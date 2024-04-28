Чешское мнение: Противовоздушная оборона будет играть ключевую роль в грядущих конфликтах
30 апреля 2024
15:00
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Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона будут играть ключевую роль в любом будущем конфликте, заявил журналистам начальник Генерального штаба Карел Ржехка после встречи с командующим ВВС НАТО Джеймсом Хекером, состоявшейся сегодня в Праге. Ржехка и Хекер обсудили, в частности, уроки, извлеченные из украинского военного конфликта, а также нападение на Израиль, в ходе которого Иран направил на территорию еврейского государства 300 ракет и ударных беспилотников.
По словам Ржехки, они с Хекером обсудили задания с саммита НАТО в Вильнюсе, а также реализацию оборонной стратегии и региональных планов. «Получается, что в любом возможном вооруженном конфликте воздушная мощь и противовоздушная оборона будут играть ключевую роль», — сказал он. В ходе дискуссии обсуждались тенденции и то, как использовать опыт Украины или Израиля в противовоздушной обороне будущего.
Хекер добавил, что ситуация в Украине показывает ключевую роль превосходства в воздухе. «Необходимо избежать ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, когда артиллерийские снаряды летят тысячами, а окопная война почти напоминает Вторую мировую войну. Много раненых и убитых, разрушаются целые города», — пояснил он.
По словам Хекера, в начале российского вторжения, более двух лет назад, Украина смогла остановить продвижение России благодаря хорошо интегрированной противовоздушной обороне. «Украинцы сбили более 100 российских самолетов, не позволив России завоевать господство в воздухе», — сказал он. Россия постепенно перешла к тактике использования крылатых и баллистических ракет в дополнение к беспилотным летательным аппаратам, добавил он.
В будущем необходимо искать средства защиты и от дешевых одноразовых беспилотников, согласились Ржехка и Хекер. «ПВО должна строиться в разных сегментах, от недорогих до более сложных», — сказал Рехка.
ПВО в Украине достигла критической ситуации из-за сокращения поставок, и для реагирования необходима дополнительная помощь, сказал Хекер. В этом контексте он упомянул недавно одобренный пакет помощи США, который выделяет дополнительно 61 миллиард долларов (более 1,4 триллиона чешских крон) на военную и экономическую поддержку Украины и стран региона.
Ржехка добавил, что Украина не только полагается на помощь, но и сумела разработать собственные системы и сегменты ПВО. «Есть области, в которых мы учимся у них, например, в использовании мобильных огневых установок или акустических датчиков», — сказал он.
Хекер добавил, что ситуация в Украине показывает ключевую роль превосходства в воздухе. «Необходимо избежать ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, когда артиллерийские снаряды летят тысячами, а окопная война почти напоминает Вторую мировую войну. Много раненых и убитых, разрушаются целые города», — пояснил он.
По словам Хекера, в начале российского вторжения, более двух лет назад, Украина смогла остановить продвижение России благодаря хорошо интегрированной противовоздушной обороне. «Украинцы сбили более 100 российских самолетов, не позволив России завоевать господство в воздухе», — сказал он. Россия постепенно перешла к тактике использования крылатых и баллистических ракет в дополнение к беспилотным летательным аппаратам, добавил он.
В будущем необходимо искать средства защиты и от дешевых одноразовых беспилотников, согласились Ржехка и Хекер. «ПВО должна строиться в разных сегментах, от недорогих до более сложных», — сказал Рехка.
ПВО в Украине достигла критической ситуации из-за сокращения поставок, и для реагирования необходима дополнительная помощь, сказал Хекер. В этом контексте он упомянул недавно одобренный пакет помощи США, который выделяет дополнительно 61 миллиард долларов (более 1,4 триллиона чешских крон) на военную и экономическую поддержку Украины и стран региона.
Ржехка добавил, что Украина не только полагается на помощь, но и сумела разработать собственные системы и сегменты ПВО. «Есть области, в которых мы учимся у них, например, в использовании мобильных огневых установок или акустических датчиков», — сказал он.
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