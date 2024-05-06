В Ватикане задержали чешского священника с пистолетом

Полицейские задержали священника в воскресенье во время проверки, которую они проводят при входе в Ватикан. Приходской священник сопровождал группу паломников из Чехии, а сумка, в которой полицейские обнаружили пневматический пистолет и другие подозрительные предметы, предположительно принадлежала одному из верующих. На допросе священнослужитель заявил, что эти предметы предназначались для личной обороны.



По данным газеты Corriere della Sera, полиция не считает это оправдание убедительным. Следователи полагают, что верующий доверил сумку священнику, поскольку считал, что тот не будет подвергаться тщательной проверке на предмет безопасности в силу своего церковного положения. Оба мужчины находятся под следствием на свободе.