Ночью в Чешской Швейцарии пожарные ликвидировали очаг возгорания на скале

Пожарные обнаружили новый очаг возгорания на скале перед хижиной на вершине после 10 часов вечера. Рядом с очагом никого не было.



«При осмотре с помощью беспилотника с тепловизионной камерой температура скалы на месте пожара превысила 170 градусов Цельсия. Хижина и территория вокруг Рудольфова камня не пострадали от огня. Прибывшее подразделение потушило пожар с использованием рюкзаков для пожаротушения», — сообщил Томаш Салов, пресс-секретарь администрации национального парка.



По его словам, пожарным пришлось доставить около 100 литров воды на вершину к Рудольфову камню по темной и труднопроходимой местности.



После того как пожарные закончили свою работу, сотрудники администрации национального парка также проверили окрестности, особенно места, где в прошлом были зафиксированы очаги возгорания.



Во всех национальных парках Чехии действует запрет на разведение костров вне специально отведенных мест, даже в периоды, когда пожарная опасность очень низкая.



В национальном парке «Чешская Швейцария» ночевка в палатках также запрещена законом. «Нарушение этих правил может быть наказано администрацией парка штрафом в размере до 10 000 крон в зависимости от тяжести деяния, а в административном порядке нарушитель может быть оштрафован на сумму до 100 000 крон», — напомнил Салов.



В том случае, если правонарушение является не проступком, а уголовным преступлением, наказание относится к компетенции уголовных правоохранительных органов.



Почти два года назад парк пострадал от крупнейшего в истории Чехии лесного пожара. Он охватил площадь более 1 000 гектаров. Ликвидация была очень сложной, в ней участвовали 6 000 пожарных и 400 единиц техники. На борьбу с огнем были направлены профессиональные и добровольные пожарные со всей страны, а также большое количество техники, включая вертолеты с водяными мешками и самолеты, в том числе из-за рубежа.



Из-за пожара полиция предъявила мужчине обвинения в создании угрозы и порче имущества. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.