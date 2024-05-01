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Москва показала западную технику, захваченную на войне с Украиной

Анастасия Князева
2 мая 2024
21:00
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В Москве открылась выставка западной военной техники, использовавшейся украинской армией и захваченной российскими войсками в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает AP. На выставке, организованной Министерством обороны РФ, представлено более 30 единиц тяжелой техники западного производства, в том числе американский танк M1 Abrams и бронетранспортер Bradley, немецкий танк Leopard 2 и бронетранспортер Marder, а также французский бронетранспортер AMX-10RC.
На выставке, которая будет открыта в течение месяца в Мемориале Второй мировой войны на западе Москвы, также можно увидеть огнестрельное оружие и военные документы.

Россия критикует поставки западного оружия и военной техники в Украину и рассматривает их как свидетельство прямого участия НАТО в конфликте. В то же время президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что западные военные поставки Киеву не изменят ход конфликта и не помешают России достичь своих целей.

Выставка проходит в то время, когда российским войскам удается захватывать новые территории на востоке Украины и использовать задержки в предоставлении американской военной помощи для давления на украинские вооруженные силы, которые, по многим данным, не имеют достаточного количества оружия, боеприпасов и солдат.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал московскую выставку «отличной идеей». «Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — сказал он.

Российские военные блогеры проводят параллели между выставками захваченной нацистской военной техники, которые Советский Союз проводил во время и после Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что иностранные дипломаты, находящиеся в Москве, должны воспользоваться возможностью посетить выставку, чтобы увидеть, как «Запад разрушает мир на планете».

«Эта выставка будет интересна всем, кто до сих пор верит в мифические „западные ценности“ или не замечает агрессии, развязанной НАТО против России и нашего народа», — сказала пресс-секретарь.

В марте в Брюсселе стартовала аналогичная по тематике выставка российской военной техники, которая была захвачена или уничтожена украинской армией за более чем два года массированного российского вторжения. Планировалось перенести ее в другие европейские города.
война Россия Украина

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