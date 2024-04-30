Письмо из мэрии как удар под дых. «Нас выселят», — отчаялись остравские жильцы

Мэрия в приоритетном порядке предлагает замену квартир только некоторым жильцам. Они разделены на две группы. В первую группу входят те, у кого договор заключен до 2014 года и кому в первоочередном порядке будет предложено альтернативное жилье.



Во второй группе — 16 квартир, жители которых заключили договор после 2014 года. Таким образом, согласно новому Гражданскому кодексу, мэрия не обязана предоставлять им альтернативное жилье. Эти 16 квартир должны быть освобождены до конца сентября. Некоторые боятся, что окажутся на улице.



Люди беспокоятся о своем будущем

«Письмо из мэрии чуть не довело меня до инфаркта. Мне будет 80 лет. Я в состоянии позаботиться о себе, я не хочу отправляться в дом престарелых. Я живу здесь уже 22 года», — рассказала пожилая жительница дома на улице доктора Шаврды.



«Я всю жизнь работала, у меня никогда не было долгов, а теперь происходит такое», — с отчаянием говорит она.



Хельга Петржвальская, еще одна пенсионерка, которая живет здесь уже более десяти лет, не предполагала, что все обернется таким образом. «Мой сын, который работает строителем, предупредил меня о плохом состоянии домов. У людей в соседнем доме начали подниматься полы. У меня уже три года проблема с лопнувшими водопроводными трубами. Меня заливает горячая вода, а уж о дополнительной плате за воду и говорить не приходится», — сетует женщина, добавляя, что именно поэтому никто больше не живет на первом этаже соседнего дома.



«Хуже всего из четырех домов тем, у которых нет подвала. Здесь все под уклоном, и говорят, что в грунт засыпали плохой шлак, он движется, — пояснила женщина, которая очень огорчена тем, что ей придется покинуть квартиру. — Я жду, что мне предложит мэрия. Это было прекрасное место для проживания».



Серьезные проблемы в домах

По словам представителей мэрии самого густонаселенного района Остравы, это очень необычная ситуация, которую район пытается разрешить к полному удовлетворению всех жильцов.



«В домах имеются серьезные проблемы технического характера, особенно в конструкциях пола, трещины в стенах, плитка в ванных комнатах и коридорах трескается», — рассказал Мартин Крет, заместитель мэра Остравы-Юг, описывая проблемы в домах.



«В настоящее время ситуация такова, что все свободные квартиры предлагаются всем жильцам в первоочередном порядке. Но в то же время мы сообщаем, что сохранить нынешний уровень арендной платы, который составляет от 36,96 до 47 кроны за квадратный метр в месяц в доме на улице Доктора Шаврды, невозможно», — добавила пресс-секретарь Остравы-Юг Бронислава Рудинска Супикова.



По ее словам, возможность переехать в муниципальные квартиры по минимальной цене предложения, которая составляет от 100 до 120 крон за квадратный метр в месяц, предоставляется только тем жильцам, которым обязаны предоставить альтернативные квартиры. Кроме того, им не придется конкурировать за квартиру.



Для жителей остальных 16 квартир, заключивших договор с мэрией после 2014 года, действуют те же условия, что и для других жителей Остравы-Юг, которые пытаются получить муниципальное жилье. Таким образом, квартира является предметом конкуренции. Однако у некоторых жильцов нет денег, чтобы платить повышенную ежемесячную арендную плату. Они не знают, что делать дальше.



Мэрия пока разбирается с ситуацией

По словам пресс-секретаря, мэрия все еще разбирается с ситуацией. «Мы пытаемся разобраться с жилищной ситуацией каждого жильца в отдельности. Все они, независимо от возраста, могут воспользоваться помощью отдела социального обеспечения нашего управления и получить социальную консультацию», — резюмировала Супикова.



Пока неизвестно, что будет с этими четырьмя домами дальше. Городской совет Остравы-Юг сначала заявил, что их ремонт будет слишком дорогим, поэтому он склоняется к их сносу. Однако, по словам представителя Остравы-Юг, решение о сносе домов еще не принято окончательно.



«В настоящее время район старается в первую очередь решить вопрос о выселении жильцов заранее, чтобы избежать ситуации, когда их придется выселять на основании решения экспертов, а свободных квартир не будет хватать», — резюмировала она.



Ранее совет заказал оценку состояния пострадавших зданий у экспертной компании, которая в течение целого года, с 11 декабря 2022 года по 11 декабря 2023 года, проводила непрерывный мониторинг неисправностей с использованием двух независимых методов.



В итоговом отчете был сделан вывод, что причина проблем в наличии шлаковой насыпи, объем которой значительно увеличивается, и единственным решением является полное удаление проблемной шлаковой насыпи до фундаментного шва, снос всех этажей, включая насыпь, до уровня поднятия грунта, снос всех перегородок и замена шлаковой насыпи на новый инертный материал.