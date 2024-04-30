На детской площадке в Брецлаве погиб мальчик

Несчастный случай произошел около 19:00 в жилом комплексе На Валтицке. «Мы направили на место происшествия наземную бригаду медиков и вертолет, которые реанимировали мальчика, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Несмотря на все наши усилия, вернуть мальчика к жизни не удалось. Мы также направили на место происшествия психологическую помощь», — сказала Ботова.



Малашек сообщил, что 12-летний мальчик получил травму на детской площадке. «Мы находимся на месте происшествия, собираем всю информацию, выясняем обстоятельства», — сказал представитель полиции в среду вечером.