив России завоевать господство в воздухе», — сказал он. Россия постепенно перешла к тактике использования крылатых и баллистических ракет в дополнение к беспилотным летательным аппаратам, добавил он.

В будущем необходимо искать средства защиты и от дешевых одноразовых беспилотников, согласились Ржехка и Хекер. «ПВО должна строиться в разных сегментах, от недорогих до более сложных», — сказал Рехка.

ПВО в Украине достигла критической ситуации из-за сокращения поставок, и для реагирования необходима дополнительная помощь, сказал Хекер. В этом контексте он упомянул недавно одобренный пакет помощи США, который выделяет дополнительно 61 миллиард долларов (более 1,4 триллиона чешских крон) на военную и экономическую поддержку Украины и стран региона.

Ржехка добавил, что Украина не только полагается на помощь, но и сумела разработать собственные системы и сегменты ПВО. «Есть области, в которых мы учимся у них, например, в использовании мобильных огневых установок или акустических датчиков», — сказал он.
Украина Чехия война армия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
30 АПРЕЛЯ 2024
407
ЭКОНОМИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ СНОВА ПРИЗВАЛ К ПРИНЯТИЮ ЕВРО. НЕДОВОЛЬНЫ ТОЛЬКО ТЕ СТРАНЫ, В КОТОРЫХ НЕТ ЕВРО, СЧИТАЕТ ОН
Чехия должна принять евро, чтобы играть в так называемой премьер-лиге Европы, заявил президент Петр Павел на конференции, посвященной 20-летию вступления Чехии в Евросоюз, которая проходит в...
13:00
30 АПРЕЛЯ 2024
268
ОБЩЕСТВО
РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕШСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ VZP ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ
Совет директоров утвердил рекордное годовое вознаграждение для директора крупнейшей медицинской страховой компании в Чехии — VZP. Ему будет выплачена финансовая премия в размере более 1,81 млн крон...
09:30
30 АПРЕЛЯ 2024
648
ОБЩЕСТВО
ВЗРЫВЫ ВО ВРБЕТИЦЕ КООРДИНИРОВАЛИ РОССИЙСКИЕ ШПИОНЫ С ЧЕШСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ
Ряд взрывов и других инцидентов в Европе, включая взрывы 2014 года на полигоне боеприпасов в чешском городе Врбетице, помогли скоординировать российские шпионы Шапошниковы, которые получили чешское...
08:00
30 АПРЕЛЯ 2024
485
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ: ЧЕХИЯ И ГЕРМАНИЯ РАЗДЕЛЯЮТ ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Чешская Республика разделяет с Германией взгляды на войну России против Украины и на ситуацию с безопасностью в Израиле и секторе Газа, заявил президент Петр Павел после встречи со своим немецким...
21:00
29 АПРЕЛЯ 2024
504
ОБЩЕСТВО
КЛИМАТОЛОГ: АПРЕЛЬСКИЕ ЗАМОРОЗКИ — НОРМА, ПРОБЛЕМА БЫЛА В ЖАРЕ
Заморозки в апреле — это нормальное явление, которое не связано с изменением климата, а вот летние температуры в начале весны — проблема, заявил Ондржей Лхотка из Института исследований глобальных...
18:00
29 АПРЕЛЯ 2024
959
ОБЩЕСТВО
СКОНЧАЛАСЬ ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ПОКУСАЛА СОБАКА В ПРИЮТЕ В ЖДЯРЕ-НАД-САЗАВОУ
Пожилая женщина, которую в середине апреля укусила собака в приюте в Ждяре-над-Сазавоу, скончалась в субботу в больнице Брно. Полиция расследует дело, но не хочет сообщать подробности....
16:30
29 АПРЕЛЯ 2024
797
ОБЩЕСТВО
ЛЕТНЯЯ ПОГОДА ПРОДЕРЖИТСЯ ДО ЧЕТВЕРГА, А ЗАТЕМ НЕМНОГО ПОХОЛОДАЕТ
В Чехии сохранится ясная и частично облачная погода с летними температурами выше 25 градусов Цельсия. В связи с погодой без осадков будет продлено пожарное предупреждение. С четверга пройдут ливни,...
15:30
29 АПРЕЛЯ 2024
591
ОБЩЕСТВО
КАК РЕЗИДЕНТЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЫИГРЫВАЮТ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ
Индустрия казино развивается по всему миру и в Чехии в частности. Узнайте, как чешские игроки одерживают победу в азартных играх на конкретных примерах.
15:00
29 АПРЕЛЯ 2024
1694
ПОЛИТИКА
В ВРБЕТИЦЕ УБИВАЛИ РУССКИЕ, ПОДТВЕРДИЛА ПОЛИЦИЯ. РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига) убили двух человек при взрыве склада боеприпасов во Врбетице (Злинский край) в 2014 году, согласно...
13:00
29 АПРЕЛЯ 2024
547
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ БРАТЬ У ЕС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВКЛАДЫВАТЬ, В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ
Создание научных и технологических парков для детей в Брно, Либерце, Остраве и Пльзене, строительство велосипедной дорожки вдоль реки Эльбы в Усти-над-Лабем или спасение монастыря в Тепле под...
11:30
29 АПРЕЛЯ 2024
493
ЭКОНОМИКА
АНАЛИТИКИ В ЧЕХИИ ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЦЕНТРОБАНКА
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг, скорее всего, снова снизит базовую процентную ставку с нынешних 5,75%. Аналитики, опрошенные агентством ČTK, согласны с этим, но вопрос в...
10:30
29 АПРЕЛЯ 2024
531
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ГЕРМАНИИ ШТАЙНМАЙЕР ПРИЕХАЛ В ЧЕХИЮ, ЕГО ПРИМЕТ ПЕТР ПАВЕЛ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня начал свой двухдневный визит в Чешскую Республику и будет принят в Пражском Граде президентом Петром Павелом. Ожидается, что главы государств...
18:00
28 АПРЕЛЯ 2024
1613
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИИ ПРИШЛОСЬ РАЗГОНЯТЬ УЧАСТНИКОВ ПРАЖСКОГО ФЕСТИВАЛЯ MAJÁLES ИЗ-ЗА ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНОВ
Во время субботнего однодневного фестиваля Majáles в пражском аэропорту Летняны полиция была вынуждена силой разогнать участников. Поводом для инцидента послужило то, что организаторы перестали...
16:00
28 АПРЕЛЯ 2024
971
ЭКОНОМИКА
«ОТРЕМОНТИРУЙ БАБУШКИН ДОМ». ПЕРВЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ
Сотни людей уже подали заявки на льготные кредиты для субсидирования ремонта бабушкиного дома, и десятки из них уже одобрены. Сумма в среднем превышает миллион крон, а годовая процентная ставка...
12:00
28 АПРЕЛЯ 2024
3063
ОБЩЕСТВО
«ПОЧЕМУ РУССКИЕ И ПАЛЕСТИНЦЫ ГУБЯТ ВО МНЕ СОСТРАДАНИЕ К ЛЮДЯМ», ОБЪЯСНЯЕТ ЧЕХ
Я думаю, и хочу верить, что никто, если только это не человек с какими-то психическими отклонениями, не равнодушен к человеческим страданиям. Поэтому я был бы очень рад, если бы мы могли с таким же...