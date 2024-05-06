Венгрия не выдаст ни одного украинца — даже тех, кто подлежит призыву в армию
8 мая 2024
10:00
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Венгрия не будет выдавать беженцев из Украины и выяснять, подлежат ли они призыву в армию. Это заявление было сделано это в ответ на пока неподтвержденную официальную информацию о том, что Киев ведет переговоры об экстрадиции призывников из стран-членов Европейского союза.
«Мы не рассматриваем вопрос о том, подлежат они призыву или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», — заявил вице-премьер Жолт Семьен в интервью венгерскому телеканалу ATV.
«Все беженцы из Украины находятся в полной безопасности и получают всю необходимую помощь, независимо от того, имеют ли они венгерское или украинское гражданство», — добавил вице-премьер.
По словам Семьена, все беженцы из Украины — свободные люди, которые могут сами решать, оставаться ли им в Венгрии или уехать в другую страну. «Украина хочет добиться экстрадиции этих людей, чтобы отправить их на войну, на фронт, где гибнут люди», — заявил венгерский вице-премьер.
У Будапешта уже давно не самые лучшие отношения с Киевом, в том числе из-за разногласий по поводу прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. После начала российской агрессии Венгрия оказала соседу гуманитарную помощь, но не участвовала в поставках оружия. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркивает, что решить конфликт можно только мирными переговорами.
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