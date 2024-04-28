Правительство одобрило пенсионную реформу с повышением возраста

«Пенсионная реформа необходима. Она должна была быть проведена раньше. У предыдущих правительств не хватало смелости, а у нас она есть. Благодаря этой реформе молодые поколения — те, кому за 30 и 40, — будут иметь достойную пенсию», — сказал премьер-министр. Он добавил, что даже после реформы пенсии будут расти. Он уточнил, что средняя пенсия сейчас составляет более 20 000 крон, а в середине 2030-х годов она должна превысить 30 000 крон. Люди будут проводить на пенсии по 21,5 года. Премьер-министр назвал изменения сбалансированными, предсказуемыми и справедливыми.



Общество стареет, а жизнь становится длиннее. Сейчас люди старше 65 лет составляют примерно пятую часть населения, а к середине века их будет уже треть. Пенсионные расходы растут. Сейчас на них приходится около трети государственных расходов. В прошлом году на выплату пенсий было потрачено 685,3 миллиарда крон. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 97,2 миллиарда крон, или на 17%. Доходы выросли на 8%, но расходы не поспевают за ними. Дефицит системы пенсионного страхования оказался самым высоким в истории — 72,8 миллиарда крон. Это около 1% ВВП. Согласно более ранним данным Министерства труда, через несколько десятилетий ежегодный дефицит может достичь 5% ВВП; в сегодняшних ценах он составит около 350 миллиардов крон.



Экономисты утверждают, что без изменений пенсионная система не будет устойчивой. Оппозиция отвергает эти предложения. Оппозиционное движение ANO утверждает, что правящая коалиция пугает людей и не хочет вести дальнейшие переговоры по реформе. Профсоюзы, Совет инвалидов и Совет пожилых людей также не согласны с планом правительства.



Поправка содержит 11 мер. Пенсионный возраст должен продолжать увеличиваться в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни. Ежегодно будет устанавливаться возрастная граница для людей, которым только что исполнилось 50 лет. Максимальное значение будет повышаться на два месяца. В настоящее время пенсионный возраст уже повышается по крайней мере на два месяца в год. Он достигнет 65 лет в 2030 году. Демографы предлагают регулярно повышать его на один месяц в год. Этот параметр пока находится на стадии обсуждения.



В период с 2026 по 2035 год расчет новых пенсий сократится. Каждый год будет поэтапно выплачиваться меньшая часть заработка. По истечении десяти лет будет учитываться 90% от суммы, полностью учтенной до первого порога дохода, а за отработанный год будет начисляться 1,45% вместо нынешних 1,5 %.



Минимальная пенсия будет повышена до 20% от средней заработной платы. Солидарная часть пенсии должна остаться на уровне 10% от среднего заработка, а заслуженная часть должна быть увеличена до одной десятой от среднего заработка с нынешних 770 крон. Согласно новым правилам, самый низкий размер пенсии по старости в этом году составит не 5 170, а 8 800 крон.



В зависимости от количества отработанных смен люди с рискованным видом работы смогут выйти на пенсию на пять лет раньше. Это касается всех работников из так называемой четвертой категории и некоторых из третьей категории, которые связаны с физическим напряжением, воздействием вибрации, холода и жары. Работодатель будет платить за них взносы на 5% выше.



Люди, которые продолжают работать на пенсии, не должны будут платить новый пенсионный сбор в размере 6,5% от заработка. Эта мера призвана заменить увеличение пенсии за дополнительный отработанный период.



Выплата за детей будет производиться только на третьего и последующего ребенка. Для первых двух детей она постепенно должна быть заменена включением условного заработка, равного средней зарплате по стране за период ухода. Бонус в размере 500 чешских крон за каждого воспитанного ребенка также должен перестать индексироваться. Супруги смогут добровольно использовать общую базу для расчета пенсии.



Снижение досрочной пенсии должно быть вдвое для тех, кто платил взносы в течение 45 лет. Возраст для получения так называемой отложенной пенсии должен быть снижен. В настоящее время для этого необходимо ждать пять лет, теперь же этот срок составит два года. Период восстановления права на пенсию вдовы и вдовца будет увеличен с двух до пяти лет. Успешное окончание докторантуры должно засчитываться в страховой стаж.