Крупнейший туроператор Invia выставлен на продажу
2 мая 2024
16:30
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Группа компаний Invia, крупнейший онлайн-продавец туров в Чехии, выставлена на продажу, написала газета Hospodářské noviny (HN) со ссылкой на несколько неназванных источников из инвестиционных, консалтинговых и туристических кругов. В настоящее время Invia контролируется китайской компанией CITIC совместно с инвестиционной группой Rockaway Якуба Гаврланта. Ни одна из заинтересованных компаний не прокомментировала газете информацию о продаже.
Источник сообщил HN, что переговоры о продаже Invia находятся на продвинутой стадии, и в группе уже проводится комплексная проверка. Однако, по его словам, сделка может занять много времени, поскольку китайская группа не относится к числу инвесторов, принимающих быстрые решения.
Группа Rockaway не прокомментировала запрос HN о продаже, как и Invia. Член совета директоров CITIC Ярослав Тврдик также не ответил на вопрос газеты о продаже.
За последние 20 лет Invia несколько раз переходила из рук в руки. Сначала это было агентство MojeDovolená.cz. Название сменилось на Invia после того, как в 2004 году в компанию вошла швейцарская инвестиционная компания Centralway Holding.
В 2016 году туристический ритейлер был куплен инвестиционной группой Rockaway, а вскоре после этого китайская группа CEFC приобрела долю в Invia, которая впоследствии перешла под контроль китайской государственной группы CITIC.
Инвесторы CITIC вместе с инвестиционной группой Rockaway управляют Invia через компанию European Bridge Travel (EBT). Согласно протоколу прошлогоднего общего собрания акционеров, CITIC владеет 60% акций EBT, а Rockaway — оставшимися 40%, сообщает HN.
Группа Invia обслуживает около 2 миллионов клиентов в год, согласно данным на ее сайте. Помимо Чехии, туристическое агентство также имеет офисы в Словакии, Польше, Венгрии и Германии.
«В 2023 году Invia Group продала туров на 1,57 миллиарда евро (39,4 миллиарда чешских крон)», — сообщила газете пресс-секретарь Invia Иржина Экрт Йирушкова. Invia долгое время не публиковала свои финансовые результаты. Поэтому трудно оценить возможную цену продажи, сообщает HN.
Группа Rockaway не прокомментировала запрос HN о продаже, как и Invia. Член совета директоров CITIC Ярослав Тврдик также не ответил на вопрос газеты о продаже.
За последние 20 лет Invia несколько раз переходила из рук в руки. Сначала это было агентство MojeDovolená.cz. Название сменилось на Invia после того, как в 2004 году в компанию вошла швейцарская инвестиционная компания Centralway Holding.
В 2016 году туристический ритейлер был куплен инвестиционной группой Rockaway, а вскоре после этого китайская группа CEFC приобрела долю в Invia, которая впоследствии перешла под контроль китайской государственной группы CITIC.
Инвесторы CITIC вместе с инвестиционной группой Rockaway управляют Invia через компанию European Bridge Travel (EBT). Согласно протоколу прошлогоднего общего собрания акционеров, CITIC владеет 60% акций EBT, а Rockaway — оставшимися 40%, сообщает HN.
Группа Invia обслуживает около 2 миллионов клиентов в год, согласно данным на ее сайте. Помимо Чехии, туристическое агентство также имеет офисы в Словакии, Польше, Венгрии и Германии.
«В 2023 году Invia Group продала туров на 1,57 миллиарда евро (39,4 миллиарда чешских крон)», — сообщила газете пресс-секретарь Invia Иржина Экрт Йирушкова. Invia долгое время не публиковала свои финансовые результаты. Поэтому трудно оценить возможную цену продажи, сообщает HN.
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