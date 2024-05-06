В Ватикане задержали чешского священника с пистолетом
7 мая 2024
21:00
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В выходные полиция задержала в Ватикане священника из Чехии за то, что он пронес в своей сумке пневматический пистолет, два ножа и отвертку. По данным агентства ANSA, священник оправдывался тем, что оружие предназначалось для личной обороны. Полиция начала преследование священника за незаконное ношение оружия, а также другого человека из Чехии, который, судя по всему, является фактическим владельцем багажа.
Полицейские задержали священника в воскресенье во время проверки, которую они проводят при входе в Ватикан. Приходской священник сопровождал группу паломников из Чехии, а сумка, в которой полицейские обнаружили пневматический пистолет и другие подозрительные предметы, предположительно принадлежала одному из верующих. На допросе священнослужитель заявил, что эти предметы предназначались для личной обороны.
По данным газеты Corriere della Sera, полиция не считает это оправдание убедительным. Следователи полагают, что верующий доверил сумку священнику, поскольку считал, что тот не будет подвергаться тщательной проверке на предмет безопасности в силу своего церковного положения. Оба мужчины находятся под следствием на свободе.
По данным газеты Corriere della Sera, полиция не считает это оправдание убедительным. Следователи полагают, что верующий доверил сумку священнику, поскольку считал, что тот не будет подвергаться тщательной проверке на предмет безопасности в силу своего церковного положения. Оба мужчины находятся под следствием на свободе.
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