Состоятся ли акции протеста 22 мая в Праге?
3 мая 2024
18:00
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Правление Аграрной палаты (AK ČR) на следующей неделе решит, организовывать ли протесты в Праге 22 мая вместе с другими сельскохозяйственными общественными организациями. По мнению палаты, министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) не ответил до конца апреля на предложения, которые помогли бы фермерам, и умаляет проблемы. Об этом Аграрная палата сообщила в пресс-релизе.
«Не нужно говорить, что проблемы фермеров не решаются на улицах. Я активно просил министра сельского хозяйства Марка Выборного о встрече и пытался донести до него, с чем ежедневно сталкиваются земледельцы и животноводы. Но, к сожалению, пока нет никаких обнадеживающих фермеров результатов. Они в отчаянии, разочарованы и уже не верят, что что-то может улучшить их положение», — сказал Ян Долежал, президент Сельскохозяйственной палаты.
По словам Долежала, уже больше месяца среди фермеров ведутся разговоры о новых акциях протеста, которые будут более массовыми, чем предыдущие. На съезде в Брно 7 апреля фермерские организации предложили правительству ряд мер, которые, по их мнению, могли бы помочь фермерам. Они потребовали письменного ответа от министра, но Выборный ранее заявил, что любые заявления о том, что представители Аграрной палаты, Сельскохозяйственного союза (ZS ČR) или других неправительственных организаций не были проинформированы или не получили ответа, не основаны на правде. «Я веду с ними переговоры лично, предпочитая это отправке писем», — сказал ранее Выборный.
Палата утверждает, что не получила ответа даже от премьер-министра Петра Фиалы (ODS), и что таким образом правительство пяти коалиций дало понять, что сельское хозяйство и пищевая промышленность не входят в сферу его интересов. Именно поэтому оно поддержало проведение дальнейших сельскохозяйственных протестов в Чехии.
По данным Сельскохозяйственного союза Чешской Республики, протесты запланированы на 4 июня в Брюсселе. В этот день они пройдут и в других странах ЕС, в том числе в Польше, Франции, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии. Мартин Пыха, президент Союза чешских фермеров, ожидает, что чешские фермеры присоединятся к европейской акции протеста 4 июня.
В Чехии последний раз протесты фермеров проходили 20 марта, когда на дороги выехало более 1600 единиц сельскохозяйственной техники. Фермеры требуют поддержать занятость в сельской местности скидками на социальное страхование, вернуть налог на недвижимость на уровень, существовавший до принятия пакета консолидации, отменить европейские операционные субсидии из первой составляющей единой сельскохозяйственной политики ЕС и ограничить импорт из стран, не входящих в ЕС. Еще одно требование фермеров — не сокращать национальную помощь и, если Европейская комиссия разрешит увеличить объем экстренной помощи фермерам из европейских или национальных источников, сделать это в максимально возможной степени.
Ранее Выборный заявлял, что в этом году правительство добавит 550 миллионов чешских крон на содержание животных, увеличит инвестиционную помощь на 1,5 миллиарда чешских крон или поддержит занятость в сельской местности, предоставив в следующем году 2 миллиарда чешских крон в виде скидок на социальное страхование. Однако в чем он не согласен с фермерами, так это в возвращении налога на недвижимость на уровень, существовавший до принятия пакета консолидации.
По словам Долежала, уже больше месяца среди фермеров ведутся разговоры о новых акциях протеста, которые будут более массовыми, чем предыдущие. На съезде в Брно 7 апреля фермерские организации предложили правительству ряд мер, которые, по их мнению, могли бы помочь фермерам. Они потребовали письменного ответа от министра, но Выборный ранее заявил, что любые заявления о том, что представители Аграрной палаты, Сельскохозяйственного союза (ZS ČR) или других неправительственных организаций не были проинформированы или не получили ответа, не основаны на правде. «Я веду с ними переговоры лично, предпочитая это отправке писем», — сказал ранее Выборный.
Палата утверждает, что не получила ответа даже от премьер-министра Петра Фиалы (ODS), и что таким образом правительство пяти коалиций дало понять, что сельское хозяйство и пищевая промышленность не входят в сферу его интересов. Именно поэтому оно поддержало проведение дальнейших сельскохозяйственных протестов в Чехии.
По данным Сельскохозяйственного союза Чешской Республики, протесты запланированы на 4 июня в Брюсселе. В этот день они пройдут и в других странах ЕС, в том числе в Польше, Франции, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии. Мартин Пыха, президент Союза чешских фермеров, ожидает, что чешские фермеры присоединятся к европейской акции протеста 4 июня.
В Чехии последний раз протесты фермеров проходили 20 марта, когда на дороги выехало более 1600 единиц сельскохозяйственной техники. Фермеры требуют поддержать занятость в сельской местности скидками на социальное страхование, вернуть налог на недвижимость на уровень, существовавший до принятия пакета консолидации, отменить европейские операционные субсидии из первой составляющей единой сельскохозяйственной политики ЕС и ограничить импорт из стран, не входящих в ЕС. Еще одно требование фермеров — не сокращать национальную помощь и, если Европейская комиссия разрешит увеличить объем экстренной помощи фермерам из европейских или национальных источников, сделать это в максимально возможной степени.
Ранее Выборный заявлял, что в этом году правительство добавит 550 миллионов чешских крон на содержание животных, увеличит инвестиционную помощь на 1,5 миллиарда чешских крон или поддержит занятость в сельской местности, предоставив в следующем году 2 миллиарда чешских крон в виде скидок на социальное страхование. Однако в чем он не согласен с фермерами, так это в возвращении налога на недвижимость на уровень, существовавший до принятия пакета консолидации.
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