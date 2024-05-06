Чешские СМИ узнали, что Россия запускает производство ранее запрещенных ракет

«Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени», — говорится в сообщении. В нем в основном рассматривается обоснование российских военных учений с применением тактического ядерного оружия.



По словам российских дипломатов, Соединенные Штаты открыто готовятся к развертыванию ракет наземного базирования средней и малой дальности, которые они перебрасывают в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион во время военных учений со своими союзниками. Это, по мнению Москвы, указывает на то, что производство и тестирование этого оружия продолжается.



Срок действия договора о РСМД формально закончился в начале августа 2019 года. Две сверхдержавы ранее обвиняли друг друга в его нарушении. Договор, подписанный в 1987 году, запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 километров; ограничения распространялись и на пусковые установки.