Москва показала западную технику, захваченную на войне с Украиной
2 мая 2024
21:00
639
В Москве открылась выставка западной военной техники, использовавшейся украинской армией и захваченной российскими войсками в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает AP. На выставке, организованной Министерством обороны РФ, представлено более 30 единиц тяжелой техники западного производства, в том числе американский танк M1 Abrams и бронетранспортер Bradley, немецкий танк Leopard 2 и бронетранспортер Marder, а также французский бронетранспортер AMX-10RC.
На выставке, которая будет открыта в течение месяца в Мемориале Второй мировой войны на западе Москвы, также можно увидеть огнестрельное оружие и военные документы.
Россия критикует поставки западного оружия и военной техники в Украину и рассматривает их как свидетельство прямого участия НАТО в конфликте. В то же время президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что западные военные поставки Киеву не изменят ход конфликта и не помешают России достичь своих целей.
Выставка проходит в то время, когда российским войскам удается захватывать новые территории на востоке Украины и использовать задержки в предоставлении американской военной помощи для давления на украинские вооруженные силы, которые, по многим данным, не имеют достаточного количества оружия, боеприпасов и солдат.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал московскую выставку «отличной идеей». «Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — сказал он.
Российские военные блогеры проводят параллели между выставками захваченной нацистской военной техники, которые Советский Союз проводил во время и после Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что иностранные дипломаты, находящиеся в Москве, должны воспользоваться возможностью посетить выставку, чтобы увидеть, как «Запад разрушает мир на планете».
«Эта выставка будет интересна всем, кто до сих пор верит в мифические „западные ценности“ или не замечает агрессии, развязанной НАТО против России и нашего народа», — сказала пресс-секретарь.
В марте в Брюсселе стартовала аналогичная по тематике выставка российской военной техники, которая была захвачена или уничтожена украинской армией за более чем два года массированного российского вторжения. Планировалось перенести ее в другие европейские города.
Россия критикует поставки западного оружия и военной техники в Украину и рассматривает их как свидетельство прямого участия НАТО в конфликте. В то же время президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что западные военные поставки Киеву не изменят ход конфликта и не помешают России достичь своих целей.
Выставка проходит в то время, когда российским войскам удается захватывать новые территории на востоке Украины и использовать задержки в предоставлении американской военной помощи для давления на украинские вооруженные силы, которые, по многим данным, не имеют достаточного количества оружия, боеприпасов и солдат.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал московскую выставку «отличной идеей». «Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — сказал он.
Российские военные блогеры проводят параллели между выставками захваченной нацистской военной техники, которые Советский Союз проводил во время и после Второй мировой войны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что иностранные дипломаты, находящиеся в Москве, должны воспользоваться возможностью посетить выставку, чтобы увидеть, как «Запад разрушает мир на планете».
«Эта выставка будет интересна всем, кто до сих пор верит в мифические „западные ценности“ или не замечает агрессии, развязанной НАТО против России и нашего народа», — сказала пресс-секретарь.
В марте в Брюсселе стартовала аналогичная по тематике выставка российской военной техники, которая была захвачена или уничтожена украинской армией за более чем два года массированного российского вторжения. Планировалось перенести ее в другие европейские города.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
2 МАЯ 2024
510
Пожарные днем 2 мая устраняли последствия аварии в результате схода поезда с рельсов возле деревни Клинец в районе Прага-Запад. Поезд без пассажиров и машиниста следовал из деревни Чисовице в...
19:30
2 МАЯ 2024
544
Жильцы 58 квартир в Южном районе Остравы, получившие в апреле письмо из мэрии о необходимости скорейшего выселения, совершенно потеряли надежду и отчаялись. Причиной тому — очень плохое техническое...
18:00
2 МАЯ 2024
834
12-летний мальчик погиб в Брецлаве вечером в среду после несчастного случая на детской площадке. Полиция расследует обстоятельства несчастного случая, сообщили Богумил Малашек, представитель...
16:30
2 МАЯ 2024
506
Группа компаний Invia, крупнейший онлайн-продавец туров в Чехии, выставлена на продажу, написала газета Hospodářské noviny (HN) со ссылкой на несколько неназванных источников из инвестиционных,...
15:20
2 МАЯ 2024
329
С сегодняшнего дня и до выходных в Чехии сохранится облачная погода с дождями и местами грозами. Днем температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию. В стране продолжает действовать...
14:50
2 МАЯ 2024
367
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня, 2 мая, снизило ключевую процентную ставку на полпроцента — до 5,25%. Об этом сообщил Якуб Голас, директор департамента коммуникаций ЧНБ....
12:30
2 МАЯ 2024
722
Чехия взяла на себя обязательство ввести единую европейскую валюту при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако правительство Петра Фиалы (ODS), как и предыдущие кабинеты, не включает в...
11:30
2 МАЯ 2024
582
Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц. По данным агентства Reuters, они в основном связаны с войной России в Украине и направлены на то, чтобы пресечь...
10:30
2 МАЯ 2024
1891
Две, три или четыре тысячи? Полицейских в Брандисе-над-Лабем пытался подкупить пьяный иностранец, разъезжавший по улицам города. У него не было даже водительских прав, только паспорт. Все его...
09:30
2 МАЯ 2024
1169
По неизвестным пока причинам водитель Porsche выехал на тротуар в пражском районе Высочаны и сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, ребенок —...
21:00
1 МАЯ 2024
813
Расходы на заработную плату и другие личные расходы государственных служащих в прошлом году увеличились на 18 млрд крон по сравнению с предыдущим годом, что потребовало в общей сложности 271,2 млрд...
19:00
1 МАЯ 2024
971
Николай Шапошников и его жена Елена были ключевыми связными российской военной разведки, согласно полицейскому расследованию. Шапошников недавно умер от сердечного приступа. Российская пара с...
18:00
1 МАЯ 2024
796
В службу потребительских консультаций dTest обращаются люди, у которых долг образовался так давно, что они о нем забыли или давно выплатили. Долгие годы им не предъявляли никаких претензий. И вдруг...
15:00
1 МАЯ 2024
626
Пожарные по всей Чешской Республике выезжали почти на двадцать пожаров, связанных с традиционным «сожжением ведьм», во вторник вечером и ночью. Серьезного ущерба нанесено не было. В последний день...
11:30
1 МАЯ 2024
541
Президент Петр Павел принял днем 30 апреля в Пражском Граде председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая находится в Праге в связи с предвыборной кампанией Европейской народной...