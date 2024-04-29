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Из-за «сожжения ведьм» чешские пожарные выехали на 20 пожаров

Анастасия Князева
1 мая 2024
15:00
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Пожарные по всей Чешской Республике выезжали почти на двадцать пожаров, связанных с традиционным «сожжением ведьм», во вторник вечером и ночью. Серьезного ущерба нанесено не было. В последний день апреля люди сообщили о 8 419 возгораниях, в то время как год назад их было менее 8 000.
В этом году на сжигание ведьм на большей части страны повлияло метеорологическое предупреждение об опасности возникновения и распространения пожаров из-за сухой, теплой и ветреной погоды. В Праге и Среднечешском крае действует запрет на разжигание костров в рискованных местах, но организаторы организованных мероприятий под присмотром добровольных пожарных и пожарной охраны могли разжигать так называемые ведьмины костры.

По словам пожарных, в этом году количество вызовов из-за костров было среднестатистическим за последние несколько лет. Огонь был плохо потушен и перекинулся на траву или лес. К счастью, пожары не нанесли серьезного ущерба.

Люди и организаторы сообщили в общей сложности о 8 419 возгораниях, но пожарным пришлось разбираться и с ложными тревогами. «Не все сообщали о намерении разжигать огонь, в десятках случаев мы выезжали без необходимости», — отметил представитель пожарных.

Согласно древней традиции, ночь с 30 апреля на 1 мая наделяется магической силой. Чтобы защититься от ведьм, костры зажигали на возвышенных местах, и эта традиция сохранилась до наших дней. На эту же дату приходится кельтский весенний праздник Белтейн, а в Северной Европе последнюю ночь апреля называют Вальпургиевой.
пожарники пожар

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