Крупнейший туроператор Invia выставлен на продажу

Источник сообщил HN, что переговоры о продаже Invia находятся на продвинутой стадии, и в группе уже проводится комплексная проверка. Однако, по его словам, сделка может занять много времени, поскольку китайская группа не относится к числу инвесторов, принимающих быстрые решения.



Группа Rockaway не прокомментировала запрос HN о продаже, как и Invia. Член совета директоров CITIC Ярослав Тврдик также не ответил на вопрос газеты о продаже.



За последние 20 лет Invia несколько раз переходила из рук в руки. Сначала это было агентство MojeDovolená.cz. Название сменилось на Invia после того, как в 2004 году в компанию вошла швейцарская инвестиционная компания Centralway Holding.



В 2016 году туристический ритейлер был куплен инвестиционной группой Rockaway, а вскоре после этого китайская группа CEFC приобрела долю в Invia, которая впоследствии перешла под контроль китайской государственной группы CITIC.



Инвесторы CITIC вместе с инвестиционной группой Rockaway управляют Invia через компанию European Bridge Travel (EBT). Согласно протоколу прошлогоднего общего собрания акционеров, CITIC владеет 60% акций EBT, а Rockaway — оставшимися 40%, сообщает HN.



Группа Invia обслуживает около 2 миллионов клиентов в год, согласно данным на ее сайте. Помимо Чехии, туристическое агентство также имеет офисы в Словакии, Польше, Венгрии и Германии.



«В 2023 году Invia Group продала туров на 1,57 миллиарда евро (39,4 миллиарда чешских крон)», — сообщила газете пресс-секретарь Invia Иржина Экрт Йирушкова. Invia долгое время не публиковала свои финансовые результаты. Поэтому трудно оценить возможную цену продажи, сообщает HN.