На детской площадке в Брецлаве погиб мальчик
2 мая 2024
18:00
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12-летний мальчик погиб в Брецлаве вечером в среду после несчастного случая на детской площадке. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая, сообщили Богумил Малашек, представитель полиции, и Михаэла Ботова, представитель службы скорой помощи. По первоначальной информации Чешского агентства новостей, на мальчика упали ворота.
Несчастный случай произошел около 19:00 в жилом комплексе На Валтицке. «Мы направили на место происшествия наземную бригаду медиков и вертолет, которые реанимировали мальчика, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными. Несмотря на все наши усилия, вернуть мальчика к жизни не удалось. Мы также направили на место происшествия психологическую помощь», — сказала Ботова.
Малашек сообщил, что 12-летний мальчик получил травму на детской площадке. «Мы находимся на месте происшествия, собираем всю информацию, выясняем обстоятельства», — сказал представитель полиции в среду вечером.
Малашек сообщил, что 12-летний мальчик получил травму на детской площадке. «Мы находимся на месте происшествия, собираем всю информацию, выясняем обстоятельства», — сказал представитель полиции в среду вечером.
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